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Η επικεφαλής των σουηδών σοσιαλδημοκρατών Μαγκνταλένα Άντερσον δήλωσε σήμερα ότι θα πει στον πρόεδρο του κοινοβουλίου πως στις παρούσες συνθήκες δεν κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση, αφού οι εκλογές, που διεξήχθησαν νωρίτερα αυτό το μήνα, έδωσαν μικρή πλειοψηφία στον κεντροαριστερό συνασπισμό της.

Η απόφαση της Άντερσον ανακοινώθηκε αφού το Αριστερό Κόμμα ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο ότι θα υποστηρίξει έναν υποψήφιο για την προεδρία του κοινοβουλίου από το αντίπαλο Μετριοπαθές Κόμμα, κάτι που υπονόμευσε την απόπειρά της να σχηματίσει κυβέρνηση.

«Φυσικά παίρνω στα σοβαρά το μήνυμα του Αριστερού Κόμματος και με βάση αυτό και τις συνομιλίες που είχα, μπορώ να συμπεράνω ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μου είναι δυνατό να σχηματίσω κυβέρνηση», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κεντροαριστερά κέρδισε 176 έδρες έναντι 173 του απερχόμενου δεξιού συνασπισμού, σε μια ψηφοφορία που θεωρήθηκε ευρέως δημοψήφισμα για την υπόσχεση του πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον να σχηματίσει συνασπισμό με τους ακροδεξιούς Σουηδούς Δημοκράτες.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου θα αναθέσει τώρα την αποστολή σχηματισμού κυβέρνησης σε άλλον αρχηγό κόμματος, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο απερχόμενος συντηρητικός πρωθυπουργός Κρίστερσον, χωρίς πάντως να υπάρχει κάποια εγγύηση επιτυχίας.

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