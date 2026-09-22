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Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026, νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν οι οικονομολόγοι μόλις πριν από έναν μήνα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, οι αναλυτές εκτιμούν πλέον ότι η Riksbank θα αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2%, έως το τέλος του έτους. Η προηγούμενη εκτίμηση τοποθετούσε την κίνηση στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η αλλαγή στις προβλέψεις αντανακλά την αυξημένη ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και τη βελτίωση των προοπτικών για τη σουηδική οικονομία.

Οι αγορές προεξοφλούν αυστηρότερη νομισματική πολιτική

Η νέα εκτίμηση των οικονομολόγων βρίσκεται πλέον πιο κοντά στις προσδοκίες των αγορών. Τα επιτοκιακά swaps δείχνουν ότι οι επενδυτές προεξοφλούν αύξηση περίπου 18 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Riksbank τον Νοέμβριο, ενώ συνολικά αναμένουν αυξήσεις 45 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της σουηδικής κεντρικής τράπεζας έδειξαν πάντως ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου παραμένουν διχασμένα σχετικά με τους κινδύνους νέας επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Ο διοικητής της Riksbank Έρικ Τεόντεεν και τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν ότι οι σημερινές πιέσεις στις τιμές παραμένουν περιορισμένες, γεγονός που επιτρέπει στην τράπεζα να διατηρήσει στάση αναμονής προς το παρόν.

Αναβαθμίζονται οι προβλέψεις για την ανάπτυξη

Παράλληλα με τις εκτιμήσεις για τα επιτόκια, οι οικονομολόγοι αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της Σουηδίας.

Η οικονομία αναμένεται πλέον να αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για ανάπτυξη 1,9%, ενώ η εκτίμηση για το 2027 διατηρήθηκε στο 2,2%.

Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τη Νορβηγία αναθεωρήθηκαν χαμηλότερα. Οι αναλυτές προβλέπουν πλέον ανάπτυξη του ΑΕΠ της ηπειρωτικής οικονομίας κατά 1% φέτος, από 1,2% προηγουμένως, ενώ για το 2027 αναμένουν ανάπτυξη 1,4%, έναντι 1,6% της προηγούμενης πρόβλεψης.

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