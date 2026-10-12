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Το σιτάρι υποχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση «ενεργειακή εκεχειρία», ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών θα μπορούσε να περιορίσει τις διαταραχές στη Μαύρη Θάλασσα.

Τα futures υποχώρησαν έως και 1,3% στο Σικάγο, προτού περιορίσουν μέρος των απωλειών τους. Η Ρωσία και η Ουκρανία αντιπροσωπεύουν από κοινού περισσότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού, καθιστώντας τη Μαύρη Θάλασσα κρίσιμη για τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς.

Παράλληλα, πιέσεις στις τιμές των δημητριακών άσκησε η απροσδόκητη αύξηση των προβλέψεων του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας για την παραγωγή καλαμποκιού.

«Το ενεργειακό σκέλος δεν είναι απαραίτητα ο λόγος. Αυτό που πιέζει την αγορά είναι περισσότερο το γενικότερο κλίμα αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο Τζο Ντέιβις, διευθυντής πωλήσεων εμπορευμάτων στη Futures International.

Οι ελπίδες για τη Μαύρη Θάλασσα

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών και οι επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αποστολές, αναγκάζοντας αγοραστές από την Ασία έως την Αφρική να αναζητούν εναλλακτικές προμήθειες, συχνά μέσω μεγαλύτερων διαδρομών και με υψηλότερα premiums.

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν πλέον επιβεβαίωση από τη Μόσχα και το Κίεβο, καθώς και ενδείξεις ότι η συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Μια διατηρήσιμη μείωση της έντασης θα μπορούσε να περιορίσει το γεωπολιτικό premium κινδύνου στο σιτάρι, ιδιαίτερα εάν καταστεί ασφαλέστερη η ναυσιπλοΐα και αποκατασταθούν οι εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, μια ενεργειακή εκεχειρία δεν σημαίνει αυτομάτως ότι προστατεύονται οι υποδομές των δημητριακών ή τα εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα οι προοπτικές για τις αποστολές να παραμένουν αβέβαιες.

Πιέσεις και από το καλαμπόκι

Οι πτωτικές ενδείξεις από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας επιβαρύνουν επίσης τις τιμές των δημητριακών. Παράλληλα, η πίεση από τη συγκομιδή αναμένεται να διατηρηθεί τον επόμενο μήνα, δυσκολεύοντας μια ισχυρή ανάκαμψη των τιμών.

Το καλαμπόκι κατέγραψε την Παρασκευή τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τριών ετών, αφού το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας αύξησε τις προβλέψεις του για την απόδοση και την παραγωγή της σημαντικότερης καλλιέργειας των ΗΠΑ. Η πτώση μεταδόθηκε και στο σιτάρι, το οποίο υποχώρησε έως και 3,2%.

Τα futures του σιταριού στο Σικάγο υποχωρούσαν 0,7% στα 6,66 δολάρια στις 11:45 π.μ. στη Σιγκαπούρη, ενώ τα futures του καλαμποκιού παρέμεναν σταθερά. Η σόγια υποχωρούσε 1% στα 12,78 δολάρια.

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