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Η SoftBank Group βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτικές τράπεζες για πιθανή έκδοση ομολόγων ύψους 10 έως 20 δισ. δολαρίων, με στόχο να αναχρηματοδοτήσει μέρος του δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη μεγάλη επένδυσή της στην OpenAI.

Η έκδοση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε δολάρια και ευρώ, ακόμη και μέσα στον Σεπτέμβριο, αν και οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι ενδέχεται να αλλάξουν.

Μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν προορίζεται για την αποπληρωμή ενός bridge loan ύψους 40 δισ. δολαρίων, το οποίο εξασφαλίστηκε νωρίτερα φέτος για τη χρηματοδότηση της επένδυσης στην OpenAI.

Ο ιαπωνικός όμιλος, υπό τον δισεκατομμυριούχο Μασαγιόσι Σον, αναμένεται να έχει επενδύσει συνολικά σχεδόν 65 δισ. δολάρια στην OpenAI έως τον Οκτώβριο, χρηματοδοτώντας μέρος αυτής της τοποθέτησης μέσω δανεισμού.

Η έκρηξη δανεισμού για την AI

Η κίνηση της SoftBank εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα άντλησης κεφαλαίων που προκαλεί η παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε data centers και άλλες υποδομές AI τα επόμενα χρόνια.

Μόνο μέσα στο 2026, οι εταιρείες έχουν ήδη αντλήσει πάνω από 410 δισ. δολάρια από τις αγορές ομολόγων για data centers και άλλες επενδύσεις που συνδέονται με την AI.

Η τεράστια ζήτηση κεφαλαίων, ωστόσο, αυξάνει και τις ανησυχίες για τους πιστωτικούς κινδύνους, αλλά και για το κατά πόσο οι πρωτοφανείς επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσουν να προσφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις.

Η SoftBank, η οποία διαθέτει αξιολόγηση στην κατηγορία junk, εξετάζει μάλιστα για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία τη χρήση της δομής 144A. Αυτή θα της επέτρεπε να διαθέσει τα ομόλογα σε θεσμικούς επενδυτές στις ΗΠΑ, διευρύνοντας σημαντικά τη δυνητική επενδυτική βάση.

Εφόσον η έκδοση φθάσει στο ανώτατο όριο των 20 δισ. δολαρίων, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αντίστοιχη συμφωνία από ασιατική εταιρεία φέτος.

Νέα δισεκατομμύρια από τις αγορές

Η SoftBank είχε ήδη αντλήσει τον Απρίλιο συνολικά 3,6 δισ. δολάρια μέσω ομολόγων σε δολάρια και ευρώ. Στην έκδοση περιλαμβανόταν δεκαετές ομόλογο σε δολάρια με κουπόνι-ρεκόρ 8,5%.

Παράλληλα, ετοιμάζει στην Ιαπωνία έκδοση ομολόγων προς ιδιώτες επενδυτές ύψους 1 τρισ. γεν, περίπου 6,3 δισ. δολαρίων, ενώ εξασφάλισε πρόσφατα και margin loan 10 δισ. δολαρίων με εξασφάλιση τη συμμετοχή της στην OpenAI.

Εκπρόσωπος της SoftBank επιβεβαίωσε ότι ο όμιλος εξετάζει διαφορετικές επιλογές για την αναχρηματοδότηση του bridge loan, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση ούτε για το ύψος των επιμέρους χρηματοδοτήσεων.

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