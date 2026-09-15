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Οι τιμές του πετρελαίου και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινούνται πλέον σχεδόν παράλληλα, σε μια ασυνήθιστα στενή σχέση που εντείνει τις πιέσεις στις αγορές, καθώς οι επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Η κυλιόμενη συσχέτιση ενός μήνα μεταξύ του αμερικανικού αργού WTI και της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έχει εκτιναχθεί στο 0,96, σύμφωνα με την BMO Capital Markets. Πρόκειται για την ισχυρότερη θετική συσχέτιση από τον Ιούνιο του 2019, ενώ προηγουμένως ανάλογα επίπεδα είχαν καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2014.

Η σχεδόν ταυτόχρονη κίνηση των δύο αγορών έρχεται καθώς το πετρέλαιο έχει σημειώσει ισχυρό ράλι λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ξεπέρασε προσωρινά τη Δευτέρα το 5%, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023.

Η εξαιρετικά στενή αυτή σχέση σημαίνει ότι μια νέα άνοδος του πετρελαίου μπορεί πλέον να μεταδίδεται πολύ ταχύτερα στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών αγορών, μέσω υψηλότερων πληθωριστικών προσδοκιών, αυξημένων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και ακριβότερου δανεισμού. Παράλληλα, ενισχύεται ο κίνδυνος η Federal Reserve να διατηρήσει αυστηρότερη νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Από το πετρέλαιο στον πληθωρισμό και τη Fed

«Η βασική επίπτωση είναι ότι ένα πετρελαϊκό σοκ μεταδίδεται πλέον πιο άμεσα στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες», εξηγεί ο Μπίλι Λέουνγκ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Global X ETFs, όπως μεταδίδει το CNBC.

Όπως επισημαίνει, η άνοδος του αργού μπορεί να αυξήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες, να καθυστερήσει τη χαλάρωση της Fed και να ανεβάσει ταυτόχρονα το προεξοφλητικό επιτόκιο για μετοχές και πιστωτικούς τίτλους.

Αυτό καθιστά τις ειδήσεις από την αγορά ενέργειας πολύ σημαντικότερες για το σύνολο των αγορών και περιορίζει τη διαφοροποίηση που υπό κανονικές συνθήκες θα περίμεναν οι επενδυτές μεταξύ εμπορευμάτων και κρατικών ομολόγων.

Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Οι υψηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώνουν τη σχετική ελκυστικότητα των μετοχών και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το ακριβότερο πετρέλαιο συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους εταιρειών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια και τις μεταφορές.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένες θεωρούνται οι μετοχές ανάπτυξης και τεχνολογίας, καθώς οι αποτιμήσεις τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κέρδη που αναμένονται αρκετά χρόνια στο μέλλον και επομένως επηρεάζονται περισσότερο από την αύξηση των επιτοκίων.

Φόβοι για bear market στα ομόλογα

Ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος της Yardeni Research, εκτιμά ότι διαμορφώνεται πλέον μια σαφής αλυσίδα μετάδοσης της κρίσης: ενέργεια, πληθωρισμός, ομόλογα, νομισματική πολιτική και τελικά μετοχές.

Όπως προειδοποιεί, εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να ανεβαίνουν, είναι πιθανό να ακολουθήσουν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων. Η παράλληλη ενίσχυση των πληθωριστικών προσδοκιών αυξάνει τις πιθανότητες ενός νέου κύκλου σύσφιγξης από τη Fed.

Και ο κίνδυνος, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται σε μία μόνο αύξηση επιτοκίων. Θα μπορούσαν να ακολουθήσουν δύο ή ακόμη και τρεις αυξήσεις, ένα σενάριο που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αναταραχή στη Wall Street.

Ακόμη πιο απαισιόδοξος εμφανίζεται ο Κομάλ Σρι-Κουμάρ, πρόεδρος της Sri-Kumar Global Strategies, ο οποίος ήδη κατευθύνει τους επενδυτές μακριά από περιουσιακά στοιχεία που είναι περισσότερο ευάλωτα στα υψηλά επιτόκια.

Ο ίδιος προτιμά τίτλους σταθερού εισοδήματος μικρής διάρκειας και αμυντικές μετοχές, ενώ θεωρεί ότι ακίνητα, χαλκός και χρυσός μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση κινδύνου. Αντίθετα, εκτιμά ότι οι αναπτυξιακές μετοχές του τεχνολογικού κλάδου είναι περισσότερο ευάλωτες όσο τα επιτόκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Ο Σρι-Κουμάρ προειδοποιεί μάλιστα ότι οι αγορές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με bear market στα ομόλογα, καθώς δεν διακρίνει προς το παρόν κάποιον παράγοντα που θα μπορούσε να ανακόψει την ανοδική πορεία τόσο των αποδόσεων όσο και των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Διπλό χτύπημα για τους καταναλωτές

Η ταυτόχρονη άνοδος πετρελαίου και αποδόσεων αποτελεί πρόβλημα και για τα νοικοκυριά.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας μεταφέρονται άμεσα στο κόστος των καυσίμων και έμμεσα στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών μέσω των αυξημένων εξόδων μεταφοράς. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων περνά στα στεγαστικά δάνεια, στα δάνεια αυτοκινήτου και γενικότερα στο κόστος δανεισμού.

Ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, χαρακτηρίζει την ταυτόχρονη άνοδο του WTI και της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων «κακά νέα για τον καταναλωτή».

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης των αποθεμάτων και των επενδύσεων.

Οι πιέσεις θα μπορούσαν να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές σε έργα που απαιτούν τεράστιες ποσότητες κεφαλαίων, όπως η ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και των ενεργειακών δικτύων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους.

Γιατί η συσχέτιση μπορεί να σπάσει

Παρά τη σημερινή σχεδόν παράλληλη κίνηση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η σύνδεση πετρελαίου και αμερικανικών ομολόγων δεν είναι δεδομένο ότι θα διατηρηθεί.

Η συσχέτιση στο 0,96 θεωρείται εξαιρετικά υψηλή και θα μπορούσε να υποχωρήσει γρήγορα εάν αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις ή εάν οι φόβοι για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας αρχίσουν να κυριαρχούν στις αγορές.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η ανησυχία για την ανάπτυξη θα μπορούσε να πιέσει προς τα κάτω τόσο τη ζήτηση για πετρέλαιο όσο και τις αποδόσεις των ομολόγων.

Προς το παρόν, ωστόσο, κάθε νέα άνοδος του πετρελαίου κινδυνεύει να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής πίεσης για τις διεθνείς αγορές: αυξάνει τον πληθωρισμό, ωθεί υψηλότερα τις αποδόσεις, δυσκολεύει τις αποφάσεις της Fed και αυξάνει το κόστος χρήματος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

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