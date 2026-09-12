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Σε πρατήριο καυσίμων στο Σαν Ντιέγκο, όπου το ντίζελ πωλείται προς 9,99 δολάρια το γαλόνι, οι Καλιφορνέζοι μπορούν τουλάχιστον να παρηγορηθούν με μια παράδοξη σκέψη: θεωρητικά, η τιμή δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο.

Υπάλληλος του πρατηρίου Shell στη συνοικία Serra Mesa επιβεβαίωσε τηλεφωνικά ότι την Παρασκευή η εντυπωσιακή αυτή τιμή παρέμενε σε ισχύ και ότι υπήρχαν ακόμη διαθέσιμα καύσιμα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, το κόστος θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 9,99 δολάρια. Ωστόσο, στις περισσότερες ηλεκτρονικές πινακίδες των αμερικανικών πρατηρίων η απεικόνιση της τιμής περιορίζεται σε τρία ψηφία.

Το συγκεκριμένο πρατήριο αποτελεί ακραία περίπτωση σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή του Σαν Ντιέγκο. Αποτυπώνει, όμως, με χαρακτηριστικό τρόπο την ιστορική κρίση στην αγορά ντίζελ, η οποία πλήττει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οδηγεί τις τιμές σε επίπεδα-ρεκόρ στις ΗΠΑ και εντείνει ακόμη περισσότερο τις πιέσεις στην ήδη «σφιχτή» αγορά της Καλιφόρνιας.

Σε επίπεδο πολιτείας, η μέση τιμή του ντίζελ στην Καλιφόρνια ξεπέρασε την Παρασκευή τα 8 δολάρια το γαλόνι, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με την American Automobile Association (AAA).

Σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, η μέση τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 6 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Διπλασιάζεται το κόστος για τις επιχειρήσεις

Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα για τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από το ντίζελ, ένα καύσιμο απαραίτητο για φορτηγά, βαρέα μηχανήματα και ηλεκτροπαραγωγή.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος συμπιέζει τα έσοδα και αναγκάζει τους επιχειρηματίες να αυξάνουν τις τιμές τους, καθώς ο πληθωρισμός που προκαλείται από την ενέργεια μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία. Οι καταναλωτές, την ίδια στιγμή, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη κύμα ανατιμήσεων, έπειτα από χρόνια υψηλού πληθωρισμού και ενώ οι τιμές της βενζίνης εκτοξεύονται εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της QShark Moving στην Καλιφόρνια. Ο μηνιαίος λογαριασμός καυσίμων για τον στόλο φορτηγών της, τα οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά ντίζελ, αυξήθηκε από περίπου 8.200 δολάρια τον Αύγουστο του 2025 στα 16.000 δολάρια τον φετινό Αύγουστο, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της εταιρείας, Βλαντ Καντίμποβιτς.

Παρότι το κόστος σχεδόν διπλασιάστηκε, η εταιρεία αύξησε τη χρέωση καυσίμων προς τους πελάτες της μόλις κατά περίπου 17%, συνήθως από τα 60 στα 70 δολάρια. Σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, όπως αυτή των μετακομίσεων, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να μετακυλίσει ολόκληρη την αύξηση στους πελάτες.

«Οι πελάτες μας ήδη δυσκολεύονται να πληρώσουν, επειδή η Καλιφόρνια είναι πολύ ακριβή και ταυτόχρονα πληρώνουν και τις αυξημένες τιμές της βενζίνης», ανέφερε ο Καντίμποβιτς.

Γιατί η Καλιφόρνια πληρώνει ακριβότερα

Η Καλιφόρνια βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των ΗΠΑ ως προς το κόστος των καυσίμων. Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στην έλλειψη αγωγών μεταφοράς καυσίμων προς την πολιτεία, στη μείωση της δυναμικότητας των διυλιστηρίων και στους υψηλότερους πολιτειακούς φόρους καυσίμων στη χώρα.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί περισσότερο ανανεώσιμο ντίζελ –καύσιμο που παράγεται από έλαια και λίπη– από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική πολιτεία. Το γεγονός αυτό προσθέτει επιπλέον ιδιαιτερότητες στην τοπική αγορά και αυξάνει το κόστος για τα διυλιστήρια.

Ακόμη και για τα δεδομένα της Καλιφόρνιας, όμως, οι σημερινές τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές και δεν είναι σαφές εάν η κρίση μπορεί να αποκλιμακωθεί σύντομα.

Τα αποθέματα ντίζελ στη Δυτική Ακτή βρίσκονται στο χαμηλότερο εποχικό επίπεδο από το 1998, σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ τα συμβόλαια αναφοράς διαπραγματεύονται κοντά στα 5 δολάρια το γαλόνι.

Οι αυξήσεις περνούν στους πελάτες

Το αυξανόμενο κόστος έχει πλήξει και τον Χοσέ Μπεντόγια, ιδιοκτήτη της Leaf It To Us, εταιρείας περιποίησης και συντήρησης δέντρων στο Σαν Ντιέγκο. Τόσο το φορτηγό του όσο και το μηχάνημα τεμαχισμού ξύλου λειτουργούν με ντίζελ.

Το ημερήσιο κόστος για τον ανεφοδιασμό των δύο μηχανημάτων έχει αυξηθεί περίπου στα 150 δολάρια, όπως αναφέρει. Σε αυτό προστίθεται η βενζίνη που απαιτείται για τον υπόλοιπο εξοπλισμό της επιχείρησης, μεταξύ άλλων για περίπου δέκα αλυσοπρίονα.

«Σίγουρα δεν βγάζω πλέον τα χρήματα που συνήθιζα να βγάζω», δήλωσε.

Η Leaf It To Us έχει αρχίσει, ως αποτέλεσμα, να αυξάνει τις τιμές των υπηρεσιών της, ιδιαίτερα για τους νέους πελάτες. Ωστόσο, ακόμη και ορισμένοι παλαιότεροι πελάτες έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν την εταιρεία για τη συντήρηση των δέντρων τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος των ετήσιων εργασιών έχει αυξηθεί κατά 300 δολάρια, με αποτέλεσμα νοικοκυριά να εγκαταλείπουν υπηρεσίες που μέχρι πρότινος θεωρούσαν οικονομικά διαχειρίσιμες.

«Δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτό το κόστος και δεν τους κατηγορώ», ανέφερε ο Μπεντόγια.

Η εικόνα στην Καλιφόρνια αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η διεθνής ενεργειακή κρίση περνά από τις αγορές πετρελαίου στην πραγματική οικονομία: από τα πρατήρια και τα φορτηγά μέχρι το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και, τελικά, τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

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