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Η μετοχή της SpaceX παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα στενό εύρος διακύμανσης το τελευταίο διάστημα, όμως ένα νέο κύμα αγορών ενδέχεται να εκδηλωθεί σύντομα, καθώς ο δείκτης Nasdaq 100 θα ανακοινώσει την Παρασκευή, μετά το κλείσιμο της Wall Street, την τριμηνιαία αναδιάρθρωσή του.

Το κλειδί βρίσκεται στον συνδυασμό ενός λιγότερο γνωστού κανόνα για τη σύνθεση του τεχνολογικού δείκτη και των σταδιακών λήξεων των περιορισμών διαπραγμάτευσης (lockup periods) για τους μετόχους της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν περιορίσει τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Η Nasdaq Inc. καθορίζει το βάρος μιας εταιρείας στον δείκτη με βάση έναν υπολογισμό της χρηματιστηριακής της αξίας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη είτε το σύνολο των υφιστάμενων μετοχών είτε το τριπλάσιο των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά (free float), όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο.

Αυτό σημαίνει ότι μια μετοχή με περιορισμένο free float, δηλαδή με μικρό αριθμό μετοχών διαθέσιμων για διαπραγμάτευση λόγω συμμετοχών στελεχών ή περιορισμών πώλησης, δεν υπολογίζεται με βάση την πλήρη χρηματιστηριακή της αξία για τον καθορισμό της βαρύτητάς της στον δείκτη.

Για τη SpaceX, η οποία διαθέτει σχετικά μικρό free float εξαιτίας των περιορισμών lockup, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η συμμετοχή της στον Nasdaq 100 να περιορίζεται στο 1,25%, κατατάσσοντάς την στη 19η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων συμμετοχών του δείκτη, παρά το γεγονός ότι διαθέτει την έκτη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον δείκτη, άνω των 2 τρισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η στάθμιση της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί μετά την αναδιάρθρωση του δείκτη, η οποία θα ανακοινωθεί την Παρασκευή μετά το κλείσιμο της αγοράς και θα τεθεί σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο μετοχές έχουν ήδη απελευθερωθεί από τους περιορισμούς lockup, αυξάνοντας το free float της SpaceX σχεδόν στο 30% των συνολικών μετοχών της, από λιγότερο από 10% αμέσως μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Η στάθμιση της SpaceX στον Nasdaq 100 θα μπορούσε να αυξηθεί στο 1,51% μετά την αναδιάρθρωση, γεγονός που θα προκαλούσε καθαρές παθητικές αγορές ύψους 12,4 δισ. δολαρίων από index funds και ETFs, σύμφωνα με αναθεωρημένες εκτιμήσεις στρατηγικών αναλυτών της JPMorgan Securities, με επικεφαλής τη Min Moon.

Καθώς περισσότερες μετοχές της SpaceX αποδεσμεύονται μέσα στον επόμενο χρόνο, το free float της εταιρείας θα συνεχίσει να αυξάνεται, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη στάθμιση στον Nasdaq 100.

«Η τιμή της μετοχής θα επηρεαστεί σε κάποιο βαθμό από τις υποχρεωτικές αγορές που θα προκύψουν», εξήγησε ο Εντ Ο’Γκόρμαν, διευθύνων σύμβουλος της River Wealth Advisors. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να έχουμε πραγματική εικόνα για το πώς αξιολογεί η αγορά τη μετοχή».

Μετά το εντυπωσιακό IPO του Ιουνίου, το οποίο προκάλεσε εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας, η μετοχή της SpaceX έχει παρουσιάσει πιο ήρεμη πορεία. Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες κινείται πλευρικά, σε εύρος μεταξύ 133 και 150 δολαρίων, κοντά στην τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων.

Με λίγους θεμελιώδεις καταλύτες στον ορίζοντα, η αναδιάρθρωση του Nasdaq 100 θα μπορούσε να αποτελέσει τον παράγοντα που θα δώσει ώθηση στη μετοχή για μια νέα ανοδική κίνηση.

Η Nasdaq δεν είναι ο μόνος πάροχος δεικτών που χρησιμοποιεί παρόμοια μεθοδολογία. Η S&P Dow Jones Indices, η οποία διαχειρίζεται τον S&P 500, χρησιμοποιεί επίσης προσαρμοσμένη στάθμιση με βάση τη διασπορά των μετοχών σε ορισμένους δείκτες της.

Όταν η Berkshire Hathaway μείωσε τη συμμετοχή της στην Apple πριν από δύο χρόνια, αύξησε την αξία των μετοχών σε ελεύθερη διασπορά της εταιρείας, με αναλυτές της Piper Sandler να εκτιμούν τότε ότι η εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει αγορές ύψους 40 δισ. δολαρίων από παθητικά κεφάλαια.

Η SpaceX εντάχθηκε επίσης στον δείκτη Russell 1000 τον Ιούνιο, ωστόσο οι κανόνες του S&P 500 απαιτούν τουλάχιστον 12 μήνες ιστορικού διαπραγμάτευσης πριν από την ένταξη μιας μετοχής. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν θα είναι επιλέξιμη για τον δείκτη πριν από τα μέσα του 2027.

Η πρώτη λήξη περιορισμών για τη SpaceX τον Αύγουστο, η οποία συνέπεσε με την πρώτη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της εταιρείας, είχε προκαλέσει φόβους για μαζικές πωλήσεις, καθώς η αύξηση της προσφοράς μετοχών θεωρούνταν πιθανό να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη, ακόμη και μετά τη δεύτερη λήξη περιορισμών μία εβδομάδα αργότερα, καθώς οι βασικοί μέτοχοι διατήρησαν τις συμμετοχές τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και στηρίζοντας τη μετοχή.

Περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο επιπλέον μετοχές θα απελευθερωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ ακόμη 1,3 δισεκατομμύρια μετοχές θα μπορούν να διαπραγματεύονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της εταιρείας στα μέσα Νοεμβρίου.

«Το μεγαλύτερο γεγονός, αυτό που πραγματικά θα δείξει την πορεία, δεν θα συμβεί πριν από τη λήξη του lockup που συνδέεται με την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Νοεμβρίου, όταν ένας μεγάλος αριθμός μετοχών θα εισέλθει στην αγορά», ισχυρίστηκε ο Ο’Γκόρμαν.

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