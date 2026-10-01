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Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών και της τεχνολογίας ενισχύουν το επενδυτικό κλίμα, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις από την αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων κινήθηκαν σε υψηλά άνω των δύο δεκαετιών, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και το αυξανόμενο κρατικό χρέος παραμένουν στο προσκήνιο.

Στη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 0,17% και διαπραγματεύεται στις 50.991,52 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,18% στις 7.665,01 μονάδες και ο Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,27% στις 26.934,63 μονάδες.

Η Micron Technology ενίσχυσε την αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ανακοίνωσε πρόβλεψη για τα έσοδα που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, ενώ έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις πελατών ύψους 32 δισ. δολαρίων μέσω συμφωνιών προμήθειας. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για τη ζήτηση από την ανάπτυξη υποδομών AI. Η μετοχή της Nvidia κερδίζει 0,7% και της AMD 0,5%, ενώ η Lam Research σημειώνει άνοδο 2,2%. Αντίθετα, η Micron υποχωρεί περίπου 0,9%, αν και έχει ενισχυθεί σχεδόν 270% από την αρχή του έτους.

Ισχυρή είναι επίσης η αντίδραση στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η Accenture σημειώνει άνοδο 16,4%, μετά την πρόβλεψη για ετήσια αύξηση εσόδων υψηλότερη από τις εκτιμήσεις, συμπαρασύροντας την Cognizant και την IBM, που ενισχύονται κατά 8,3% και 5,9% αντίστοιχα.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς οι διεθνείς αγορές ομολόγων βρίσκονταν ξανά υπό πίεση. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύει τους φόβους για τον πληθωρισμό, ενώ οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έφτασε το 5,3423%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, μία ημέρα μετά το χειρότερο τρίμηνο για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα από το 1994. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, γνωστός ως «δείκτης φόβου» της Wall Street, ενισχύθηκε σε υψηλό δύο εβδομάδων. Στο μέτωπο της τεχνολογίας, η Alphabet κερδίζει 1,9%, μετά την παρουσίαση του νέου κορυφαίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini 4.

Τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας προσφέρουν επίσης στήριξη στις μετοχές. Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν στις 197.000 την εβδομάδα έως τις 26 Σεπτεμβρίου, έναντι 200.000 που ανέμεναν οι αναλυτές.

Παράλληλα, η Challenger, Gray & Christmas ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις γνωστοποίησαν 43.281 περικοπές θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο, αριθμός μειωμένος κατά 39% από τον Αύγουστο και κατά 20% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Οι προγραμματισμένες απολύσεις από την αρχή του έτους βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται μία ημέρα πριν από την κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Παράλληλα, το πετρέλαιο επέστρεψε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για το Brent, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις αυξημένες ροές από τη Μέση Ανατολή έναντι του κινδύνου νέας κλιμάκωσης.

Η πορεία των τιμών πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τις αγορές. Η ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας και ο επίμονος πληθωρισμός έχουν ενισχύσει τις εκτιμήσεις για περιθώριο ακόμη και για τέσσερις αυξήσεις επιτοκίων της Fed μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Στο μεταξύ, ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος μήνας για τη Wall Street. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,5%, ο Dow Jones έχασε 4,3%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε 1,9%, καθώς οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να υπεραποδίδουν. Σε επίπεδο γ’ τριμήνου, ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν περίπου 2%, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε κατά 2,7%.

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