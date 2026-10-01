Με το καλύτερο τρίμηνο των τελευταίων δεκαετιών να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Microsoft βλέπει τη μετοχή της να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της Wall Street, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η βελτιούμενη θέση της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Η μετοχή ενισχύθηκε 37,5% από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας το καλύτερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα από το 1998 και προσθέτοντας περίπου 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η Microsoft ήταν επίσης η πέμπτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των εταιρειών του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq 100, ο οποίος ενισχύθηκε μόλις 0,4% στο ίδιο διάστημα.

«Έπειτα από μια περίοδο κατά την οποία δυσκολευόταν να επικοινωνήσει με σαφήνεια το μήνυμά της, η Microsoft είναι πλέον πιο ξεκάθαρη ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες και θα ωφελήσει τους πελάτες της», σχολίασε διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Washington Crossing Advisors, που διατηρεί εδώ και χρόνια τη μετοχή.

Η ισχυρότερη τριμηνιαία άνοδος από το 1998

Μεγάλο μέρος του ράλι ήρθε μετά τα αποτελέσματα του Ιουλίου, τα οποία έδειξαν ότι η ανάπτυξη του cloud κινήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων ετών, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή εκτινάχθηκε 16% την επόμενη ημέρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Οκτώβριο του 2008 και προσθέτοντας περίπου 450 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της Microsoft.

Τα αποτελέσματα περιόρισαν τις ανησυχίες για το εάν οι τεράστιες επενδύσεις της εταιρείας στην AI μπορούν να μεταφραστούν σε υψηλότερη ανάπτυξη. Η Microsoft εμφανίζει παράλληλα πιο ενθαρρυντικά οικονομικά δεδομένα σε σχέση με άλλους μεγάλους επενδυτές στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta.

Από τις τέσσερις εταιρείες, η Microsoft είναι η μόνη που δεν έχει καταγράψει αρνητικές ετήσιες ελεύθερες ταμειακές ροές.

«Δείχνει έναν ξεκάθαρο δρόμο προς την κερδοφορία μέσω της AI», σημείωσε ο ίδιος διαχειριστής. «Ως εταιρεία που επενδύει χωρίς να οδηγείται σε αρνητικές ταμειακές ροές, μοιάζει με τον ενήλικα στο δωμάτιο».

Από την απαισιοδοξία του Ιουνίου στο νέο ράλι

Η σημερινή εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της ταχύτητας με την οποία άλλαξε το επενδυτικό κλίμα.

Ο Ιούνιος ήταν ο χειρότερος μήνας για τη μετοχή της Microsoft από το 2000, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν το ύψος των επενδύσεων και τις προοπτικές των εταιρειών λογισμικού σε μια εποχή κατά την οποία η AI αλλάζει τα δεδομένα του κλάδου.

Οι ανησυχίες αυτές έχουν πλέον υποχωρήσει, ενώ θετική υποδοχή είχε και η προσπάθεια της Microsoft να μετασχηματίσει το Copilot, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της, σε προϊόν με μεγαλύτερη έμφαση στους εταιρικούς πελάτες.

«Υπάρχουν ακόμη φόβοι για ένα “SaaSpocalypse”, αλλά φαίνεται ότι η Microsoft είναι λιγότερο εκτεθειμένη σε αυτούς τους κινδύνους. Παράλληλα, οι επενδυτές εντυπωσιάζονται από τον τρόπο με τον οποίο υιοθετείται και ενσωματώνεται το Copilot», ανέφερε ο διαχειριστής.

Παρά το εντυπωσιακό τρίμηνο, η μετοχή έχει ενισχυθεί μόλις 6,1% από την αρχή του έτους, έναντι περίπου 20% για τον Nasdaq 100.

Οι προσδοκίες της Wall Street

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος έχει καταστήσει τη Microsoft ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των αναλυτών.

Από τους 72 αναλυτές που παρακολουθούν τη μετοχή, μόλις τρεις δεν έχουν αξιολόγηση «buy», ενώ κανένας δεν προτείνει «sell». Η μέση τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 11% στους επόμενους 12 μήνες.

Η Stifel αναβάθμισε πρόσφατα τη μετοχή σε «buy», εκτιμώντας ότι η Microsoft «έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα». Η εκτίμηση βασίζεται μεταξύ άλλων στην αυξανόμενη εμπιστοσύνη ότι η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει ρυθμούς αύξησης των εσόδων της στη μεσαία έως υψηλή περιοχή των διψήφιων ποσοστών.

Από την πλευρά της, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η μετοχή θα μπορούσε να προσφέρει συνολική απόδοση περίπου 20% μέσα στην επόμενη χρονιά, επικαλούμενη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και την πρόσφατη αύξηση του μερίσματος.

Ανάπτυξη εσόδων και κερδών

Τα έσοδα της Microsoft αναμένεται να αυξηθούν κατά 18% στη χρήση 2027, η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου, περίπου στον ίδιο ρυθμό με τη χρήση 2026.

Για τη χρήση 2029, η Wall Street αναμένει επιτάχυνση της αύξησης των εσόδων στο 21%.

Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου 11% κατά την τρέχουσα χρήση, έναντι σχεδόν 32% στη χρήση 2026. Ωστόσο, η αύξηση αναμένεται να επιταχυνθεί σχεδόν στο 19% το 2028 και στο 21% το 2029.

Η μετοχή παραμένει ακριβή, με περίπου 25 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, αλλά η αποτίμηση παραμένει χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, που διαμορφώνεται στις 27 φορές. Μεταξύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών της αγοράς, μόνο η Apple διαπραγματεύεται σε υψηλότερη αποτίμηση.

Το επόμενο κρίσιμο τεστ για τη Microsoft θα είναι η συνέχιση της υιοθέτησης του Copilot. Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες δυνατότητες και μεγαλύτερη χρήση του εργαλείου, ενώ η πρόσφατη δυναμική θεωρείται ενθαρρυντική.

Ωστόσο, το ζητούμενο πλέον είναι η Microsoft να συνεχίσει να μετατρέπει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε ανάπτυξη, κέρδη και ταμειακές ροές, ώστε το εντυπωσιακό τρίμηνο να αποτελέσει μέρος μιας διατηρήσιμης τάσης και όχι μια προσωρινή ανατροπή του επενδυτικού κλίματος.

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