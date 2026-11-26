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Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αυξηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa, παρά την ενίσχυση των επιθέσεων κατά πλοίων στην αμφισβητούμενη θαλάσσια δίοδο.

Ο αριθμός των πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο, καύσιμα και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) παρέμεινε πάνω από τα 26 ημερησίως, βάσει του κινητού μέσου όρου επτά ημερών, από τις αρχές του μήνα έως τις 19 Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Αντίθετα, τον Οκτώβριο, οι διελεύσεις διαμορφώνονταν κάτω από τις 25 ημερησίως τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα των ημερών του μήνα.

Τα στοιχεία της Vortexa δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) και των πλοίων τύπου Suezmax που διασχίζουν τα Στενά έχει μειωθεί ελαφρώς, ενώ έχει αυξηθεί ο αριθμός των μικρότερων πλοίων.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την αυξανόμενη χρήση δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, τα οποία είναι μικρότερα από τα συμβατικά δεξαμενόπλοια αργού, για τη μεταφορά αργού πετρελαίου.

Κοντά στα υψηλά του πολέμου το κόστος διέλευσης

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων μέσω του Ορμούζ έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει νέο κύμα επιθέσεων κατά δεξαμενόπλοιων, ενώ έχει διευρύνει τις κατηγορίες πλοίων που υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να διασχίζουν τη θαλάσσια δίοδο, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τα ρυμουλκά.

Παράλληλα, τόσο το κόστος μεταφοράς πετρελαίου μέσω των Στενών όσο και τα πρόσθετα ασφάλιστρα έχουν αυξηθεί, πλησιάζοντας τα υψηλότερα επίπεδα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, αντανακλώντας τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι πλοιοκτήτες για την πραγματοποίηση της διέλευσης.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να μην αποτυπώνουν το σύνολο των πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ.

Οι παρεμβολές στα σήματα εντοπισμού, η εκπομπή παραποιημένων δεδομένων θέσης (spoofing) και οι διελεύσεις χωρίς ενεργό σήμα εντοπισμού ενδέχεται να επηρεάζουν την παρακολούθηση της ναυσιπλοΐας σε πραγματικό χρόνο.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να αναθεωρηθεί όταν καταστούν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τη Vortexa.