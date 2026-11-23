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Το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ στις αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων ξεπεράστηκε μέσα σε δέκα μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία ναυλομεσιτικού οίκου του Λονδίνου που παραθέτει η WeberSeas (Hellas) στην έκθεση της 20ής Νοεμβρίου, οι πωλήσεις του πρώτου δεκαμήνου του 2026 αντιστοιχούν σε περίπου 70 εκατ. τόνους μεταφορικής ικανότητας (dwt), σχεδόν 10% πάνω από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ του 2022. Η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 30 δισ. δολάρια, έναντι 16,1 δισ. δολαρίων σε ολόκληρο το 2025.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πολύ μεγάλης χωρητικότητας (VLCC). Περισσότερα από 125 πλοία της κατηγορίας άλλαξαν χέρια, έναντι 77 σε ολόκληρο το 2025, με τη Sinokor μεταξύ των πιο δραστήριων αγοραστών. Η ενδεικτική αξία ενός πενταετούς VLCC έφθασε τα 220 εκατ. δολάρια, από 120 εκατ. στο τέλος του 2025. Για ένα πλοίο 15 ετών η αντίστοιχη αποτίμηση ανέβηκε στα 164 εκατ. από 61 εκατ. δολάρια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά για ένα VLCC διαθέσιμο προς άμεση παράδοση, το οποίο αποτιμάται στα 245 εκατ. δολάρια, περίπου 114 εκατ. πάνω από την ενδεικτική τιμή παραγγελίας ενός νεότευκτου που παραθέτει η έκθεση.

Η άνοδος στις αξίες συνυπάρχει με εβδομαδιαία υποχώρηση των ναύλων. Στη διαδρομή από τον Κόλπο των ΗΠΑ προς την Κίνα, οι ημερήσιες αποδόσεις των VLCC μειώθηκαν κατά 22,5%, στα 243.067 δολάρια. Η WeberSeas επισημαίνει επίσης ότι, ιστορικά, όταν οι παραγγελίες νεότευκτων δεξαμενόπλοιων έφθαναν περίπου στο 25% του υφιστάμενου στόλου, οι αποδόσεις τους έτειναν να δέχονται πιέσεις μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.

Στο ξηρό φορτίο, ένα Capesize 180.000 dwt, κατασκευής 2011, φέρεται να πουλήθηκε σε Κορεάτες αγοραστές έναντι περίπου 39 εκατ. δολαρίων. Έναν μήνα νωρίτερα, ένα ελαφρώς μικρότερο αδελφό πλοίο, κατασκευής 2012, είχε αλλάξει χέρια για 35 εκατ. δολάρια. Στη ναυλαγορά, ο Baltic Dry Index υποχώρησε κατά 3,9% σε εβδομαδιαία βάση, στις 2.901 μονάδες.

Στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η έκθεση καταγράφει δέκα νέες παραγγελίες από τις Peter Döhle, Eastern Pacific Shipping και TS Lines, με παραδόσεις το 2029 και το 2030. Η TS Lines συμφώνησε την κατασκευή δύο πλοίων χωρητικότητας 11.000 TEU προς 123 εκατ. δολάρια το καθένα, με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μελλοντική μετατροπή τους για χρήση μεθανόλης.

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η έκθεση μεταφέρει εκτίμηση του Τζέρι Χο, στελέχους της Crédit Agricole CIB, για δυνητικό κενό περίπου 295 δισ. δολαρίων. Ο υπολογισμός συγκρίνει τις εκτιμώμενες χρηματοδοτικές ανάγκες των υφιστάμενων παραγγελιών νεότευκτων, ύψους 420 δισ. δολαρίων, με τα περίπου 125 δισ. που θα μπορούσαν να επαναδιοχετεύσουν στη ναυτιλία οι 20 μεγαλύτεροι χρηματοδότες μέσα στην επόμενη τετραετία έως πενταετία. Η εκτίμηση εξαιρεί κεφάλαια που θα μπορούσαν να αντληθούν μέσω ομολόγων ή εισαγωγών στο χρηματιστήριο. Κατά τον Χο, ο ανταγωνισμός για χρηματοδότηση ενδέχεται να ευνοήσει τα νεότερα πλοία και εκείνα με καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.