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Η Capital Tankers ανεβάζει τον πήχη των επενδύσεών της στα δεξαμενόπλοια, επιδιώκοντας να δημιουργήσει στόλο 33 πλοίων έως το 2028. Με χρηματοδοτικές συμφωνίες που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια για 11 νεότευκτα VLCC, η εταιρεία προχωρά ταυτόχρονα σε μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική της ανάπτυξη: τη μετάβαση από το Euronext Growth Oslo στην κύρια χρηματιστηριακή αγορά της νορβηγικής πρωτεύουσας.

Η στρατηγική αυτή συνδυάζει την επέκταση της ναυτιλιακής δραστηριότητας με την ενίσχυση της πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε μεγάλα δεξαμενόπλοια απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται τα VLCC, τα δεξαμενόπλοια που μπορούν να μεταφέρουν περίπου 2 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου και αποτελούν βασικό κρίκο του διεθνούς ενεργειακού εμπορίου.

Μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Οκτωβρίου 2026, η Capital Tankers εξασφάλισε τέσσερις συμφωνίες χρηματοδότησης, συνολικού αναμενόμενου ύψους 930,3 εκατ. δολαρίων.

Τα κεφάλαια συνδέονται με 11 νεότευκτα VLCC, τα οποία κατασκευάζονται σε ναυπηγικές μονάδες της Νότιας Κορέας και της Κίνας. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του ευρύτερου προγράμματος επέκτασης του στόλου στα 33 δεξαμενόπλοια έως το τέλος του 2028. Η επένδυση σε πλοία αυτής της κατηγορίας αποτυπώνει την επιλογή της εταιρείας να ενισχύσει την παρουσία της στις μεταφορές μεγάλων φορτίων πετρελαίου, όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές δημιουργούν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση των ναυπηγήσεων περιορίζει την ανάγκη άμεσης κάλυψης του συνολικού κόστους από ίδια κεφάλαια, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει τις μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Στο χρηματιστηριακό μέτωπο, η Capital Tankers εξασφάλισε την έγκριση του Euronext Oslo Børs για την εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά. Η απόφαση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς απαιτήσεις εισαγωγής. Η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης θα καθοριστεί από τη διοίκηση του χρηματιστηρίου και δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 19ης Φεβρουαρίου 2027, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έγκρισης.

Η εταιρεία είχε πραγματοποιήσει το πρώτο χρηματιστηριακό της βήμα στις 17 Μαρτίου 2026, όταν οι μετοχές της άρχισαν να διαπραγματεύονται στο Euronext Growth Oslo, έπειτα από δημόσια προσφορά ύψους 500 εκατ. δολαρίων. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, προχωρά στην επόμενη βαθμίδα της χρηματιστηριακής αγοράς, επιδιώκοντας μεγαλύτερη προβολή στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η κύρια αγορά του Όσλο αποτελεί σημαντικό χρηματοοικονομικό κέντρο για τη ναυτιλία, με ισχυρή παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές και την ενέργεια.

Για την Capital Tankers, η αναβάθμιση μπορεί να διευρύνει τη βάση των δυνητικών επενδυτών και να ενισχύσει τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως νέες χρηματοδοτήσεις. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της διαδικασίας είναι ότι η έγκριση δόθηκε με τρεις εξαιρέσεις από τις καθιερωμένες προϋποθέσεις εισαγωγής. Οι δύο αφορούν την απαίτηση να διαθέτει μια εταιρεία ιστορικό λειτουργίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας τουλάχιστον τριών ετών. Στην περίπτωση της Capital Tankers, το χρηματιστήριο έλαβε υπόψη ότι η δραστηριότητα είχε αναπτυχθεί επί σειρά ετών μέσω διαφορετικών εταιρικών οντοτήτων. Η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας αποτυπώθηκε σε ελεγμένες συνδυασμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες κρίθηκαν επαρκείς για την αξιολόγηση της εταιρείας. Η τρίτη εξαίρεση σχετίζεται με τη διασπορά των μετοχών.

Οι κανόνες της κύριας αγοράς προβλέπουν ότι τουλάχιστον το 25% των μετοχών πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του ευρύτερου επενδυτικού κοινού. Η Capital Tankers δεν καλύπτει πλήρως το συγκεκριμένο όριο, ωστόσο η απόκλιση αξιολογήθηκε ως περιορισμένη. Στην τελική κρίση συνεκτιμήθηκαν η αξία των μετοχών που διαπραγματεύονται ελεύθερα, η υφιστάμενη μετοχική βάση και η συναλλακτική δραστηριότητα. Επιπλέον, το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας θεωρήθηκε επαρκώς κατανοητό και αναλύσιμο από τους επενδυτές, στοιχείο που συνέβαλε στη θετική απόφαση.

Η Capital Tankers επιχειρεί να συνδυάσει δύο απαιτητικούς στόχους: την ταχεία αύξηση του στόλου και τη διατήρηση χρηματοοικονομικής ευελιξίας. Η επέκταση στα 33 δεξαμενόπλοια μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα παραγωγής εσόδων και τη θέση της εταιρείας στην αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των ναύλων, στο κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού και στις συνθήκες που θα επικρατούν όταν τα νέα πλοία ενταχθούν στον στόλο. Η είσοδος στην κύρια αγορά του Όσλο εντάσσεται σε αυτή την εξίσωση.

Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή προβολή μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων και στη διαμόρφωση της μελλοντικής κεφαλαιακής δομής. Το καθοριστικό ζητούμενο, ωστόσο, θα είναι η απόδοση των νέων πλοίων και η δυνατότητα της εταιρείας να μετατρέψει το εκτεταμένο ναυπηγικό της πρόγραμμα σε διατηρήσιμη κερδοφορία. Με σχεδόν 1 δισ. δολάρια αναμενόμενης χρηματοδότησης για 11 VLCC και με την κύρια αγορά του Όσλο στον άμεσο ορίζοντα, η Capital Tankers περνά σε μια νέα φάση ανάπτυξης, όπου το μέγεθος του στόλου θα πρέπει να συνοδευτεί από αντίστοιχες οικονομικές επιδόσεις.