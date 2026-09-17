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Οι τιμές της ενέργειας αποτέλεσαν έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τις αγορές ομολόγων το 2026. Τώρα, όμως, οι επενδυτές προετοιμάζονται για έναν νέο κίνδυνο: μια πιθανή έκρηξη του πληθωρισμού από τις τιμές των τροφίμων.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων εκτιμούν ότι ένας συνδυασμός παραγόντων, όπως ένα ενδεχόμενο «Super El Niño», οι περιορισμένες προμήθειες λιπασμάτων, οι επιθέσεις σε θαλάσσιες μεταφορές και οι επιπτώσεις του ακραίου καλοκαιρινού καύσωνα στην Ευρώπη, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο του κόστους βασικών αγαθών.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στις αγορές ομολόγων, καθώς μια επίμονη αύξηση στις τιμές των τροφίμων θα μπορούσε να δημιουργήσει νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων, ακόμη και μετά τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για νέο πληθωριστικό σοκ

Μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η Carmignac, η Fidelity International και η Troy Asset Management, ήδη λαμβάνουν μέτρα προστασίας, είτε αυξάνοντας την έκθεσή τους σε επενδύσεις που προστατεύονται από τον πληθωρισμό είτε μειώνοντας θέσεις σε οικονομίες που θεωρούν πιο ευάλωτες.

«Το επόμενο σοκ στην προσφορά πιθανότατα θα αφορά τα τρόφιμα», εκτιμούν διαχειριστές κεφαλαίων, επισημαίνοντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τον κίνδυνο.

Το προηγούμενο διάστημα, η αποκλιμάκωση στις τιμές τροφίμων λειτουργούσε ως αντίβαρο στις πληθωριστικές πιέσεις, χάρη στις ισχυρές σοδειές του 2025. Η εικόνα αυτή, όμως, μπορεί να αλλάξει ήδη από το φθινόπωρο στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο δείκτης τιμών βασικών αγροτικών εμπορευμάτων του ΟΗΕ βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, ενώ προβλέψεις κάνουν λόγο για άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού τροφίμων στο 5% το πρώτο εξάμηνο του 2027, από 2,8% την αντίστοιχη περίοδο φέτος.

Από την ενέργεια στα τρόφιμα η νέα απειλή για τα ομόλογα

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για το δημόσιο χρέος σε Ευρώπη και ΗΠΑ, έχει ήδη πιέσει τις αγορές κρατικών ομολόγων, οδηγώντας τις αποδόσεις σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν πριν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι επενδυτές φοβούνται τώρα ότι μια νέα άνοδος στις τιμές των τροφίμων θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τα χαρτοφυλάκια ομολόγων.

Ο λόγος είναι ότι οι αυξήσεις στα τρόφιμα επηρεάζουν άμεσα τις προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό και μπορούν να οδηγήσουν σε πιέσεις για υψηλότερους μισθούς, δημιουργώντας έναν ευρύτερο κύκλο αυξήσεων τιμών.

Ευρώπη και αναδυόμενες αγορές στο επίκεντρο

Οι οικονομίες που εξαρτώνται περισσότερο από εισαγωγές τροφίμων θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες. Χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες πιέσεις, ειδικά αν οι αυξήσεις στις τιμές συνδυαστούν με αποδυνάμωση των νομισμάτων τους.

Παράλληλα, στην Ασία, οικονομίες όπως η Ινδία και οι Φιλιππίνες, όπου τα τρόφιμα έχουν μεγάλο βάρος στον δείκτη τιμών καταναλωτή, κινδυνεύουν από τις επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Fidelity International εκτιμά ότι η Ασία και η Λατινική Αμερική θα δεχθούν μεγάλο μέρος των επιπτώσεων από θερμότερο και ξηρότερο κλίμα λόγω του φαινομένου El Niño, με πιθανές αναταράξεις στην αγροτική παραγωγή.

Η πιθανή άνοδος των τιμών τροφίμων δημιουργεί νέο δίλημμα για τις κεντρικές τράπεζες. Από τη μία πλευρά, ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει υψηλότερος για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ από την άλλη οι αυξήσεις επιτοκίων ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την ανάπτυξη.

Ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η αύξηση του κόστους βασικών αγαθών θα μπορούσε να πλήξει την κατανάλωση και να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα, καθιστώντας δυσκολότερη τη λήψη νέων μέτρων νομισματικής σύσφιξης.

Ωστόσο, αρκετοί επενδυτές ομολόγων εμφανίζονται απρόθυμοι να αγνοήσουν τον κίνδυνο, ιδιαίτερα μετά τις ενδείξεις ανθεκτικότητας της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι στις πρόσφατες αναταράξεις.

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