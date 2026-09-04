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Η πολυαναμενόμενη παρουσίαση του Cybercab της Tesla δεν εξελίχθηκε τελικά στην εντυπωσιακή εκδήλωση που πολλοί επενδυτές περίμεναν. Το ειδικό όχημα χωρίς παραδοσιακά χειριστήρια εντάχθηκε επίσημα στον στόλο ρομποταξί της εταιρείας, όμως η παρουσίαση άφησε πολλά ερωτήματα σχετικά με την κλίμακα της ανάπτυξης και τα επόμενα βήματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Όστιν του Τέξας, σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, χωρίς ζωντανή μετάδοση και με περιορισμένες πληροφορίες από την Tesla μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Cybercab αποτελεί πλέον μέρος του δικτύου ρομποταξί, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές διαδρομές με το νέο όχημα.

«Το Cybercab είναι εδώ. Είναι πραγματικά εδώ», δήλωσε ο Άσοκ Ελουσουάμι, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, προσθέτοντας ότι το όχημα είναι πλέον διαθέσιμο για διαδρομές στο κοινό.

Η Tesla δημιούργησε επίσης ειδική ιστοσελίδα για το Cybercab, αναφέροντας ότι το όχημα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες περιοχές του δικτύου ρομποταξί στο Όστιν. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου Cybercab μέσω της εφαρμογής.

Η μεγάλη απορία: Πόσα οχήματα θα κυκλοφορήσουν;

Παρά την επίσημη έναρξη, αρκετά κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Δεν έγινε γνωστό πόσα Cybercab σκοπεύει να διαθέσει άμεσα η Tesla για ευρεία εμπορική λειτουργία, ούτε ποιος είναι ο ακριβής ρυθμός ανάπτυξης του στόλου.

Αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι μια παρουσίαση χωρίς ουσιαστική αύξηση του αριθμού των οχημάτων στον δρόμο θα μπορούσε να απογοητεύσει τους επενδυτές. Αντίθετα, μια μαζικότερη ανάπτυξη που θα αύξανε σημαντικά τον στόλο ρομποταξί θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στη μετοχή.

Το όχημα, το οποίο δοκιμάζεται τους τελευταίους μήνες σε αρκετές αμερικανικές πόλεις, θεωρείται βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Tesla να εξελιχθεί από κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε εταιρεία τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλον Μασκ είχε προαναγγείλει την παρουσίαση με σειρά αναρτήσεων, υποστηρίζοντας ότι το Cybercab θα αποτελέσει τη βάση για έναν τεράστιο στόλο αυτόνομων ταξί στις ΗΠΑ.

Μεγάλο όραμα, περιορισμένη ανάπτυξη

Η Tesla έχει παρουσιάσει το Cybercab ως τον πυρήνα ενός μελλοντικού δικτύου αυτόνομων μετακινήσεων που θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, το σχέδιο απέχει ακόμη από την πλήρη υλοποίησή του. Η εταιρεία ξεκίνησε πέρυσι την υπηρεσία αυτόνομων μετακινήσεων στο Όστιν χρησιμοποιώντας τροποποιημένες εκδόσεις του Model Y, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε έξι πόλεις στο Τέξας και τη Φλόριντα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαδρομές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με την παρουσία ανθρώπων-επιτηρητών ασφαλείας μέσα στο όχημα.

Η Tesla είχε δηλώσει 45 Cybercab στις αρμόδιες αρχές του Τέξας μέχρι την Τετάρτη, χωρίς όμως να γίνει σαφές πόσα από αυτά χρησιμοποιήθηκαν κατά την έναρξη της υπηρεσίας.

Με τα νέα οχήματα, ο στόλος ρομποταξί της Tesla στο Τέξας φτάνει τα 420 αυτοκίνητα, στην πλειονότητά τους Model Y. Ο αριθμός αυτός παραμένει χαμηλότερος από τον στόλο της Waymo, της Alphabet, η οποία έχει καταχωρίσει σχεδόν 1.000 οχήματα στο Τέξας.

Το μεγάλο εμπόδιο των κανονισμών

Πέρα από την ανάπτυξη του στόλου, σημαντικό ζήτημα παραμένει και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Cybercab σχεδιάστηκε χωρίς παραδοσιακά χειριστήρια οδήγησης, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.

Οι ομοσπονδιακές απαιτήσεις στις ΗΠΑ προβλέπουν συνήθως στοιχεία όπως πεντάλ φρένου και καθρέφτες, αν και οι αρμόδιες αρχές έχουν προτείνει αλλαγές ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων.

Η Tesla δεν έχει ακόμη υποβάλει αίτημα εξαίρεσης για το Cybercab στην αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας (NHTSA), η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την εταιρεία και παρακολουθεί την εξέλιξη.

Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί την Tesla από τη Zoox, τη μονάδα αυτόνομων οχημάτων της Amazon, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει ειδική έγκριση για την εμπορική ανάπτυξη των δικών της ρομποταξί.

Η μετοχή περιμένει το επόμενο βήμα

Η παρουσίαση του Cybercab έρχεται σε μια περίοδο όπου η μετοχή της Tesla αναζητά νέα ώθηση.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν υποχωρήσει περίπου 21% από την αρχή του έτους, την ώρα που ο δείκτης S&P 500 καταγράφει άνοδο 12%. Ωστόσο, τις εβδομάδες πριν από την παρουσίαση είχαν ενισχυθεί κατά περίπου 20%.

Για τον Μασκ, το Cybercab αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου. Είναι το βασικό στοίχημα για τη μετάβαση της Tesla από μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων σε έναν όμιλο που θα βασίζεται στην αυτονομία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις υπηρεσίες μετακίνησης.

Το αν το όραμα αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μαζική εμπορική πραγματικότητα θα κριθεί από την ταχύτητα ανάπτυξης του στόλου, τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και την πραγματική ζήτηση των καταναλωτών.

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