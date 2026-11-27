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Σε πρόωρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγήθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, καθώς τα κράτη-μέλη παρέμειναν αμετακίνητα στις θέσεις τους, διευρύνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

Η συνάντηση της Πέμπτης είχε ως στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συμφωνία τον Δεκέμβριο επί του επταετούς προϋπολογισμού της περιόδου 2028-2034. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, μέσα σε λίγες ώρες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφραζαν κατ’ ιδίαν τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία των συνομιλιών, καθώς οι εθνικές αντιπροσωπείες επέμεναν στις πάγιες διεκδικήσεις τους.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με αρκετούς συμμετέχοντες να αμφισβητούν τη στρατηγική που ακολουθήθηκε κατά τη σύνοδο. Ορισμένες χώρες απείχαν ακόμη και από τις συναντήσεις μικρότερων ομάδων που πραγματοποιήθηκαν αργότερα μέσα στην ημέρα.

Τελικά, οι ηγέτες αναγνώρισαν ότι οι μεταξύ τους αποστάσεις ήταν υπερβολικά μεγάλες, αποφασίζοντας να μη συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις την Παρασκευή.

«Απαιτούνται ακόμη πάρα πολλές προσπάθειες. Απομένει υπερβολικά πολλή δουλειά», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, το βράδυ της Πέμπτης.

Οι εντάσεις θέτουν σε κίνδυνο την προθεσμία που έχει ορίσει η ΕΕ για την οριστικοποίηση, έως το τέλος του έτους, του προϋπολογισμού ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, ο οποίος αποτελεί ζωτικής σημασίας πηγή χρηματοδότησης για τους Ευρωπαίους αγρότες, τα έργα υποδομών και την άμυνα.

Η επιδίωξη ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων εντός του 2026 συνδέεται και με την προσπάθεια να μην εμπλακούν οι συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο της Γαλλίας, όπου η επικεφαλής της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, προηγείται στις δημοσκοπήσεις και ζητεί τη μείωση των εθνικών εισφορών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

«Απέχουμε έτη φωτός από μια λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, στο περιθώριο της συνόδου.

Η στρατηγική Κόστα και οι αντιδράσεις

Εξαρχής, στόχος της συνάντησης της Πέμπτης δεν ήταν η επίτευξη οριστικής συμφωνίας, αλλά η διερεύνηση των περιθωρίων συμβιβασμού.

Ο Κόστα συγκάλεσε αρχικά συνεδρίαση των 27 ηγετών και στη συνέχεια οργάνωσε διαδοχικές συναντήσεις μικρότερων ομάδων, διάρκειας 30 λεπτών, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά σημεία σύγκλισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Bloomberg, όσο περνούσε η ημέρα χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία και η Σουηδία σταμάτησαν να συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές.

Οι ηγέτες συγκεντρώθηκαν εκ νέου λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, επισήμως για να αποφασίσουν εάν θα συνέχιζαν τις συνομιλίες την Παρασκευή. Στην πραγματικότητα, όμως, η απόφαση για την ολοκλήρωση της συνόδου είχε ήδη ληφθεί.

Οι διαφωνίες παρέμεναν σε όλα σχεδόν τα κρίσιμα ζητήματα: από το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού και την επιβολή νέων ευρωπαϊκών φόρων έως το μέγεθος των κονδυλίων για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ.

Ορισμένοι αξιωματούχοι αποχώρησαν εμφανώς δυσαρεστημένοι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συνάντηση, δεδομένου του μεγέθους των διαφωνιών. Όπως επισήμαναν, ζητήματα διαδικαστικού χαρακτήρα μπορούν να διευθετηθούν σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του Κόστα απέρριψε την κριτική αυτή, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις αφορούσαν σε θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα, για τα οποία ήταν απαραίτητη η παρέμβαση των ηγετών.

Ο ίδιος ο Κόστα υπεραμύνθηκε της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι οι συναντήσεις βοήθησαν στον προσδιορισμό των παραμέτρων μιας ενδεχόμενης συμφωνίας τον Δεκέμβριο.

Το χάσμα Βορρά και Νότου

Οι αντιθέσεις γύρω από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αντανακλούν ένα σύνθετο πλέγμα γεωγραφικών, οικονομικών και ιδεολογικών διαφορών.

Σε γενικές γραμμές, οι πλουσιότερες χώρες της δυτικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίες συνεισφέρουν περισσότερα στον κοινοτικό προϋπολογισμό από όσα λαμβάνουν, επιδιώκουν τον περιορισμό των δαπανών.

«Δεν μπορούμε να είμαστε το ΑΤΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον. Αντίθετα, οι χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης τάσσονται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού, ο οποίος θα διατηρεί σημαντικούς πόρους για τη στήριξη των λιγότερο εύπορων περιφερειών.

«Η συνοχή αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τσεχίας. Θα αγωνιστούμε για αυτά τα χρήματα», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις.

Μετά τη σύνοδο, ο Κόστα ανέφερε ότι, αν και ορισμένοι ηγέτες ζήτησαν περαιτέρω περικοπές, η πλειονότητα τάχθηκε κατά της νέας μείωσης των κονδυλίων, με κάποιους να εισηγούνται ακόμη και την ανατροπή περικοπών που είχαν ήδη προταθεί.

Αγροτικές επιδοτήσεις, ανταγωνιστικότητα και άμυνα

Στον πυρήνα της αντιπαράθεσης βρίσκεται η διαφορετική αντίληψη των κρατών-μελών για τις προτεραιότητες που πρέπει να υπηρετεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια.

Παραδοσιακά, σημαντικό μέρος των κοινοτικών πόρων κατευθυνόταν στον αγροτικό τομέα, στηρίζοντας το εισόδημα των παραγωγών και την παραγωγή τροφίμων.

Παρότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση εξακολουθεί να θεωρείται απαραίτητη, ενισχύονται οι φωνές που ζητούν περισσότερους πόρους για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας. Η μετατόπιση αυτή αντανακλά την ανησυχία για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και την ανάγκη περιορισμού της εξάρτησής της από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να αναδειχθεί η αμυντική χρηματοδότηση σε βασική προτεραιότητα του κοινοτικού προϋπολογισμού, σηματοδοτώντας σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν.

Υπό το βάρος της ρωσικής απειλής και της σταδιακής αποστασιοποίησης των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αρκετές κυβερνήσεις, ιδίως εκείνες των χωρών που βρίσκονται πλησιέστερα στα ρωσικά σύνορα, θεωρούν την ενίσχυση της άμυνας αναπόσπαστο μέρος της αποστολής της ΕΕ.

«Μια φθηνή Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος. Η ασφάλεια έχει κόστος. Τόσο απλά», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ.

Το δάνειο των 45 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Στο πλαίσιο αυτό, στις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό έχει υπεισέλθει και το ζήτημα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να οριστικοποιήσουν ένα νέο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας αυξάνονται, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Αν και το συγκεκριμένο ποσό θα είναι ανεξάρτητο από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ισχυρές οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, υποστηρίζουν ότι οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο δάνειο δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν ορισμένα από τα οφέλη του κοινοτικού προϋπολογισμού. Οι κυβερνήσεις που επιδιώκουν την εξαίρεσή τους από τον μηχανισμό χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία, δεν υποχώρησαν από τις θέσεις τους, επιμένοντας ότι τα δύο ζητήματα δεν πρέπει να συνδέονται.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα δεν απασχόλησε εκτενώς τους ηγέτες κατά τη διάρκεια της συνόδου, ενώ η χορήγηση του δανείου δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν πλέον σε χαμηλότερο επίπεδο, με την προσδοκία να διαμορφωθούν συνθήκες συμβιβασμού πριν από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

Ήδη, πάντως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να παραταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Όλοι θέλουμε να είμαστε στα σπίτια μας μέχρι τα Χριστούγεννα», δήλωσε ο Μερτς.