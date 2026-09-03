Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί στην Τουρκία η δικαστική έρευνα σε βάρος του Αχμέτ Νταβούτογλου, πρώην πρωθυπουργού και άλλοτε στενού συνεργάτη του Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η Εισαγγελία της Άγκυρας ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για φερόμενες προσβλητικές αναφορές κατά του Τούρκου Προέδρου σε αναρτήσεις του Αχμέτ Νταβούτογλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αδίκημα της «προσβολής του Προέδρου» αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Τουρκία και προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τέσσερα χρόνια.

Από το πλευρό του Ερντογάν στην αντιπολίτευση

Ο Αχμέτ Νταβούτογλου υπήρξε για χρόνια ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στο πολιτικό περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών, πρωθυπουργός της Τουρκίας και πρόεδρος του κυβερνώντος AK Party.

Η σχέση των δύο ανδρών άρχισε να επιδεινώνεται την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα του 2017, το οποίο οδήγησε στην εγκαθίδρυση του εκτελεστικού προεδρικού συστήματος στην Τουρκία.

Μετά την αποχώρησή του από το κυβερνών κόμμα, ο Νταβούτογλου ίδρυσε το αντιπολιτευόμενο Κόμμα του Μέλλοντος (Future Party), το οποίο συμμετείχε στη συμμαχία της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει τον Ερντογάν.

Αποχώρηση από την πολιτική

Η νέα έρευνα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του Αχμέτ Νταβούτογλου να ανακοινώσει τη διάλυση του κόμματός του και την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική.

Η υπόθεση προστίθεται στη μακρά λίστα δικαστικών ενεργειών που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από την τουρκική αντιπολίτευση, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση Ερντογάν για αυξανόμενη πίεση προς τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

ΔΕΘ: Το new deal με τη μεσαία τάξη και τα «λεφτά από Monopoly»

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ