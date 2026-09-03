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Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές τον Αύγουστο, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ μιας νέας μείωσης επιτοκίων ακόμη και στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή υποχώρησε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, στο 31,5%, από 31,8% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της TurkStat. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση των 17 οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν πληθωρισμό 31,6%.

Άνοδος στις τουρκικές μετοχές και στα ομόλογα

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, οι τραπεζικές μετοχές στην Τουρκία διεύρυναν τα κέρδη τους, σημειώνοντας άνοδο έως και 1,7%, πριν περιορίσουν την άνοδο στο 1,6% στις 10:12 ώρα Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, τα κρατικά ομόλογα σε λίρες διατήρησαν τη θετική τους πορεία, με την απόδοση του διετούς τίτλου να υποχωρεί κατά 8 μονάδες βάσης, στο 39,7%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 33,8%, ενώ οι τιμές στις μεταφορές ενισχύθηκαν κατά 35,1%, αποτελώντας δύο από τους βασικούς παράγοντες που διατηρούν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα.

Σε μηνιαία βάση, ωστόσο, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε οριακά στο 1,84% από 1,78% τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 1,92%. Η κατηγορία των μεταφορών είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στη μηνιαία αύξηση των τιμών.

Οι πιέσεις από την ενέργεια και ο παράγοντας Ιράν

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Φατίχ Καραχάν, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι η ζήτηση στην οικονομία είχε αρχίσει να επιβραδύνεται στο δεύτερο τρίμηνο, περιορίζοντας μέρος των πληθωριστικών κινδύνων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η Τουρκία παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά, καθώς είναι μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η νέα κλιμάκωση στις συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει οδηγήσει το πετρέλαιο υψηλότερα, με το Brent να έχει ενισχυθεί πάνω από 7% αυτή την εβδομάδα, πλησιάζοντας τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών αποτελεί βασικό κίνδυνο για την τουρκική οικονομία, καθώς μπορεί να επιβραδύνει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και να περιορίσει τα περιθώρια της κεντρικής τράπεζας για χαλάρωση της πολιτικής.

Στο επίκεντρο η επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας επανέφερε τον Αύγουστο τις εβδομαδιαίες δημοπρασίες repos με το βασικό επιτόκιο στο 37%, αντιστρέφοντας την προσωρινή αύξηση του πραγματικού κόστους δανεισμού στο 40% που είχε εφαρμοστεί μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι νομισματικές αρχές εξακολουθούν να προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 28% έως το τέλος του έτους, ενώ η νέα επιβράδυνση του δείκτη ενισχύει τις προσδοκίες της αγοράς για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.

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