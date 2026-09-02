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Δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούσθηκαν σήμερα στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στα ανοικτά της Κωνσταντινούπολης, ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη.

Όπως σημείωσε, οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος στο άλλο από τα πλοία που συγκρούσθηκαν.

Το Κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 03:00, σημειώθηκε σύγκρουση 18 μίλια νότια της Σιλιβρίας μεταξύ του εμπορικού πλοίου Alsu με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το Κοτζαέλι προς την Αλιάγα, και του εμπορικού πλοίου Tugberk Imamoglu με τουρκική σημαία, που κατευθυνόταν από το λιμάνι του Ακενντερούν προς το Καραντινιζερέγλι. Πολυάριθμες ναυτικές μονάδες της Ακτοφυλακής, της Διοίκησης Μαρμαρά και Βοσπόρου, καθώς και ένα ελικόπτερο της ακτοφυλακής, στάλθηκαν στο σημείο».

«Είναι αυτή τη στιγμή αδύνατο να αποκαταστήσουμε την επαφή με το εμπορικό πλοίο Tugberk Imamoglu και τα 10 μέλη του πληρώματός του», ανακοινώθηκε από το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης.

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι φορτίο μετέφερε το Tugberk Imamoglu, το οποίο διέσχιζε τη Θάλασσα του Μαρμαρά με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα.

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