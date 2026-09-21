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Η Τουρκία πάγωσε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με στελέχη αρκετών επενδυτικών εταιρειών, διευρύνοντας την έρευνα για την κρίση στον κλάδο των επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία έχει ήδη προκαλέσει αποτυχίες στην εξυπηρέτηση αιτημάτων εξαγοράς, συλλήψεις και ισχυρές απώλειες στο χρηματιστήριο.

Τα μέτρα αφορούν στελέχη εταιρειών όπως οι Tera Yatirim Menkul Degerler AS, Pusula Finans Holding AS, Hedef Holding και Bulls Portföy Yönetimi, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ σε ανάρτησή του στο X. Οι αρχές προχώρησαν επίσης σε περιορισμούς στις μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούν μέλη διοικητικών συμβουλίων, εξουσιοδοτημένους υπογράφοντες και ορισμένους συγγενείς τους, χωρίς την έγκριση των εισαγγελικών αρχών.

Η κίνηση αποτελεί νέα εξέλιξη στην επιχείρηση καταστολής που ακολούθησε την αναταραχή στην τουρκική αγορά επενδυτικών κεφαλαίων. Αρκετές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων αδυνατούσαν την περασμένη εβδομάδα να ανταποκριθούν σε αιτήματα επενδυτών για εξαγορά μεριδίων, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, οι εποπτικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκκαθάριση 131 επενδυτικών fund, τα οποία διαχειρίζονται επτά εταιρείες.

Ο Γκιουρλέκ ανέφερε ότι έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες σε βάρος 25 ατόμων, εκ των οποίων 15 έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού των υπόλοιπων 10, που χαρακτηρίζονται φυγόδικοι.

Ο βασικός δείκτης Borsa Istanbul 100 υποχωρούσε κατά 2,6% στις 10:09 το πρωί, ώρα Κωνσταντινούπολης.

Παρατείνεται η εκκαθάριση των fund

Αργά την Κυριακή, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας παρέτεινε από τρεις σε έξι μήνες την περίοδο εκκαθάρισης των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Όπως ανέφερε, η παράταση αποσκοπεί στο να δοθεί η δυνατότητα πώλησης των περιουσιακών στοιχείων με τους πλέον ευνοϊκούς δυνατούς όρους.

Η κρίση έχει προκαλέσει μαζικές αποσύρσεις κεφαλαίων από επενδυτές και σημαντική μείωση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Το συνολικό ενεργητικό των τουρκικών επενδυτικών κεφαλαίων μειώθηκε κατά 510 δισ. τουρκικές λίρες, περίπου 11 δισ. δολάρια, μεταξύ του τέλους Αυγούστου και της 18ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών της Τουρκίας.

Στο ίδιο διάστημα, τα funds κατέγραψαν καθαρές εκροές 411 δισ. λιρών, ενώ το υπόλοιπο της μείωσης των περιουσιακών στοιχείων αποδίδεται στις απώλειες από την πτώση των αγορών.

Οι τουρκικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση το Σαββατοκύριακο αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Tera, Εμρέ Τεζμέν, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Εμρέ Αλκίν και Κερέμ Αλκίν. Υπό κράτηση τέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Pusula Holding, Σερντάρ Τουρχάν, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι συνελήφθη και ο πρόεδρος της Destek Finans Faktoring AS, Αλτούντς Κουμόβα.

Η αναταραχή έχει προκαλέσει απώλειες περίπου 51 δισ. δολαρίων στην αξία των τουρκικών μετοχών, καθώς ο δείκτης Borsa Istanbul All Shares υποχώρησε κατά 10% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Μάρτιο του 2025.

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