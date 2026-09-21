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Η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί μια σημαντική φορολογική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες ή πρόσωπα. Η κατάρτιση ενός πλήρους Φακέλου Τεκμηρίωσης δεν αποτελεί μόνο τυπική υποχρέωση, αλλά και βασικό μέσο φορολογικής θωράκισης μιας επιχείρησης σε περίπτωση ελέγχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας συμβούλων NEPA Economic Consulting οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Πότε υποχρεούται μια οντότητα να προβεί σε σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης

Η διαδικασία σύνταξης Φακέλου Τεκμηρίωσης (Transfer pricing) απαιτείται, όταν οι ετήσιες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ (κύκλος εργασιών έως 5 εκατ. ευρώ) ή τα 200.000 ευρώ (κύκλος εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 5104/2024. Επιπλέον, εκτός της σύνταξης του φακέλου απαιτείται και η σύνταξη και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών στην ΑΑΔΕ. Η καταληκτική ημερομηνία ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ποιες οντότητες θεωρούνται συνδεδεμένες

Συνδεδεμένες θεωρούνται οι επιχειρήσεις με άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον κατά 33% στα κεφάλαια, στα δικαιώματα ψήφου, ή στα κέρδη, καθώς και στις περιπτώσεις διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου, σύμφωνα με την περ. ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013.

Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Η υποχρέωση τεκμηρίωσης αφορά κάθε νομική οντότητα που πραγματοποιεί συναλλαγές με συνδεδεμένες οντότητες η πρόσωπα, εκτός αν συντρέχει εξαίρεση του άρθρου 25 παρ. 2 ν. 5104/2024.

Πότε μια οντότητα «κινδυνεύει» με ελέγχους

Συνήθως οι έλεγχοι ενεργοποιούνται μέσω επιλογής της Κεντρικής Μονάδας Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.), όταν παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαμηλά περιθώρια κέρδους, αφύσικες αμοιβές διοίκησης η ενδοομιλικά δάνεια.

Ποια είναι τα πρόστιμα

Τα άρθρα 55 και 56 του ν. 5104/2024 ορίζουν το ύψος των προστίμων ανάλογα με την παράβαση:

Εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών : 1/1000 των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης οντότητας.

Mη σύνταξη ή ανεπαρκής Φάκελος Τεκμηρίωσης: 1/100 των δηλουμένων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης οντότητας. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό (100.000,00) ευρώ.

Εκτός όμως των προστίμων, ο ανεπαρκής φάκελος Τεκμηρίωσης ανοίγει τον δρόμο σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου από την ελεγκτική αρχή. Εν κατακλείδι, όπως αναφέρει η NEPA Economic Consulting, η άμυνα και η θωράκιση των οντοτήτων στηρίζονται σε έναν πλήρες και ολοκληρωμένο φάκελο που τεκμηριώνεται αξιόπιστα από την επιλεγμένη μέθοδο.

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