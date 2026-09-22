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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντάνι, ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στη Γκρέισι Μάνσιον με κοινή εμφάνιση ενώπιον των δημοσιογράφων, δίνοντας έμφαση στα πεδία στα οποία μπορούν να συνεργαστούν, παρά τις σημαντικές πολιτικές διαφωνίες τους.

Η συνάντηση, η τρίτη μεταξύ των δύο ανδρών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην επίσημη κατοικία του δημάρχου και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν στη Νέα Υόρκη, μεταξύ άλλων το κόστος ζωής, τη στέγαση και τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι θέλει ο Μαντάνι «να είναι ένας σπουδαίος δήμαρχος» και ότι ο νέος δήμαρχος «έχει δυνατότητες». Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι επιθυμεί «ό,τι είναι καλό για τη Νέα Υόρκη» και ότι δεν θα ήθελε να αποτύχει ο δήμαρχος της πόλης.

Από την πλευρά του, ο Μαντάνι χαρακτήρισε τη συζήτηση παραγωγική και ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν για το πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος ζωής των Νεοϋορκέζων, να ενισχυθεί η οικονομία και να προχωρήσουν παρεμβάσεις στη στέγαση.

Στο επίκεντρο η στέγαση στο Κουίνς

Ένα από τα βασικά ζητήματα της συνάντησης ήταν το σχέδιο αξιοποίησης του Sunnyside Yard στο Κουίνς, όπου ο δήμος προτείνει τη δημιουργία περίπου 12.000 κατοικιών και 30.000 θέσεων εργασίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το σχέδιο θα χρειαστεί ομοσπονδιακές εγκρίσεις και πιθανότατα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι ένα σημαντικό μέρος των νέων κατοικιών θα πρέπει να απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Ο Μαντάνι δήλωσε ότι συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν τεχνικές συζητήσεις μεταξύ του δημαρχείου και του Λευκού Οίκου για τη χρηματοδότηση και τις απαιτούμενες ομοσπονδιακές εγκρίσεις. Το σχέδιο του δήμου για την περιοχή προβλέπει την ανάπτυξη πλατφόρμας πάνω από τις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

Η μεταναστευτική πολιτική

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα των μεταναστών από την Αϊτή, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας για Αϊτινούς που ζουν στις ΗΠΑ.

Ο Μαντάνι δήλωσε ότι έθεσε στον Πρόεδρο το θέμα της προστασίας των Αϊτινών Νεοϋορκέζων, χαρακτηρίζοντας την κοινότητα ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη και την οικονομία της. Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι το ζήτημα τέθηκε στη συζήτηση, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη αλλαγή πολιτικής.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης ευρύτερα ζητήματα μετανάστευσης, ενώ ο δήμος της Νέας Υόρκης και άλλες πολιτειακές αρχές έχουν προσφύγει δικαστικά κατά ορισμένων μεταναστευτικών πολιτικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις στη συνεργασία

Η σχέση Τραμπ και Μαντάνι έχει διαμορφωθεί μέσα από έντονες δημόσιες διαφωνίες αλλά και επαναλαμβανόμενες κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο του 2025 και ξανά τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η συνάντηση στη Γκρέισι Μάνσιον ήταν η πρώτη τους στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ έχει κατά το παρελθόν επικρίνει τον Μαντάνι για τις φορολογικές και οικονομικές του προτάσεις, ενώ ο δήμαρχος έχει διαφωνήσει δημόσια με την πολιτική της κυβέρνησης σε ζητήματα μετανάστευσης. Παράλληλα, οι δύο πλευρές έχουν αναζητήσει πεδία συνεργασίας, κυρίως γύρω από την ανάπτυξη κατοικιών και την αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Ο Μαντάνι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε μπορεί να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων της πόλης, ανεξάρτητα από κομματική ταυτότητα ή άλλες πολιτικές διαφωνίες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για σειρά επαφών με ξένους ηγέτες.

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