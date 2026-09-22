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Οι ΗΠΑ εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν, με τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να προειδοποιεί ότι από τις 23 Σεπτεμβρίου οι ιρανικές αεροπορικές εταιρείες θα βρεθούν ουσιαστικά εκτός διεθνούς λειτουργίας, καθώς η Ουάσιγκτον απειλεί με δευτερογενείς κυρώσεις όσους εξακολουθούν να τις εξυπηρετούν.

Μιλώντας στο CNBC, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «στις 23 Σεπτεμβρίου όλες οι ιρανικές αεροπορικές θα κλείσουν σε όλο τον κόσμο». Εξήγησε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της πίεσης προς αεροδρόμια και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στους ιρανικούς αερομεταφορείς.

«Εάν προσγειωθούν, δεν μπορείτε να τους παρέχετε καύσιμα, δεν μπορείτε να τους παρέχετε υπηρεσίες προσγείωσης, δεν μπορείτε να τους πουλήσετε εισιτήρια, διαφορετικά θα αποκλειστείτε από το σύστημα του δολαρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απειλή αφορά επομένως όχι μόνο στις ίδιες τις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στο διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Ουάσιγκτον προσανατολίζεται στην επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε ξένους παρόχους καυσίμων, υπηρεσιών εδάφους και έκδοσης εισιτηρίων που θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με ιρανικούς αερομεταφορείς.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε παράλληλα ότι η Ουάσιγκτον ασκεί στο Ιράν «πίεση όπως ποτέ άλλοτε», στοχεύοντας τους οικονομικούς διαμεσολαβητές και τις τράπεζες που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, εξακολουθούν να διευκολύνουν τις δραστηριότητες της Τεχεράνης.

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να ενισχύσει την οικονομική απομόνωση του Ιράν, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση.

Βρετανική στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Την ίδια ώρα, η Βρετανία ανακοίνωσε περιορισμένη στρατιωτική υποστήριξη προς τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται εντεινόμενες επιθέσεις από τους Χούθι της Υεμένης.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι το Λονδίνο αποδέχθηκε το αίτημα του Ριάντ για «αμυντικό εναέριο ανεφοδιασμό» των σαουδαραβικών αεροσκαφών. Η βρετανική αποστολή θα είναι χρονικά περιορισμένη και, σύμφωνα με βρετανικές πηγές, αναμένεται να διαρκέσει αρχικά μερικές εβδομάδες.

Η Βρετανία αναμένεται να διαθέσει ένα αεροσκάφος RAF Voyager, το οποίο θα ανεφοδιάζει σαουδαραβικά μαχητικά που πραγματοποιούν αμυντικές αποστολές. Η υποστήριξη αφορά την αντιμετώπιση επιθέσεων με πυραύλους και drones και όχι την παροχή υποστήριξης σε επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι.

Ο Μπέρναμ συνέδεσε την απόφαση με την ανάγκη προστασίας των βρετανικών και περιφερειακών συμφερόντων, καθώς η κλιμάκωση στην Υεμένη απειλεί τις ενεργειακές ροές και τις θαλάσσιες οδούς της περιοχής. «Πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις διαδρομές ανοιχτές», ανέφερε.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων με πλήγματα εναντίον του Ριάντ, ενώ έχουν ενισχύσει την παρουσία τους γύρω από το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, κρίσιμο πέρασμα για το εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και Ινδικού Ωκεανού.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει αντίστοιχη στρατιωτική δράση υπέρ του Ριάντ, παρά το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας για υποστήριξη. Η Βρετανία, αντίθετα, έχει επιλέξει περιορισμένη αμυντική συνδρομή, εντάσσοντάς την στην προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών των κρίσιμων ενεργειακών και εμπορικών διαδρομών της περιοχής.

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