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Ένα αποφασιστικό βήμα προς την απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής Commerzbank πραγματοποίησε η UniCredit, εξασφαλίζοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αύξηση της συμμετοχής της στον γερμανικό τραπεζικό όμιλο.

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο στον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deals των τελευταίων δύο δεκαετιών, παρά τις έντονες αντιδράσεις της γερμανικής κυβέρνησης και της διοίκησης της Commerzbank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής τράπεζας την Πέμπτη, η έγκριση της ΕΚΤ επιτρέπει στη UniCredit να αυξήσει το ποσοστό της πάνω από το 30% και δυνητικά να αποκτήσει έως και το 100% της Commerzbank.

«Η απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξαγορά της Commerzbank από τη UniCredit, υπογραμμίζοντας τη θετική αξιολόγηση της συναλλαγής από την ΕΚΤ και την εμπιστοσύνη στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της UniCredit και στη θέση της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα», ανέφερε η ιταλική τράπεζα.

Ένα deal 42 δισ. ευρώ και η στρατηγική Ορσέλ

Η εξέλιξη συνιστά ακόμη μία σημαντική επιτυχία για τον Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει δημοσίως την απόκτηση της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η γερμανική τράπεζα αποτιμάται σε περίπου 42 δισ. ευρώ (47 δισ. δολάρια) και μια ενδεχόμενη εξαγορά της θα συγκαταλεγόταν στις μεγαλύτερες τραπεζικές συναλλαγές παγκοσμίως κατά την τελευταία εικοσαετία.

Παρότι η έγκριση της ΕΚΤ θεωρούνταν ευρέως αναμενόμενη, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ρυθμιστικά εμπόδια που απέμεναν, προκειμένου η UniCredit να αποκτήσει την κυριότητα των μετοχών της Commerzbank που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς νωρίτερα φέτος.

Εφόσον εξασφαλιστούν και οι τελευταίες εγκρίσεις, ο Ορσέλ αναμένεται να ελέγχει σχεδόν το 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Commerzbank.

Ένα τέτοιο ποσοστό θα του προσέφερε ουσιαστικά τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλειοψηφίες στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων και να προωθήσει τουλάχιστον μέρος των εκτεταμένων αλλαγών που σχεδιάζει για τη γερμανική τράπεζα.

Στο στόχαστρο το εποπτικό συμβούλιο και η διοίκηση

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ορσέλ βρίσκεται η αναδιάρθρωση της διοίκησης της Commerzbank.

Ο επικεφαλής της UniCredit έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιδιώξει την αντικατάσταση σημαντικού αριθμού μελών του εποπτικού συμβουλίου και, στη συνέχεια, αλλαγές στην ανώτατη διοικητική ομάδα, συμπεριλαμβανομένης της διευθύνουσας συμβούλου Μπετίνα Όρλοπ.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, ο Ορσέλ έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει πιθανούς υποψηφίους για τη διαδοχή της.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η UniCredit εξακολουθεί να χρειάζεται εγκρίσεις από τις ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού, την αμερικανική Federal Reserve και την αρμόδια εποπτική αρχή της Πολωνίας, όπου η Commerzbank διαθέτει σημαντική παρουσία μέσω της θυγατρικής της mBank.

Όρλοπ: Οι εγκρίσεις έως τις αρχές του 2027

Σε συνέντευξή της στο Bloomberg TV την Τετάρτη, η Μπετίνα Όρλοπ εκτίμησε ότι οι υπόλοιπες ρυθμιστικές εγκρίσεις αναμένεται να δοθούν είτε έως το τέλος του 2026 είτε, το αργότερο, στις αρχές του 2027.

Ερωτηθείσα για το προσωπικό της μέλλον στην Commerzbank, η επικεφαλής της γερμανικής τράπεζας υπογράμμισε ότι το συμβόλαιό της ισχύει έως το 2029 και ότι προτίθεται να παραμείνει στη θέση της όσο εξακολουθεί να διαθέτει τη στήριξη του εποπτικού συμβουλίου και υπάρχει συμφωνία ως προς τη στρατηγική.

Η απόκτηση του ελέγχου της Commerzbank αναμένεται επίσης να έχει σημαντικές εποπτικές συνέπειες για τη UniCredit.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ πιθανότατα θα αντιμετωπίζει πλέον τη γερμανική τράπεζα ως θυγατρική της UniCredit για εποπτικούς σκοπούς, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον ιταλικό όμιλο.

Η Όρλοπ ανέφερε ότι η λογιστική ενοποίηση των δύο τραπεζών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε για το σύνολο της χρήσης του 2026 είτε από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οι απαιτήσεις του Βερολίνου και το μέλλον της Commerzbank

Παράλληλα με τις ρυθμιστικές διαδικασίες, η UniCredit έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον της Commerzbank.

Το γερμανικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 13% της τράπεζας και έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στα σχέδια εξαγοράς.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, το Βερολίνο επιδιώκει να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη UniCredit για τη διατήρηση της χρηματιστηριακής παρουσίας της Commerzbank, καθώς και της έδρας της στη Φρανκφούρτη.

Στις απαιτήσεις της γερμανικής πλευράς περιλαμβάνονται επίσης εγγυήσεις για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν παραδοσιακά βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της Commerzbank.

Η έγκριση της ΕΚΤ ενισχύει αποφασιστικά τη θέση του Ορσέλ, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η UniCredit έχει ήδη αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της γερμανικής τράπεζας. Η ολοκλήρωση των υπόλοιπων εγκρίσεων και η στάση της γερμανικής κυβέρνησης θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα σε μία από τις σημαντικότερες τραπεζικές ανακατατάξεις στην Ευρώπη.

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