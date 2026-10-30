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Την προσωπική του δέσμευση για τη στήριξη των μικρομεσαίων γερμανικών επιχειρήσεων (Mittelstand) ανέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, καθώς ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank. Με την τοποθέτησή του επιχειρεί να απαντήσει σε μία από τις βασικές ανησυχίες της γερμανικής κυβέρνησης σχετικά με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία.

«Θα ενισχύσουμε τη στήριξή μας προς τους εταιρικούς πελάτες» στη Γερμανία, ανέφερε ο Ορσέλ σε σημερινή του ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η UniCredit σχεδιάζει να διευρύνει τις δυνατότητές της για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των γερμανικών επιχειρήσεων. «Δεσμεύομαι προσωπικά να υλοποιήσω αυτές τις υποσχέσεις και να διασφαλίσω ότι οι πράξεις μας θα ανταποκρίνονται στα λόγια μας», υπογράμμισε.

Από την πλευρά της Commerzbank, εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας δήλωσε ότι χαιρετίζει την «ισχυρή δέσμευση της UniCredit απέναντι στις υποσχέσεις της Commerzbank προς τους πελάτες της».

Στο επίκεντρο οι ανησυχίες του Βερολίνου

Η νέα δέσμευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η UniCredit επιδιώκει να μετατρέψει τη συμμετοχή της, που προσεγγίζει το 50% της Commerzbank, σε πλήρη έλεγχο της γερμανικής τράπεζας, έπειτα από μια διετή προσπάθεια που συνάντησε έντονες αντιδράσεις τόσο από τη διοίκηση της Commerzbank όσο και από τη γερμανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, το Βερολίνο έχει πλέον ξεκινήσει συνομιλίες με τον Ορσέλ. Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, είχε επισημάνει στον επικεφαλής της UniCredit ότι η Commerzbank πρέπει να παραμείνει εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με έδρα τη Φρανκφούρτη, και να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, τόσο εντός όσο και εκτός γερμανικών συνόρων.

Το σχέδιο για την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με την UniCredit, η προτεινόμενη ενοποίηση θα συνδυάσει τα ισχυρά σημεία της υφιστάμενης γερμανικής θυγατρικής της, HVB, με εκείνα της Commerzbank.

Ο ιταλικός όμιλος διαβεβαιώνει ότι σκοπεύει να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα περιφερειακά δίκτυα των δύο τραπεζών, καθώς και τις σχέσεις που έχουν οικοδομήσει με τους πελάτες τους.