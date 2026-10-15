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Η UniCredit εξετάζει συμφωνία για την αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου σε χαρτοφυλάκιο περίπου 1 δισ. ευρώ γερμανικών στεγαστικών δανείων, καθώς προετοιμάζεται να ενισχύσει την παρουσία της στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Η ιταλική τράπεζα, η οποία αναμένεται να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank τους επόμενους μήνες, διερευνά το ενδιαφέρον επενδυτών για μια συμφωνία unfunded credit protection, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα.

Οι συναλλαγές μεταφοράς σημαντικού κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) που συνδέονται με στεγαστικά δάνεια κατοικίας είναι σχετικά σπάνιες. Η ισπανική BBVA ολοκλήρωσε δύο συνθετικές τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων στις αρχές του έτους, ωστόσο τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια αντιστοιχούσαν μόλις στο 2% των εξασφαλίσεων σε όλες τις συναλλαγές SRT κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Γερμανική αγορά κατοικίας υπό πίεση

Οι τιμές κατοικιών στη Γερμανία έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν μετά την πτώση που σημειώθηκε από τα τέλη του 2024. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάκαμψης έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία τρίμηνα, ενώ οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες λόγω των υψηλότερων επιτοκίων.

Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν γίνει πιο αυστηρές στους όρους χορήγησης στεγαστικών δανείων, περιορίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε μια αγορά που προσπαθεί να σταθεροποιηθεί.

Οι συνθετικές ή unfunded συναλλαγές SRT λειτουργούν διαφορετικά από τις χρηματοδοτούμενες τιτλοποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, ασφαλιστικές εταιρείες αναλαμβάνουν να καλύψουν μέρος των πιθανών ζημιών ενός χαρτοφυλακίου δανείων, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ένα κουπόνι, χωρίς οι επενδυτές να χρειάζεται να καταβάλουν κεφάλαια εκ των προτέρων.

Οι συγκεκριμένες εγγυήσεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, την ώρα που οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν κατά πόσο προσφέρουν αντίστοιχη ανθεκτικότητα με τις χρηματοδοτούμενες συναλλαγές και, κατ’ επέκταση, αν δικαιολογούν ανάλογη κεφαλαιακή ελάφρυνση για τις τράπεζες.

Η UniCredit και η «μηχανή» των SRT

Η UniCredit έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους εκδότες συναλλαγών SRT, χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες συμφωνίες για να απελευθερώνει κεφάλαια και να τα διοχετεύει εκ νέου στη χορήγηση δανείων.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στη μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα να ενισχύει τη χρηματοδότηση και να επιδιώκει πιο ανταγωνιστικούς όρους έναντι άλλων τραπεζών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της CreditSights, οι συναλλαγές SRT έχουν προσφέρει στην UniCredit κεφαλαιακή ελάφρυνση που αντιστοιχεί σε 82 μονάδες βάσης του δείκτη Common Equity Tier 1 (CET1).

Οι συναλλαγές μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου συνεχίζονται με έντονο ρυθμό, κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, παρά την επιδείνωση των risk premiums στις ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τα υψηλότερα επιτόκια, η αύξηση του κρατικού χρέους και οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη επιβαρύνουν το επενδυτικό περιβάλλον.

Η αυξημένη αποστροφή προς τον κίνδυνο, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει επενδυτές όπως hedge funds και διαχειριστές συνταξιοδοτικών κεφαλαίων να απαιτήσουν ευνοϊκότερους όρους στις συναλλαγές SRT.

Οι συγκεκριμένες συμφωνίες καλύπτουν συνήθως το πρώτο ή junior τμήμα ενός χαρτοφυλακίου, με τα κουπόνια να ξεπερνούν συχνά το 10%.

Το κόστος των SRT και ο ρυθμός έκδοσης νέων συναλλαγών ενδέχεται να επηρεαστούν από υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και την αυξημένη αντίληψη κινδύνου γύρω από τα κρατικά ομόλογα.

Στο επίκεντρο και τα τσεχικά δάνεια

Η UniCredit εξετάζει παράλληλα και μια δεύτερη συναλλαγή SRT, αυτή τη φορά συνδεδεμένη με περίπου 1 δισ. ευρώ δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Τσεχία.

Την ίδια στιγμή, η KBC Group, η οποία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της κεντρικής ευρωπαϊκής χώρας, επεξεργάζεται επίσης συναλλαγή SRT που αφορά περισσότερα από 2 δισ. ευρώ εταιρικών δανείων.

Και οι τρεις πιθανές συμφωνίες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων με επενδυτές. Ως εκ τούτου, οι τελικοί όροι ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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