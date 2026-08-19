Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Virgin Atlantic και η Trainline βρίσκονται αντιμέτωπες με έρευνα της βρετανικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις τιμές στους καταναλωτές, στην πρώτη τέτοια κίνηση αφότου ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, δεσμεύθηκε να περιορίσει τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος ζωής.

Η CMA ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη τριών ερευνών για ζητήματα προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες αφορούν τη Virgin Atlantic, την Trainline και τη Red Driving School.

Στο επίκεντρο βρίσκονται υποψίες ότι οι πελάτες δεν ενημερώνονταν εξαρχής για το συνολικό ποσό που θα έπρεπε να καταβάλουν, μέσω μιας πρακτικής γνωστής ως «drip pricing». Πρόκειται για την πρακτική κατά την οποία πρόσθετες ή υποχρεωτικές χρεώσεις εμφανίζονται σταδιακά κατά τη διαδικασία αγοράς, με αποτέλεσμα η τελική τιμή να είναι υψηλότερη από εκείνη που παρουσιάζεται αρχικά στον καταναλωτή.

Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει συγκεκριμένα εάν οι εταιρείες παρέλειπαν να συμπεριλάβουν υποχρεωτικές χρεώσεις υπηρεσιών στην αρχική τιμή που εμφάνιζαν στους πελάτες.

«Οι έρευνες για τις πρακτικές τιμολόγησης στο διαδίκτυο αποτελούν μέρος της δουλειάς της CMA για να συμβάλει στην άμβλυνση των πιέσεων από το κόστος ζωής», ανέφερε η αρχή.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ξεκίνησε περιοδεία σε ολόκληρη τη χώρα για την προώθηση νέων πολιτικών που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους ζωής. Ο Μπέρναμ έχει δεσμευθεί για σειρά παρεμβάσεων σε καθημερινά προβλήματα που επιβαρύνουν τις τιμές για τους καταναλωτές.

Η Virgin Atlantic Holidays ανέφερε ότι οι υποχρεωτικές χρεώσεις επισημαίνονται σε πολλαπλά στάδια της διαδικασίας κράτησης, προσθέτοντας ότι εξετάζει προσεκτικά τα ζητήματα που έθεσε η CMA.

Από την πλευρά της, η Trainline ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη βρετανική αρχή και ότι λαμβάνει μέτρα για να βελτιώσει τον τρόπο παρουσίασης ορισμένων χρεώσεων.

Η έναρξη της έρευνας δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία. Εφόσον, ωστόσο, η CMA διαπιστώσει τελικά παραβάσεις, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει αποζημιώσεις για τους καταναλωτές και να επιβάλει πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν έως και το 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Διαβάστε επίσης

Ελον Μασκ: Από τα βιβλία στα δισεκατομμύρια – Η συνήθεια που καθόρισε την πορεία προς την κορυφή

Μύκονος: Ποια ακίνητα βγαίνουν στο σφυρί το επόμενο διάστημα (pics)

Ρεύμα: Στα 160 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας με… ρελάνς από το φυσικό αέριο (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ