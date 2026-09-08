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Έντονες πιέσεις στις αγορές καυσίμων, με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων να υποχωρούν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Πιο ισορροπημένη η εικόνα για το αργό, καθώς αυξάνονται οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι αγορές πετρελαϊκών προϊόντων εμφανίζουν πλέον σαφή σημάδια περιορισμένης προσφοράς, την ώρα που οι προοπτικές για το αργό πετρέλαιο παραμένουν σχετικά ισορροπημένες, καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vitol Group, Ράσελ Χάρντι.

Οι ημερήσιες μεταφορές μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού ανέρχονται πλέον σε περίπου 10 εκατ. βαρέλια, εκ των οποίων περίπου 9 εκατ. βαρέλια είναι αργό πετρέλαιο και το υπόλοιπο πετρελαϊκά προϊόντα.

Ο Χάρντι, μιλώντας στο Asia Pacific Petroleum Conference της S&P Global Energy στη Σιγκαπούρη, διευκρίνισε ωστόσο ότι η εκτίμηση αυτή παραμένει αβέβαιη, καθώς είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια οι πραγματικές ποσότητες που διέρχονται καθημερινά από τα Στενά.

Vitol: «Στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο» τα αποθέματα καυσίμων

«Η αγορά είναι εξαιρετικά σφιχτή και ανελαστική», δήλωσε ο Χάρντι, αναφερόμενος στις αγορές καυσίμων.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τα αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων βρίσκονται «στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο», γεγονός που αυξάνει τις πιέσεις στην αγορά και ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών.

Οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έχουν δεχθεί ισχυρές αναταράξεις φέτος λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει διαδοχικές επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, περιορίζοντας περαιτέρω την προσφορά πετρελαϊκών προϊόντων.

Παρότι τα προθεσμιακά συμβόλαια πετρελαίου έχουν ενισχυθεί περίπου 60% από τις αρχές του 2026, οι τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ένας από τους παράγοντες είναι και η απόφαση της Μόσχας να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ.

ΗΠΑ: Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ

Στις ΗΠΑ, τα περισσότερα διυλιστήρια λειτουργούν με υψηλή δυναμικότητα, ωστόσο τα εθνικά αποθέματα αποσταγμάτων, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή τουλάχιστον των τελευταίων 25 ετών.

Την ίδια στιγμή, η μέση λιανική τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει ανέλθει σε ιστορικό υψηλό.

«Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων συνεχίζουν να μειώνονται», σημείωσε ο επικεφαλής της Vitol. Όπως εξήγησε, η διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης δεν επαρκεί ώστε να ανακοπεί η πτώση των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα η αγορά να καταναλώνει σταδιακά το πλεόνασμα που υπάρχει ακόμη σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στη Μέση Ανατολή, το ενδιαφέρον των traders παραμένει στραμμένο στις ποσότητες πετρελαίου που καταφέρνουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό εξακολουθεί να είναι αμφισβητούμενη μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ συνεχίζονται και οι επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Σύμφωνα με τη Macquarie Group, περίπου 7 εκατ. βαρέλια αργού και διυλισμένων καυσίμων ημερησίως διέρχονται σήμερα από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, έναντι περίπου 20 εκατ. βαρελιών ημερησίως πριν από τον πόλεμο.

Για τη Vitol, η εκτίμηση των 10 εκατ. βαρελιών ημερησίως δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ποσότητα θα καταφέρνει να φτάνει στην αγορά κάθε ημέρα.

Ο Χάρντι επισήμανε ότι οι ροές εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των πλοίων, το κόστος και τη δυνατότητα ασφάλισης, αλλά και από το κατά πόσο οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν το δύσκολο και επικίνδυνο έργο της διέλευσης.

Οι απώλειες στις εξαγωγές καυσίμων επιβαρύνουν την αγορά

Σύμφωνα με τον Χάρντι, οι σημερινές ροές μέσω του Ορμούζ είναι πιθανότατα επαρκείς για να διατηρηθεί σε λειτουργία η διαθέσιμη δυναμικότητα διύλισης.

Ωστόσο, η απώλεια εξαγωγών διυλισμένων προϊόντων από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, που εκτιμάται σε περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από κάθε περιοχή, έχει προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αναστάτωση στις αγορές καυσίμων σε σχέση με την αγορά αργού.

Κίνα: Αναμένεται ανάκαμψη της ζήτησης πετρελαίου

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, ο Χάρντι εκτιμά ότι η Κίνα ενδέχεται να αυξήσει τις εισαγωγές αργού τους τελευταίους μήνες του έτους, καθώς η κατανάλωση συνήθως ενισχύεται κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η Κίνα είχε εισέλθει στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με υψηλά αποθέματα αργού, γεγονός που της επέτρεψε να περιορίσει τις εισαγωγές της κατά περίπου 5 έως 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με πέρυσι.

Ο Χάρντι χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση «μη βιώσιμη».

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα έδειξαν ότι οι εισαγωγές αργού της Κίνας αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, καθώς ενισχύθηκαν οι ροές από τον Περσικό Κόλπο και τα κινεζικά διυλιστήρια αύξησαν τις αγορές από άλλες πηγές.

Παρά την αύξηση, οι εισαγωγές παραμένουν σχεδόν 25% χαμηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα πετρελαϊκά προϊόντα, καθώς η μειωμένη προσφορά, τα χαμηλά αποθέματα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι περιορίζουν τα περιθώρια της αγοράς.

Για το αργό, αντίθετα, η αυξημένη ροή μέσω του Ορμούζ και η πιθανή ανάκαμψη της κινεζικής ζήτησης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.

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