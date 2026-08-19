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Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) εξακολουθεί να επιδιώκει την ανάληψη της προεδρίας του από την Κριστίν Λαγκάρντ. Μάλιστα, σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, το θέμα συζητήθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού.

H επιλογή της Λαγκάρντ ανακινήθηκε με αφορμή και τη παρουσία της, σήμερα, Τετάρτη, στο International Business Council του WEF στο πλαίσιο συζήτησης για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, στην οποία αναφέρθηκε στην πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, στο κρίσιμο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και στην ανάγκη να μη χάσει η Ευρώπη την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμφανίζεται έτοιμη να αναλάβει τη θέση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Bloomberg, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς πρόκειται για εσωτερικές συζητήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις πηγές, η Λαγκάρντ θέλει προηγουμένως να έχει διασφαλίσει ότι οι εντάσεις μεταξύ του WEF και του ιδρυτή και πρώην προέδρου του, Κλάους Σβαμπ, έχουν επιλυθεί πλήρως.

Θυμίζουμε πως μετά την αποχώρηση του Κλάους Σβαμπ τον Απρίλιο του 2025, το WEF ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής επιτροπής για την επιλογή του διαδόχου του, χωρίς όμως να ανακοινώσει ή να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση του με αποτέλεσμα το πόστο να παραμένει κενό.

Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ εκπρόσωπος του WEF δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν σχολιάζει εμπιστευτικές συνεδριάσεις του διοικητικού του συμβουλίου.

Οι συζητήσεις για τη Λαγκάρντ και η αποχώρηση Σβαμπ

Το όνομα της Λαγκάρντ έχει συνδεθεί εδώ και καιρό με την ηγεσία του WEF, με τη σχετική συζήτηση να εντείνεται μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Σβαμπ τον Απρίλιο του 2025.

Ο Σβαμπ αποχώρησε εν μέσω έρευνας σχετικά με καταγγελίες για οικονομικές ατασθαλίες. Τελικά απαλλάχθηκε από οποιαδήποτε κατηγορία για παρατυπίες, αν και οι εντάσεις ανάμεσα στον ίδιο και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ παρέμειναν.

Τα σενάρια ότι η Λαγκάρντ μπορεί να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ προκειμένου να αναλάβει το WEF έχουν ενισχυθεί εν μέρει και από τις δικές της δημόσιες τοποθετήσεις.

Η θητεία της στην προεδρία της ΕΚΤ ολοκληρώνεται κανονικά τον Οκτώβριο του 2027, ωστόσο η ίδια έχει αποφύγει να δεσμευθεί ότι θα παραμείνει στη θέση μέχρι τη λήξη της. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, έχει παρακάμψει ερωτήσεις σχετικά με το εάν σκοπεύει να ολοκληρώσει τη θητεία της.

Η συνεδρίαση κοντά στη Γενεύη

Το διοικητικό συμβούλιο του WEF, στο οποίο συμμετέχει και η ίδια η Λαγκάρντ, πραγματοποίησε διά ζώσης συνεδρίαση την Τρίτη στην έδρα του οργανισμού, κοντά στη Γενεύη.

Σήμερα συμπρόεδροι του WEF είναι ο αντιπρόεδρος της Roche Holding AG Αντρέ Χόφμαν και ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock Inc. Λάρι Φινκ.

Η πιθανότητα αποχώρησης της Λαγκάρντ από το τιμόνι της ΕΚΤ έχει ήδη κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς στην ΕΚΤ έχει αρχίσει να διαμορφώνεται η κούρσα για τη διαδοχή της.

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας προτάσσει τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη Κλάας Κνοτ ως υποψήφιο της χώρας για την προεδρία της ΕΚΤ. Την ίδια στιγμή, η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον Πρόεδρο της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ, αλλά δεν έχει καταλήξει ακόμη σε οριστική απόφαση.

Έντονο ενδιαφέρον έχει εκδηλώσει και η Ισπανία, η οποία έχει ανακοινώσει επίσημα ότι στηρίζει για τη θέση τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, πρώην επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην προεδρία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS).

Οι εξελίξεις ενισχύουν έτσι τα σενάρια για πρόωρη αλλαγή ηγεσίας στην ΕΚΤ, περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την κανονική ολοκλήρωση της θητείας της Λαγκάρντ.

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