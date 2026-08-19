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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να μείνει πίσω, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στην έδρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενεύη, η Λαγκάρντ ανέφερε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια για τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην τεχνολογία, επικαλούμενη στοιχεία ερευνών που υποδηλώνουν ότι οι εταιρείες στην ευρωζώνη θα διαθέσουν φέτος περίπου το 9% των συνολικών τους επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Ευρώπη έχασε σε μεγάλο βαθμό την πρώτη ψηφιακή επανάσταση, καθώς τα εμπορικά οφέλη από την εξάπλωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών τα καρπώθηκαν αλλού σε δυσανάλογο βαθμό», δήλωσε την Τετάρτη.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε αυτή την εμπειρία με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δεύτερη ψηφιακή επανάσταση», πρόσθεσε σύμφωνα με το Bloomberg.

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