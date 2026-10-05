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Σε υψηλό σχεδόν δύο ετών σκαρφαλώνουν οι τιμές της ζάχαρης, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στις μεγαλύτερες παραγωγικές περιοχές του κόσμου ενισχύουν τις ανησυχίες για περιορισμό της προσφοράς και πιθανό έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ακατέργαστης ζάχαρης στη Νέα Υόρκη ενισχύθηκαν τη Δευτέρα έως και 2%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Δεκεμβρίου 2024. Η νέα άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι σχεδόν 8% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ανοδικά κινείται και η λευκή ζάχαρη.

Βασικός καταλύτης πίσω από την αλλαγή του κλίματος είναι το Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί ανησυχίες σε ολόκληρη την αγορά αγροτικών εμπορευμάτων, με τη ζάχαρη να θεωρείται μία από τις πρώτες καλλιέργειες που κινδυνεύουν να δεχθούν ισχυρό πλήγμα.

Η εικόνα στην αγορά έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγους μήνες. Στις αρχές του έτους, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς ζάχαρης. Οι καιρικές συνθήκες, όμως, ανέτρεψαν τα δεδομένα, με την αγορά να προεξοφλεί πλέον ότι η φετινή περίοδος μπορεί να καταλήξει σε έλλειμμα.

«Οι ανησυχίες για τον καιρό οδηγούν την τελευταία άνοδο των τιμών της ζάχαρης, οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά δοκιμής των υψηλών του Αυγούστου», εκτιμά ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της IG, Κρις Μπότσαμπ.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αγορά είναι ότι οι δυσμενείς συνθήκες δεν περιορίζονται σε μία μόνο παραγωγό χώρα, αλλά εμφανίζονται ταυτόχρονα σε αρκετές από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής παγκοσμίως.

Στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό ζάχαρης στον κόσμο, οι υπερβολικές βροχοπτώσεις έχουν επιβραδύνει τόσο τη συγκομιδή του ζαχαροκάλαμου όσο και τη διαδικασία επεξεργασίας του.

Οι αναλυτές της Green Pool Global εκτιμούν ότι η αγορά έχει πλέον πειστεί πως η παραγωγή ζάχαρης θα υπολείπεται σημαντικά τόσο των αρχικών όσο και των πιο πρόσφατων προβλέψεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναθεώρησαν προς τα κάτω κατά 3% την πρόβλεψή τους για την παραγωγή ζάχαρης στην Κεντρική και Νότια Βραζιλία για την περίοδο 2026-2027.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Ινδία, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό ζάχαρης παγκοσμίως. Η χώρα βίωσε τη χειρότερη περίοδο μουσώνων από το 2015, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι εκτιμήσεις για την παραγωγή σε περίπου 30 εκατ. τόνους.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή αγορά, καθώς οποιαδήποτε σημαντική μείωση της ινδικής παραγωγής περιορίζει τις διαθέσιμες ποσότητες που μπορούν να καλύψουν ελλείψεις σε άλλες περιοχές.

Αρνητική είναι η εικόνα και στην Ευρώπη, όπου οι καλλιέργειες ζαχαρότευτλων έχουν επίσης επηρεαστεί από τις καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη μονάδα παρακολούθησης γεωργικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποδόσεις των ζαχαρότευτλων προβλέπεται να διαμορφωθούν 11% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, μια χαμηλότερη παραγωγή σε μία περιοχή μπορεί να αντισταθμιστεί από καλύτερες σοδειές σε κάποια άλλη. Αυτή τη φορά, όμως, οι δυσμενείς συνθήκες εμφανίζονται ταυτόχρονα σε Βραζιλία, Ινδία και Ευρώπη, περιορίζοντας σημαντικά αυτό το περιθώριο ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αλλαγή των θεμελιωδών δεδομένων έχει ήδη μεταβάλει και τη στάση των επενδυτών στην αγορά παραγώγων.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται πλέον περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία των τιμών της ακατέργαστης ζάχαρης και περιορίζουν τις θέσεις που είχαν δημιουργήσει προσδοκώντας πτώση.

Σύμφωνα με στοιχεία της CFTC έως τις 29 Σεπτεμβρίου, οι καθαρές θέσεις short υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από 21 μηνών.

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