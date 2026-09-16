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Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τάχθηκε υπέρ της χρήσης ανεξάρτητων αξιολογητών και συμβούλων για τον έλεγχο της ασφάλειας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, παίρνοντας θέση στη διεθνή συζήτηση για το αν η βιομηχανία πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων AI.

«Η συμμετοχή ανεξάρτητων αξιολογητών και συμβούλων αποτελεί βέλτιστη πρακτική για τον κλάδο», έγραψε ο Ζάκερμπεργκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι οι εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους μέσω διαδικασιών ελέγχου, χωρίς να χρειάζεται μια συλλογική παύση της τεχνολογικής προόδου.


Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την απόφαση της Meta να καθυστερήσει για αρκετούς μήνες την κυκλοφορία του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Muse, προκειμένου να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

«Η Meta καθυστέρησε την κυκλοφορία του Muse για αρκετούς μήνες ώστε να επικεντρωθεί στην ασφάλεια και την προστασία. Δεν ζητήσαμε από όλους τους άλλους να κάνουν το ίδιο πριν προχωρήσουμε εμείς. Το κάναμε επειδή ήταν ξεκάθαρα το σωστό για τους ανθρώπους και για εμάς», ανέφερε.

Η αντιπαράθεση για την επιβράδυνση της AI

Η συζήτηση για τα όρια και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης εντάθηκε μετά από εκτενές κείμενο του διευθύνοντος συμβούλου της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, ο οποίος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων πρέπει να επιβραδυνθεί ώστε οι ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις πιθανές απειλές.

Την παρέμβαση του Αμοντέι υποστήριξαν ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, και ο Έλον Μασκ, οι εταιρείες των οποίων αποτελούν ανταγωνιστές της Anthropic. Παράλληλα, η OpenAI ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την Anthropic και τη Google DeepMind για ζητήματα ασφάλειας της AI.

Ο Ζούκερμπεργκ, με την πρώτη δημόσια παρέμβασή του στον νέο γύρο συζητήσεων, διαφοροποιήθηκε από την προσέγγιση της συλλογικής επιβράδυνσης, υποστηρίζοντας ότι η αξιολόγηση από ανεξάρτους φορείς αποτελεί πιο πρακτική λύση.

Χουάνγκ: «Η ασφάλεια είναι ζήτημα μηχανικής»

Παρόμοια θέση εξέφρασε και ο επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος δήλωσε ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί σταθερό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας. Από πολλές απόψεις είναι η πρώτη προτεραιότητα. Ωστόσο, η ασφάλεια είναι ένα πρόβλημα μηχανικής», ανέφερε σε εκδήλωση της Salesforce.

Ο Χουάνγκ υποστήριξε ότι οι εταιρείες μπορούν να αποφασίζουν να μην κυκλοφορούν προϊόντα όταν δεν είναι βέβαιες για την ασφάλειά τους, ενώ απέρριψε την ανάγκη για νέες ρυθμίσεις στην AI.

«Δεν χρειαζόμαστε νέους νόμους, δεν χρειαζόμαστε νέους κανονισμούς», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις της αγοράς μπορούν να λειτουργήσουν ως μηχανισμός ελέγχου.

«Υπάρχει μια λανθασμένη επιλογή μεταξύ ασφαλούς και γρήγορης ανάπτυξης. Μπορείς να έχεις και τα δύο ταυτόχρονα», πρόσθεσε.

Άλτμαν: Η βιομηχανία μπορεί να αυτορυθμιστεί

Στο ίδιο συνέδριο, ο Σαμ Άλτμαν εμφανίστηκε επίσης καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μπορούν να αναπτύξουν την AI με ασφάλεια χωρίς να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες.

«Είμαι πολύ βέβαιος για την ικανότητα της εταιρείας μας — και του κλάδου μας — να το κάνει με ασφάλεια», δήλωσε.

Ο επικεφαλής της OpenAI τόνισε ότι οι εταιρείες πρέπει να μπορούν να βελτιώνουν τα μοντέλα τους με ασφαλή τρόπο, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία του με τον τρόπο που έχει παρουσιαστεί η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

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