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Το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» δημιουργεί εύλογα προσδοκίες σε χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Με βάση τα έως σήμερα ανακοινωθέντα χαρακτηριστικά, το «Σπίτι μου 3» προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και να αφορά κατοικίες κατασκευής έως το 2007.

Τα εισοδηματικά όρια που έχουν ανακοινωθεί διαμορφώνονται έως 25.000€ για άγαμους, έως 35.000€ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000€ ανά παιδί, και έως 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με την προβλεπόμενη προσαύξηση.

Για την πληρέστερη εικόνα του «Σπίτι μου 3», έχει σημασία να εξεταστεί και η πραγματική προσφορά κατοικιών στην αγορά της Αττικής.

Η επιλογή των ορίων της έρευνας λαμβάνει υπόψη τα τελικά δεδομένα του «Σπίτι μου 2», όπου η μέση κατοικία ήταν 88,5 τ.μ. (κατοικία κατάλληλη για οικογένεια), μέσης αξίας 152.100€, με μέσο έτος κατασκευής το 1982 και μέση συμβασιοποιημένη χρηματοδότηση περίπου 109.100€.

Με βάση τα ανακοινωθέντα χαρακτηριστικά του «Σπίτι μου 3», το νέο ανώτατο όριο αξίας κατοικίας αυξάνεται στις 300.000€, από 250.000€ στο «Σπίτι μου 2». Για τον λόγο αυτό, η έρευνα εξετάζει τη διαθεσιμότητα σε τρία επίπεδα ζητούμενης τιμής πώλησης: έως 200.000€, 250.000€ και 300.000€.

Η καταγραφή καλύπτει Δήμο Αθηναίων, Δυτικά, Νότια και Βόρεια Προάστια, Πειραιά, Ανατολικά Προάστια, Προάστια Πειραιά και Υπόλοιπο Αττικής, για κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και άνω του 1ου ορόφου, όπου εφαρμόζεται. Στα Ανατολικά Προάστια και στο Υπόλοιπο Αττικής δεν εφαρμόζεται κριτήριο ορόφου λόγω της σημαντικής παρουσίας μονοκατοικιών.

Τα στοιχεία αφορούν ζητούμενες τιμές αγγελιών κατά τον χρόνο της καταγραφής και όχι τελικές τιμές συναλλαγών.

Η μεγάλη εικόνα: Μία Αττική, πολλές διαφορετικές αγορές κατοικίας

Πόσο μεγάλο είναι το απόθεμα κατοικιών 80-150 τ.μ.;

Ο πίνακας αποτυπώνει τι ποσοστό του συνόλου των κατοικιών που αναρτήθηκαν προς πώληση μέσω αγγελιών, σε κάθε γεωγραφική ενότητα, αφορά κατοικίες επιφάνειας 80-150 τ.μ. Στο συγκεκριμένο στάδιο δεν εφαρμόζονται ακόμη κριτήρια τιμής, ηλικίας ή άλλων χαρακτηριστικών του ακινήτου.

Η αφετηρία είναι ήδη πολύ διαφορετική. Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν μόλις 29,67% στα Προάστια Πειραιά και 34% στον Δήμο Αθηναίων, έναντι 64,39% στο Υπόλοιπο Αττικής. Άρα, πριν ακόμη εφαρμοστεί το κριτήριο της τιμής, η δυνητική δεξαμενή επιλογών διαφέρει σημαντικά ανά περιοχή.

Πόσες από τις κατοικίες 80-150 τ.μ. πληρούν τα κριτήρια

Η βάση υπολογισμού δεν είναι το σύνολο των αναρτημένων αγγελιών κατοικιών προς πώληση, αλλά αποκλειστικά οι κατοικίες επιφάνειας 80-150 τ.μ.

Μέσα σε αυτή την κατηγορία εξετάζεται ποιο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έτος κατασκευής έως το 2007 και, όπου εφαρμόζεται, το κριτήριο ορόφου – και παράλληλα εντάσσεται σε καθένα από τα εξεταζόμενα όρια ζητούμενης τιμής: έως 300.000€, έως 250.000€ και έως 200.000€.

Τι προκύπτει: Στις 300.000€, το ποσοστό κυμαίνεται από 12,65% στα Βόρεια Προάστια έως 70,67% στο Υπόλοιπο Αττικής. Στις 200.000€, η απόσταση διευρύνεται ακόμη περισσότερο: από μόλις 1,04% στα Βόρεια έως 39,45% στο Υπόλοιπο Αττικής.

Ο συνολικός πίνακας της Αττικής – Η πραγματική δεξαμενή επιλογών

Εδώ, η βάση υπολογισμού είναι το σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση μέσω αγγελιών σε κάθε γεωγραφική ενότητα.

Επομένως, το 7,50%, για παράδειγμα, σημαίνει ότι περίπου 7-8 στις 100 κατοικίες που έχουν αναρτηθεί προς πώληση πληρούν σωρευτικά όλα τα χαρακτηριστικά της έρευνας – επιφάνεια 80-150 τ.μ., τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έτος κατασκευής έως το 2007 και, όπου εφαρμόζεται, άνω του 1ου ορόφου – και ταυτόχρονα βρίσκονται εντός του συγκεκριμένου ορίου ζητούμενης τιμής

Τι προκύπτει: Στις 300.000€, η πραγματική δεξαμενή κυμαίνεται από 5,90% στα Βόρεια Προάστια έως 45,50% στο Υπόλοιπο Αττικής. Στις 200.000€, η διαφορά γίνεται εντυπωσιακή: 0,49% στα Βόρεια έναντι 25,40% στο Υπόλοιπο Αττικής.

Οι άνωθεν τρεις πίνακες αποτυπώνουν τρία διαφορετικά επίπεδα της ίδιας εικόνας: το αρχικό μέγεθος της αγοράς κατοικιών 80-150 τ.μ., το ποσοστό αυτής της κατηγορίας που πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και, τέλος, το πραγματικό μέγεθος αυτής της προσφοράς στο σύνολο της αγοράς

1) Δήμος Αθηναίων: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 34% της συνολικής αγοράς.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 46,20% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Δήμο Αθηναίων, αντιπροσωπεύουν το 15,71%.

Τι προκύπτει: Η μείωση του προϋπολογισμού περιορίζει γρήγορα τις επιλογές: 15,71% της συνολικής αγοράς έως 300.000€, 12,42% έως 250.000€ και μόλις 7,50% έως 200.000€. Στο τελευταίο όριο, λιγότερες από 8 στις 100 κατοικίες πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150τμ, άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ – και δείχνει πώς κατανέμεται αυτό το απόθεμα ανά περίοδο κατασκευής.

Τι προκύπτει: Το 83,5% είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ μόλις 10,13% αφορά την περίοδο 1991-2007. Η ηλικία του αποθέματος καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο, καθώς ένα παλαιότερο ακίνητο ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 14,47% που καταγράφεται στην Κυψέλη σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στον Δήμο Αθηναίων που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια και έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, βρίσκονται στην Κυψέλη.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες του Δήμου Αθηναίων που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 14 βρίσκονται στην Κυψέλη

Τι προκύπτει: Κυψέλη, Νέος Κόσμος, Γκύζη–Πεδίον Άρεως και Αμπελόκηποι–Πεντάγωνο συγκεντρώνουν περίπου 45,5% της προσφοράς, καταδεικνύοντας σημαντική γεωγραφική συγκέντρωση των επιλογών.

2) Δυτικά Προάστια: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 51,58% της συνολικής αγοράς

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 34,86% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στα Δυτικά Προάστια, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στα Δυτικά Προάστια, αντιπροσωπεύουν το 17,98%.

Τι προκύπτει: Η μείωση του προϋπολογισμού περιορίζει σταδιακά τις επιλογές: 17,98% της συνολικής αγοράς έως 300.000€, 14,61% έως 250.000€ και 9,24% έως 200.000€. Στο χαμηλότερο όριο, περίπου 9 στις 100 κατοικίες πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτή η προσφορά ανά περίοδο κατασκευής.

Τι προκύπτει: Το 33,39% αφορά κατοικίες της περιόδου 1991-2007, ενώ το 20,70% κατασκευάστηκε την περίοδο 1981-1990. Σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων, καταγράφεται σαφώς μεγαλύτερη παρουσία νεότερου αποθέματος.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 20,50% που καταγράφεται στο Περιστέρι σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στα Δυτικά Προάστια που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 20,50% βρίσκεται στο Περιστέρι.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες των Δυτικών Προαστίων που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 20 βρίσκονται στο Περιστέρι

Τι προκύπτει: Περιστέρι και Ίλιον συγκεντρώνουν μαζί το 33,09% της προσφοράς. Η υπόλοιπη προσφορά εμφανίζει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά σε σχέση με άλλες αγορές της Αττικής.

3) Πειραιάς: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 44,02% της συνολικής αγοράς

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 37,66% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στον Πειραιά, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στον Πειραιά, αντιπροσωπεύουν το 16,58%

Τι προκύπτει: Η μείωση του οικονομικού ορίου περιορίζει αισθητά τις επιλογές: 16,58% της συνολικής αγοράς έως 300.000€, 11,87% έως 250.000€ και μόλις 6,81% έως 200.000€. Στο τελευταίο όριο, λιγότερες από 7 στις 100 κατοικίες πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτή η προσφορά ανά περίοδο κατασκευής

Τι προκύπτει: Το 58,01% είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ το 28,36% αφορά την περίοδο 1991-2007. Ο Πειραιάς διαθέτει επομένως σημαντικό παλαιότερο απόθεμα, αλλά και αξιοσημείωτη παρουσία νεότερων κατοικιών.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 20,70% που καταγράφεται στα Ταμπούρια-Αγία Σοφία σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στον Πειραιά που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 20,70% βρίσκεται στα Ταμπούρια-Αγία Σοφία.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες του Πειραιά που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 21 βρίσκονται στα Ταμπούρια-Αγία Σοφία

Τι προκύπτει: Ταμπούρια-Αγία Σοφία και Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά συγκεντρώνουν το 39,20% της προσφοράς. Σχεδόν 4 στις 10 κατοικίες της εξεταζόμενης κατηγορίας βρίσκονται στις δύο αυτές περιοχές.

4) Νότια Προάστια: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 50,21% της συνολικής αγοράς

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 15,47% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στα Νότια Προάστια, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στα Νότια Προάστια, αντιπροσωπεύουν το 7,77%.

Τι προκύπτει: Παρότι περίπου η μισή αγορά των Νοτίων Προαστίων αφορά κατοικίες 80-150 τ.μ., οι επιλογές περιορίζονται δραστικά όταν εφαρμόζονται τα υπόλοιπα κριτήρια και το οικονομικό όριο. Στις 200.000€, μόλις 1,82% της συνολικής αγοράς πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά – λιγότερες από 2 στις 100 κατοικίες.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€ και δείχνει πώς κατανέμεται αυτή η προσφορά ανά περίοδο κατασκευής.

Τι προκύπτει: Το 71,75% είναι κατασκευής έως το 1980, ενώ μόλις 12,83% αφορά την περίοδο 1991-2007. Η ηλικία του αποθέματος καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο, καθώς ένα παλαιότερο ακίνητο ενδέχεται να συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 27,07% που καταγράφεται στην Καλλιθέα σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στα Νότια Προάστια που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 27,07% βρίσκεται στην Καλλιθέα.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες των Νοτίων Προαστίων που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 27 βρίσκονται στην Καλλιθέα

Τι προκύπτει: Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη συγκεντρώνουν το 40,17% της προσφοράς. Παράλληλα, όσο μετακινούμαστε προς τον ακριβότερο νότιο άξονα, η συμμετοχή των κατοικιών που εντάσσονται στο συγκεκριμένο οικονομικό όριο περιορίζεται αισθητά.

5) Βόρεια Προάστια: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 46,66% της συνολικής αγοράς

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 12,65% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στα Βόρεια Προάστια, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στα Βόρεια Προάστια, αντιπροσωπεύουν το 5,90%

Τι προκύπτει: Τα Βόρεια Προάστια καταγράφουν την πιο περιορισμένη δεξαμενή επιλογών. Στις 200.000€, μόλις 0,49% της συνολικής αγοράς πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά – δηλαδή λιγότερη από 1 κατοικία στις 200.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€

Τι προκύπτει: Το 61,56% είναι κατασκευής έως το 1980 και το 84,48% έως το 1990, ενώ μόλις 15,48% αφορά την περίοδο 1991-2007. Η ηλικία του οικονομικά προσβάσιμου αποθέματος αποτελεί επομένως κρίσιμη παράμετρο για το πραγματικό κόστος απόκτησης.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 21,83% που καταγράφεται στο Μαρούσι σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στα Βόρεια Προάστια που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 21,83% βρίσκεται στο Μαρούσι.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες των Βορείων Προαστίων που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 22 βρίσκονται στο Μαρούσι

Τι προκύπτει: Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή και Ηράκλειο συγκεντρώνουν το 63,53% της προσφοράς. Επομένως, όχι μόνο η συνολική δεξαμενή επιλογών είναι μικρή, αλλά σχεδόν τα δύο τρίτα της συγκεντρώνονται σε τέσσερις περιοχές.

6) Ανατολικά Προάστια: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 47,95% της συνολικής αγοράς

Στα Ανατολικά Προάστια δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του ορόφου, λόγω της σημαντικής παρουσίας μονοκατοικιών.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 37,32% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στα Ανατολικά Προάστια, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στα Ανατολικά Προάστια, αντιπροσωπεύουν το 17,89%.

Τι προκύπτει: Στο ανώτατο οικονομικό όριο η εικόνα είναι σαφώς ευνοϊκότερη από εκείνη των Βορείων και Νοτίων Προαστίων. Ωστόσο, στις 200.000€, μόλις 6,32% της συνολικής αγοράς πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€. Δεν εφαρμόζεται κριτήριο ορόφου

Τι προκύπτει: Στα Ανατολικά Προάστια καταγράφεται σαφώς νεότερη σύνθεση: 46,43% της προσφοράς αφορά κατοικίες κατασκευής 1991-2007, ενώ μόνο η περίοδος 2001-2007 αντιπροσωπεύει 34,43%.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 21,65% που καταγράφεται στην Αρτέμιδα σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στα Ανατολικά Προάστια που είναι 80-150 τ.μ., διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 21,65% βρίσκεται στην Αρτέμιδα.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες των Ανατολικών Προαστίων που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 22 βρίσκονται στην Αρτέμιδα

Τι προκύπτει: Αρτέμιδα, Νέα Μάκρη, Κορωπί και Γέρακας συγκεντρώνουν το 67,22% της προσφοράς. Περίπου 2 στις 3 κατοικίες της συγκεκριμένης κατηγορίας εντοπίζονται επομένως σε τέσσερις περιοχές.

7) Προάστια Πειραιά: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 29,67% της συνολικής αγοράς

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 60,06% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στα Προάστια Πειραιά, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ, άνω του 1ου ορόφου και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στα Προάστια Πειραιά, αντιπροσωπεύουν το 17,82%

Τι προκύπτει: Τα Προάστια Πειραιά διατηρούν συγκριτικά μεγαλύτερη δεξαμενή επιλογών καθώς μειώνεται ο προϋπολογισμός. Ακόμη και στις 200.000€, το 10,29% της συνολικής αγοράς πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά – περίπου 1 στις 10 κατοικίες.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€

Τι προκύπτει: Το 35,50% αφορά κατασκευές της περιόδου 1991-2007, ενώ μόνο η περίοδος 2001-2007 αντιπροσωπεύει 21,59%. Η ηλικιακή σύνθεση είναι επομένως πιο ισορροπημένη σε σχέση με τον Δήμο Αθηναίων.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 31,43% που καταγράφεται στη Νίκαια σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στα Προάστια Πειραιά που είναι 80-150 τ.μ., άνω του 1ου ορόφου, διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 31,43% βρίσκεται στη Νίκαια.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες των Προαστίων Πειραιά που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 31 βρίσκονται στη Νίκαια

Τι προκύπτει: Η γεωγραφική συγκέντρωση είναι ιδιαίτερα έντονη. Νίκαια, Κερατσίνι και Κορυδαλλός συγκεντρώνουν το 76,45% της προσφοράς, δηλαδή περισσότερες από 3 στις 4 κατοικίες της εξεταζόμενης κατηγορίας.

8) Υπόλοιπο Αττικής: Οι κατοικίες 80-150 τ.μ. αποτελούν το 64,39% της συνολικής αγοράς

Στο Υπόλοιπο Αττικής δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του ορόφου, λόγω της σημαντικής παρουσίας μονοκατοικιών.

Διαθεσιμότητα ανά οικονομικό όριο

Το 70,67% σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών 80-150 τ.μ. στο Υπόλοιπο Αττικής, το συγκεκριμένο ποσοστό πληροί σωρευτικά τα χαρακτηριστικά της έρευνας – τουλάχιστον 2 Υ/Δ και έτος κατασκευής έως το 2007 – με ζητούμενη τιμή έως 300.000€.

Όταν, όμως, οι ίδιες κατοικίες αναχθούν στο σύνολο των κατοικιών που έχουν αναρτηθεί προς πώληση στο Υπόλοιπο Αττικής, αντιπροσωπεύουν το 45,50%

Τι προκύπτει: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δεξαμενή επιλογών της έρευνας. Ακόμη και στις 200.000€, το 25,40% της συνολικής αγοράς πληροί τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά — περίπου 1 στις 4 κατοικίες.

Ηλικία κατοικιών έως 300.000€

Ο πίνακας αφορά μόνο τις κατοικίες 80-150 τ.μ., με τουλάχιστον 2 Υ/Δ, κατασκευής έως το 2007 και ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€. Δεν εφαρμόζεται κριτήριο ορόφου

Τι προκύπτει: Το 43,50% της προσφοράς αφορά κατοικίες κατασκευής 1991-2007, με το 26,30% να αφορά μόνο την περίοδο 2001–2007. Η μεγαλύτερη οικονομική προσβασιμότητα συνδυάζεται επομένως και με σημαντική παρουσία νεότερου αποθέματος.

Πού βρίσκονται οι κατοικίες έως 300.000€

Το 12,78% που καταγράφεται στο Μαρκόπουλο σημαίνει ότι, από το σύνολο των κατοικιών στο Υπόλοιπο Αττικής που είναι 80-150 τ.μ., διαθέτουν τουλάχιστον 2 Υ/Δ, έχουν κατασκευαστεί έως το 2007 και έχουν ζητούμενη τιμή πώλησης έως 300.000€, το 12,78% βρίσκεται στο Μαρκόπουλο.

Δηλαδή, αν συγκεντρώσουμε 100 κατοικίες στο Υπόλοιπο Αττικής που πληρούν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, περίπου οι 13 βρίσκονται στο Μαρκόπουλο

Τι προκύπτει: Μαρκόπουλο, Άνω Λιόσια, Κερατέα, Ραφήνα και Καλύβια Θορικού συγκεντρώνουν το 51,11% της προσφοράς. Σε αντίθεση με άλλες γεωγραφικές ενότητες, η υπόλοιπη προσφορά παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά σε περισσότερες περιοχές.

Τι μας λέει τελικά ο χάρτης της Αττικής

Η συνολική εικόνα αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία αγορά κατοικίας στην Αττική. Υπάρχουν επιμέρους αγορές με πολύ διαφορετική σχέση ανάμεσα στην τιμή, την ηλικία του αποθέματος και τη γεωγραφική κατανομή των επιλογών.

Το ίδιο οικονομικό όριο, επομένως, δεν εξασφαλίζει την ίδια πρόσβαση σε κατοικία σε ολόκληρη την Αττική. Στις 200.000€, για παράδειγμα, οι κατοικίες που πληρούν τα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν μόλις 0,49% της συνολικής αγοράς στα Βόρεια Προάστια, έναντι 25,40% στο Υπόλοιπο Αττικής. Πρόκειται για διαφορά μεγαλύτερη των 50 φορές. Ο πραγματικός προϋπολογισμός ενός νοικοκυριού δεν καθορίζει μόνο το μέγεθος ή την ηλικία της κατοικίας που μπορεί να αποκτήσει. Καθορίζει σε σημαντικό βαθμό και τη γεωγραφία μέσα στην οποία μπορεί να αναζητήσει σπίτι.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα καταγράφεται στις 200.000€:

Με το ίδιο οικονομικό όριο των 200.000€, η πραγματική δεξαμενή επιλογών κυμαίνεται από λιγότερη από 1 κατοικία στις 200 στα Βόρεια Προάστια έως περίπου 1 στις 4 στο Υπόλοιπο Αττικής.

Και για μια οικογένεια, η γεωγραφία δεν αποτελεί απλώς επιλογή στον χάρτη. Συνδέεται με την εργασία, τα σχολεία των παιδιών, το οικογενειακό δίκτυο υποστήριξης, τις καθημερινές μετακινήσεις και το συνολικό κόστος ζωής.

* Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates

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