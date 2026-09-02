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Μια από τις μεγαλύτερες συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη διακοπή του καπνίσματος δείχνει ότι οι καπνιστές που επιλέγουν ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη έχουν περισσότερες πιθανότητες να απαλλαγούν από το συμβατικό τσιγάρο σε σύγκριση με όσους χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους υποκατάστασης.

Η ανάλυση βασίστηκε σε 80 κλινικές δοκιμές με τη συμμετοχή σχεδόν 30.000 ανθρώπων, εξετάζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διακοπή του καπνίσματος. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα προϊόντα ατμίσματος με νικοτίνη παρουσιάζουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από αρκετές παραδοσιακές θεραπείες, όπως τα επιθέματα και οι τσίχλες νικοτίνης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, περίπου 6 στους 100 καπνιστές που χρησιμοποιούν συμβατικά μέσα καταφέρνουν να σταματήσουν το κάπνισμα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη αυξάνεται περίπου στον 1 στους 10.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε περίπου 60% μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς διακοπής, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του ηλεκτρονικού τσιγάρου ως εργαλείου απεξάρτησης.

Η νικοτίνη φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο

Η ανασκόπηση δείχνει ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη είναι πιο αποτελεσματικά από εκείνα χωρίς νικοτίνη. Η παρουσία της ουσίας φαίνεται ότι βοηθά τους καπνιστές να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα συμπτώματα στέρησης και την έντονη επιθυμία για τσιγάρο.

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ωστόσο, ότι για ορισμένους χρήστες μπορεί να αποτελέσει επόμενο βήμα η σταδιακή μετάβαση σε προϊόντα χωρίς νικοτίνη, με στόχο την πλήρη απεξάρτηση.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορεί να εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και σε σύγκριση με ορισμένα φαρμακευτικά βοηθήματα διακοπής του καπνίσματος, αν και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για ασφαλή συμπεράσματα.

Τα οφέλη αφορούν κυρίως όσους ήδη καπνίζουν

Παρά τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διακοπή του καπνίσματος, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι το άτμισμα δεν είναι μια ακίνδυνη συνήθεια.

Οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, για έναν άνθρωπο που ήδη καπνίζει, η αντικατάσταση του συμβατικού τσιγάρου με ένα ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό προϊόν θεωρείται σημαντικά λιγότερο επιβαρυντική επιλογή από τη συνέχιση του καπνίσματος.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση αφορά προϊόντα που υπόκεινται σε ελέγχους ποιότητας και δεν περιλαμβάνει παράνομα ή μη ελεγμένα σκευάσματα, τα οποία μπορεί να περιέχουν άγνωστες ουσίες ή επικίνδυνα συστατικά.

Οι ειδικοί συνιστούν όσοι επιλέγουν αυτή τη μέθοδο να χρησιμοποιούν μόνο προϊόντα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το άτμισμα ξεπερνά το κάπνισμα στη Βρετανία

Η αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες είναι ήδη εμφανής σε ορισμένες χώρες. Στη Βρετανία, ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα έχει πλέον ξεπεράσει εκείνον των συμβατικών καπνιστών.

Περίπου 5,3 εκατομμύρια ενήλικες δηλώνουν ότι καπνίζουν, ενώ περίπου 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τσιγάρα είτε καθημερινά είτε περιστασιακά.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει τη σημαντική αλλαγή που έχει σημειωθεί στον τρόπο με τον οποίο αρκετοί καπνιστές επιχειρούν να περιορίσουν ή να διακόψουν την εξάρτησή τους από τον καπνό.

Ωστόσο, οι οργανισμοί δημόσιας υγείας υπογραμμίζουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν πρέπει να αποτελέσουν σημείο εισόδου στη νικοτίνη για ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, ιδιαίτερα για τους νέους.

Οι ανησυχίες για τους ανηλίκους παραμένουν

Παρά τη χρησιμότητά τους ως μέσο διακοπής για ενήλικες καπνιστές, η εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους αποτελεί βασική ανησυχία των ειδικών.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων ως εργαλείου μείωσης της βλάβης για καπνιστές και στην αποτροπή της δημιουργίας μιας νέας γενιάς χρηστών νικοτίνης.

Για τον λόγο αυτό, προτείνονται αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με τη διαφήμιση, τις γεύσεις και την εμφάνιση των προϊόντων, ώστε να περιοριστεί η ελκυστικότητά τους στους ανηλίκους.

Το κάπνισμα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους υγείας

Η αναζήτηση αποτελεσματικών μεθόδων διακοπής συνδέεται με το τεράστιο κόστος που προκαλεί το κάπνισμα στη δημόσια υγεία.

Η χρήση καπνού παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρων θανάτων παγκοσμίως, καθώς συνδέεται με σοβαρές παθήσεις όπως καρκίνος του πνεύμονα, καρδιαγγειακά νοσήματα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Το βασικό συμπέρασμα της νέας ανασκόπησης είναι ότι για όσους ήδη καπνίζουν, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα με νικοτίνη μπορούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά διαθέσιμα εργαλεία διακοπής, ενώ για τους μη καπνιστές η έναρξη του ατμίσματος δεν προσφέρει όφελος και μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.

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