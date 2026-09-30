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Με το σύνθημα «Open here for Business», η Airbus πραγματοποίησε την Τρίτη 29/9 την πρώτη δοκιμαστική πτήση του νέου A350F, του εμπορευματικού αεροσκάφους μεγάλων αποστάσεων που αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα της ευρωπαϊκής εταιρείας στην αγορά των αερομεταφορών φορτίου.

Η παρθενική πτήση του αεροσκάφους, η οποία είχε καθυστερήσει, ολοκληρώθηκε ομαλά και σηματοδοτεί την έναρξη μιας εκτεταμένης διαδικασίας δοκιμών πιστοποίησης διάρκειας περίπου εννέα μηνών. Στόχος της Airbus είναι το A350F να λάβει την τελική έγκριση και να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το 2027, εισερχόμενο σε άμεσο ανταγωνισμό με την κυρίαρχη σήμερα σειρά 777 της Boeing στον τομέα των cargo αεροσκαφών.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην οικογένεια των ευρείας ατράκτου A350, όμως έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων, διαθέτοντας διαφορετική διαμόρφωση και μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου σε σχέση με την επιβατική έκδοση.

Η Airbus διεκδικεί μερίδιο από μια αγορά υπό τον έλεγχο της Boeing

Η είσοδος της Airbus στην αγορά των μεγάλων εμπορευματικών αεροσκαφών αποτελεί στρατηγική κίνηση, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας παραμένει για χρόνια υπό την ισχυρή παρουσία της Boeing, ιδιαίτερα μέσω των μοντέλων 777F.

Με το A350F, η ευρωπαϊκή εταιρεία επιχειρεί να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της και να αξιοποιήσει τη ζήτηση για νεότερα, πιο αποδοτικά αεροσκάφη, σε μια περίοδο όπου οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν λύσεις με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το αεροσκάφος θα αποτελέσει την πρώτη πλήρως εμπορευματική έκδοση της οικογένειας A350 και φιλοδοξεί να συνδυάσει την τεχνολογία των σύγχρονων επιβατικών αεροσκαφών με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διπλή διαδικασία πιστοποίησης σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η Airbus έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την ταυτόχρονη πιστοποίηση του A350F από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η έγκριση θα βασιστεί στους νεότερους κανονισμούς ασφαλείας Amendment 27, οι οποίοι περιλαμβάνουν αυστηρότερες απαιτήσεις για τη λειτουργία των αεροσκαφών.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών και την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων, το A350F αναμένεται να ξεκινήσει εμπορικές πτήσεις το 2027, σηματοδοτώντας την προσπάθεια της Airbus να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία σε έναν από τους πιο κρίσιμους κλάδους των παγκόσμιων μεταφορών.

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