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Μια νέα ενδιάμεση επιλογή μεταξύ της οικονομικής θέσης και των ακριβότερων θέσεων στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους ετοιμάζει η United Airlines. Από το επόμενο έτος, επιβάτες σε ορισμένες διεθνείς πτήσεις θα μπορούν να πληρώνουν λίγο περισσότερο για περισσότερο προσωπικό χώρο, χωρίς όμως να χρειάζεται να αγοράσουν εισιτήριο business ή πρώτης θέσης.

Η νέα διαμόρφωση θα κάνει την εμφάνισή της στα Airbus A321XLR της εταιρείας και βασίζεται σε μια απλή ιδέα: η μεσαία θέση σε συγκεκριμένη σειρά της Economy Plus δεν θα χρησιμοποιείται από επιβάτη.

Στη θέση της, η United έχει σχεδιάσει ένα μεγάλο σταθερό τραπέζι, το οποίο εκτείνεται από το ένα υποβραχιόνιο έως το άλλο. Έτσι, όσοι κάθονται στο παράθυρο ή στον διάδρομο αποκτούν περισσότερο χώρο στις μεγαλύτερης διάρκειας διεθνείς πτήσεις.

Το τραπέζι διαθέτει μαλακή επένδυση που θυμίζει δέρμα και ειδικές υποδοχές για ποτήρια.

«Για ορισμένους πελάτες που θέλουν να πληρώσουν λίγο περισσότερο –όχι όσο για να καθίσουν μπροστά– αλλά επιθυμούν περισσότερο χώρο, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι.

Η μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της United

Η νέα επιλογή παρουσιάστηκε μαζί με την ανακοίνωση δέκα νέων διεθνών δρομολογίων, στο πλαίσιο αυτού που η United χαρακτηρίζει ως τη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου της στην ιστορία της.

Τα νέα απευθείας δρομολόγια αφορούν την Οκινάουα στην Ιαπωνία, την Τουλούζη, το Λουξεμβούργο, τη Μασσαλία, την Ίμπιζα, τη Βαλένθια, την Τερσέιρα, τη Λιουμπλιάνα, την Όλμπια στη Σαρδηνία και την Κατάνια στη Σικελία. Ορισμένες από αυτές τις πτήσεις θα πραγματοποιούνται με τα νέα A321XLR.

Η United δεν είναι η μοναδική αμερικανική αεροπορική που πειραματίζεται με την ιδέα της κενής μεσαίας θέσης. Αντίστοιχη επιλογή προσφέρει και η Frontier Airlines σε συγκεκριμένα δρομολόγια και στις δύο πρώτες σειρές ορισμένων αεροσκαφών, με επιπλέον χρέωση.

Οι ακριβότεροι ναύλοι και ο λογαριασμός των καυσίμων

Την ίδια στιγμή, ο Κίρμπι προειδοποίησε ότι οι αεροπορικοί ναύλοι δύσκολα θα υποχωρήσουν, καθώς οι εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν.

Η United υπολογίζει ότι μέσα στο 2026 θα επιβαρυνθεί με σχεδόν 6 δισ. δολάρια πρόσθετου κόστους καυσίμων.

Παρά τις αυξήσεις, ο επικεφαλής της εταιρείας υποστήριξε ότι οι αεροπορικοί ναύλοι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Όπως ανέφερε, η περίοδος της Covid είχε οδηγήσει τις τιμές σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα που δεν μπορούσαν να διατηρηθούν.

Ο ίδιος δεν βλέπει ούτε κάποια «μαγική» ημέρα για την εξασφάλιση φθηνότερου εισιτηρίου. Η καλύτερη ημέρα μπορεί να είναι άλλοτε η Τρίτη και άλλοτε το Σάββατο, καθώς οι τιμές εξαρτώνται κάθε φορά από τη ζήτηση.

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