Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Airbus SE ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε 25ετές συμβόλαιο κυβερνοασφάλειας από το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς η χώρα εντείνει τις προσπάθειές της να προστατευθεί από πιθανές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Η θυγατρική Airbus Cybersecurity SAS θα προμηθεύσει το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων με προηγμένες πύλες κυβερνοασφάλειας για τα δίκτυά του, οι οποίες θα αναπτυχθούν τόσο στο υπουργείο όσο και επιτόπου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως ανέφερε η Airbus σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. Δεν γνωστοποίησε οικονομικές λεπτομέρειες της σύμβασης, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Η Γαλλία επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητά της να αμύνεται απέναντι σε ψηφιακές εισβολές, σε μια περίοδο αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τον αριθμό των κυβερνοαπειλών. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ψηφιοποιούνται επίσης ολοένα και περισσότερο, αυξάνοντας περαιτέρω τον κίνδυνο πιθανών κακόβουλων ενεργειών.

Οι πύλες της Airbus θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της κυβερνοασφάλειας του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, επιτρέποντας «ασφαλείς, φιλτραρισμένες ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων με διαφορετικά επίπεδα διαβάθμισης ή ευαισθησίας», ανέφερε η Airbus στην ανακοίνωση.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις, είτε για ενσωμάτωση σε κέντρα δεδομένων είτε ως αυτόνομη μονάδα για ανάπτυξη σε κέντρο διοίκησης. Είναι επίσης σχεδιασμένο για χρήση σε πιο απαιτητικά ή ακόμη και περιορισμένα τακτικά περιβάλλοντα, όπως υποβρύχια, αεροσκάφη και drones.

«Αυτή η πύλη ενισχύει την ψηφιακή ασπίδα στην οποία βασίζονται οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις για την εκτέλεση των αποστολών τους», δήλωσε στην ανακοίνωση ο Φρανσουά Λομπάρ, διευθυντής Connected Intelligence στην Airbus Defence and Space.

Διαβάστε ακόμη

Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και ποιοι δικαιούνται διπλή ενίσχυση

Συντάξεις 2027: Οι χιλιάδες δικαιούχοι που ξεμπλοκάρουν και παίρνουν ολόκληρη την αύξηση

Η «Κιβωτός της Αποκάλυψης»: Ποιοι σπόροι θα επιβιώσουν αν ο πλανήτης καταρρεύσει

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ