Η αναζήτηση κατοικίας μέσω διαδικτύου αποκτά μια νέα, λιγότερο ορατή παγίδα. Φωτογραφίες ακινήτων που έχουν δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζουν μεγαλύτερους χώρους, ανακαινισμένα δωμάτια και εντυπωσιακούς εξωτερικούς χώρους, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η τεχνολογία που υπόσχεται να διευκολύνει την προβολή και την πώληση κατοικιών δημιουργεί πλέον νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια στην κτηματαγορά, καθώς ο ενδιαφερόμενος αγοραστής ενδέχεται να διαπιστώσει μόνο κατά την επίσκεψή του ότι το σπίτι που είδε στην οθόνη δεν είναι το ίδιο με εκείνο που βρίσκεται μπροστά του.

Η πρακτική έχει αποκτήσει ήδη τη δική της ονομασία: «housefishing». Ο όρος περιγράφει τη χρήση ψηφιακά επεξεργασμένων εικόνων που κάνουν ένα ακίνητο να φαίνεται πιο ελκυστικό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, ενίοτε αλλοιώνοντας ακόμη και βασικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του.

Από την προσθήκη επίπλων και τη βελτίωση του φωτισμού μέχρι την εξαφάνιση δομικών στοιχείων, οι δυνατότητες της AI επιτρέπουν πλέον στους μεσίτες να δημιουργούν ιδιαίτερα πειστικές εικόνες με ελάχιστο κόστος και προσπάθεια.

Ωστόσο, η απόσταση ανάμεσα στην αισθητική αναβάθμιση μιας φωτογραφίας και στην παραπλανητική παρουσίαση ενός ακινήτου μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά μικρή.

Η επίσκεψη που αποκάλυψε ένα διαφορετικό σπίτι

Η περίπτωση της 29χρονης Ολίβια Νικόλ στο Λονδίνο αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις διαστάσεις του φαινομένου.

Στις αρχές του έτους, αναζητούσε κατοικία με πέντε υπνοδωμάτια στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, όταν εντόπισε μια αγγελία στην πλατφόρμα Rightmove.

Οι φωτογραφίες παρουσίαζαν ένα ευρύχωρο, πολυτελές σπίτι, με προσεγμένους εσωτερικούς χώρους και ελκυστική διακόσμηση.

Λίγες ημέρες αργότερα, όμως, όταν επισκέφθηκε το ακίνητο, η πραγματικότητα την απογοήτευσε.

Τα δωμάτια ήταν αισθητά μικρότερα από ό,τι έδειχναν οι εικόνες, ενώ η διακόσμηση διέφερε σημαντικά.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν ότι είχαν αλλοιωθεί και ορισμένα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά. Τα παράθυρα ήταν μικρότερα, ενώ μια υπερυψωμένη κατασκευή στον τοίχο πίσω από τον καναπέ είχε εξαφανιστεί από τις φωτογραφίες της αγγελίας.

Η Νικόλ διαπίστωσε αργότερα ότι οι εικόνες που είχαν αναρτηθεί στις πλατφόρμες Rightmove, Zoopla και Winkworth είχαν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να υπάρχει σαφής σχετική ενημέρωση.

Πέρα από την απογοήτευση, η υπόθεση είχε και πρακτικό κόστος. Χρειάστηκε να απουσιάσει αρκετές ώρες από την εργασία της για να εξετάσει ένα σπίτι που δεν ανταποκρινόταν σε όσα παρουσίαζε η αγγελία.

Οι τρεις εταιρείες ανέφεραν ότι εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες για τη χρήση AI στις καταχωρίσεις τους και ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έχουν πλέον αποσυρθεί.

Ένας στους πέντε αγοραστές έχει συναντήσει αλλοιωμένες εικόνες

Παρότι η συνολική έκταση του housefishing παραμένει δύσκολο να υπολογιστεί, οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά.

Σε έρευνα της House Buyer Bureau, στην οποία συμμετείχαν 906 αγοραστές κατοικιών στη Βρετανία, ένας στους πέντε από όσους είχαν αγοράσει σπίτι κατά το προηγούμενο έτος δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί τουλάχιστον ένα ακίνητο του οποίου οι φωτογραφίες είχαν τροποποιηθεί ψηφιακά ώστε να παρουσιάζεται καλύτερο από την πραγματικότητα.

Η εξάπλωση της πρακτικής συνδέεται με τη ραγδαία ανάπτυξη εργαλείων AI που μπορούν να επεξεργάζονται εικόνες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ο Τζακ Μπούσροντ, δημιουργός του λογαριασμού Housing Horrors στα κοινωνικά δίκτυα, όπου παρουσιάζονται παράξενες και ασυνήθιστες αγγελίες ακινήτων, έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση τέτοιων φωτογραφιών το τελευταίο εξάμηνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αλλαγές περιορίζονται στην αφαίρεση αντικειμένων ή στην ψηφιακή επίπλωση άδειων δωματίων.

Σε άλλες, όμως, η τεχνητή νοημοσύνη εξαφανίζει κολόνες, προσθέτει παράθυρα, αφαιρεί ρωγμές από πλακάκια ή καλύπτει λεκέδες στα χαλιά.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την αξιολόγηση ενός ακινήτου, καθώς ο υποψήφιος αγοραστής σχηματίζει λανθασμένη εικόνα για την κατάσταση, τη διαρρύθμιση ή ακόμη και τις ανάγκες επισκευής του.

Από τους ευρυγώνιους φακούς στην ψηφιακή ανακατασκευή

Η προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα σπίτι με τον πιο ελκυστικό τρόπο δεν αποτελεί καινούργια πρακτική στον κλάδο των ακινήτων.

Εδώ και δεκαετίες, οι μεσίτες χρησιμοποιούν ευρυγώνιους φωτογραφικούς φακούς, επαγγελματικό φωτισμό και προγράμματα όπως το Photoshop, ώστε οι χώροι να φαίνονται μεγαλύτεροι, φωτεινότεροι και πιο καλοδιατηρημένοι.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, αλλάζει την κλίμακα και την ευκολία των παρεμβάσεων.

Ένα άδειο υπνοδωμάτιο μπορεί να αποκτήσει πλήρη επίπλωση, ένα παιδικό δωμάτιο να εμφανιστεί άψογα τακτοποιημένο και ένας παραμελημένος κήπος να μετατραπεί ψηφιακά σε έναν εντυπωσιακό χώρο πρασίνου.

Η 38χρονη Κάρα, η οποία προσπαθεί να πουλήσει την κατοικία της στο Λόουστοφτ της Βρετανίας, διαπίστωσε ότι ο μεσίτης της είχε χρησιμοποιήσει AI για να αφαιρέσει παιχνίδια και άλλα αντικείμενα από το δωμάτιο του γιου της.

Σε διαφορετική φωτογραφία είχε αφαιρεθεί ένα κουκλόσπιτο από το δωμάτιο της κόρης της, ενώ είχαν τροποποιηθεί ο φωτισμός και το σχήμα ενός χαλιού.

Η ίδια δεν θεωρεί προβληματική κάθε χρήση της τεχνολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνονται ουσιώδη χαρακτηριστικά της κατοικίας.

Η μεσιτική εταιρεία Howards ανακοίνωσε ότι έχει πλέον υιοθετήσει πολιτική υποχρεωτικής επισήμανσης των φωτογραφιών που έχουν υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρήση AI πρέπει να βοηθά τους ενδιαφερομένους να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες ενός χώρου και όχι να τους οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα για την πραγματική του κατάσταση.

Τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και ο κίνδυνος παραπλάνησης

Το κρίσιμο ζήτημα για την αγορά ακινήτων είναι πότε η ψηφιακή επεξεργασία ξεπερνά τα όρια της θεμιτής εμπορικής προβολής.

Οι βρετανικές αρχές Trading Standards διευκρινίζουν ότι οι μεσίτες μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία AI για περιορισμένες αισθητικές βελτιώσεις, καθώς και για την εικονική επίπλωση ενός άδειου δωματίου ή τη διαμόρφωση ενός κήπου.

Βασική προϋπόθεση είναι να ενημερώνεται με σαφήνεια ο καταναλωτής ότι η εικόνα έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία.

Διαφορετική είναι η αντιμετώπιση όταν οι αλλαγές επηρεάζουν την πραγματική εικόνα του ακινήτου.

Η προσθήκη παραθύρων που δεν υπάρχουν, η τροποποίηση της διαρρύθμισης ή η απόκρυψη κατασκευαστικών χαρακτηριστικών ενδέχεται να συνιστούν παραπλανητική εμπορική πρακτική και παράβαση της νομοθεσίας.

Η Guild of Property Professionals, ένωση ανεξάρτητων επαγγελματιών του κλάδου, έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις μεσιτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, εντείνονται οι πιέσεις για υποχρεωτική και ευδιάκριτη επισήμανση των επεξεργασμένων φωτογραφιών, ώστε να διαχωρίζεται η πραγματική εικόνα ενός ακινήτου από μια ψηφιακή προσομοίωση των δυνατοτήτων του.

Το πρόβλημα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια αγορά όπου η αρχική επιλογή των κατοικιών γίνεται πλέον σε μεγάλο βαθμό μέσω διαδικτυακών πλατφορμών.

Οι φωτογραφίες αποτελούν συχνά το πρώτο και καθοριστικό φίλτρο για την απόφαση επίσκεψης σε ένα ακίνητο, επηρεάζοντας τον χρόνο και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων.

Καθώς τα εργαλεία AI γίνονται πιο προσιτά, η χρήση τους αναμένεται να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο μεταξύ των μεσιτικών εταιρειών.

Η πρόκληση για τον κλάδο δεν περιορίζεται πλέον στη δημιουργία ελκυστικών καταχωρίσεων, αλλά επεκτείνεται στη διασφάλιση ότι οι αγοραστές μπορούν να εμπιστεύονται όσα βλέπουν πριν περάσουν την πόρτα του σπιτιού.