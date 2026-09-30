Αμερικανική οικονομία: Ανάπτυξη 2,2% το β’ τρίμηνο κόντρα στις εκτιμήσεις για επιβράδυνση

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Η αμερικανική οικονομία παρουσίασε ισχυρότερη δυναμική από την αναμενόμενη, καθώς τα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ έδειξαν ανάπτυξη 2,2% το β’ τρίμηνο, ξεπερνώντας αισθητά την πρόβλεψη των αναλυτών για αύξηση 1,5%.

Η νέα μέτρηση όχι μόνο υπερέβη τις προσδοκίες, αλλά βελτιώθηκε και σε σχέση με την προηγούμενη επίδοση, όταν η ανάπτυξη είχε διαμορφωθεί στο 2,1%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αμερικανική οικονομία διατηρεί σταθερό ρυθμό επέκτασης παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον.

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν επιβράδυνση, λόγω των πιέσεων από τον πληθωρισμό και των πιθανών επιπτώσεων στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, η τελική εικόνα αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της κατανάλωσης και των επιχειρηματικών επενδύσεων, οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζουν την ανάπτυξη.

Η καλύτερη του αναμενομένου επίδοση αναμένεται να επηρεάσει και τις εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, καθώς η κεντρική τράπεζα καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της στήριξης της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων.

Οι αγορές θα παρακολουθήσουν πλέον τα επόμενα οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η ισχυρή αυτή πορεία μπορεί να διατηρηθεί. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ αποτελούν αρχική εκτίμηση και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μελλοντικά, καθώς θα ενσωματωθούν νέα δεδομένα.