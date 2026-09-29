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Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Αύγουστο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, καθώς οι εργοδότες εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί ως προς την επέκταση του προσωπικού τους προς το τέλος του καλοκαιριού, ενώ οι απολύσεις παρέμειναν περιορισμένες.

Οι κενές θέσεις εργασίας υποχώρησαν στα 7,1 εκατομμύρια από 7,3 εκατομμύρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την Τρίτη. Η επίδοση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι απολύσεις μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025, ενώ οι προσλήψεις σημείωσαν οριακή άνοδο.

Το λεγόμενο ποσοστό παραιτήσεων, που μετρά το ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς από τις θέσεις εργασίας τους κάθε μήνα, παρέμεινε στο 1,9%, επίπεδο που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο σημείο από το 2020.

Η μείωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας ήταν ευρείας κλίμακας και αφορούσε αρκετούς κλάδους της αμερικανικής οικονομίας. Οι κενές θέσεις περιορίστηκαν στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες, την υγεία και κοινωνική βοήθεια, την τοπική και πολιτειακή κυβέρνηση, καθώς και στους κλάδους της μεταποίησης και των κατασκευών.

Τα στοιχεία συνάδουν με μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από χαμηλές προσλήψεις αλλά και χαμηλές απολύσεις. Πολλοί εργοδότες εξακολουθούν να εμφανίζονται διστακτικοί τόσο στο να αυξήσουν το προσωπικό τους όσο και στο να προχωρήσουν σε περικοπές θέσεων.

Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εξακολουθούν να κινούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι η δραστηριότητα των απολύσεων παραμένει περιορισμένη.

Ωστόσο, η περιορισμένη κινητικότητα στην αγορά εργασίας έχει οδηγήσει αρκετούς Αμερικανούς εργαζόμενους να αισθάνονται ότι έχουν εγκλωβιστεί στις υπάρχουσες θέσεις τους ή ότι δυσκολεύονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, καθώς οι διαθέσιμες ευκαιρίες είναι λιγότερες.

Η ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας έχει δώσει στους αξιωματούχους της Federal Reserve περιθώριο να επικεντρωθούν στην επιμονή του πληθωρισμού. Η κεντρική τράπεζα προχώρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε αύξηση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2023.

Στην ανακοίνωση που συνόδευσε την απόφαση, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας συνέχισε να συμβαδίζει με την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρουσίασε μικρές μεταβολές.

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