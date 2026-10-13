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Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθύνονται για τις θανατηφόρες πυραυλικές επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, χρησιμοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων, όπως παραδέχθηκε η αμερικανική εταιρεία.

Η εταιρεία που δημιούργησε το Claude αποκάλυψε σε έκθεσή της τον περασμένο μήνα ότι μαχητές με έδρα την Υεμένη είχαν αναπτύξει τρία διαφορετικά προγράμματα όπλων αξιοποιώντας τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της.

Το Σαββατοκύριακο, οι Χούθι εξαπέλυσαν τις σοβαρότερες μέχρι σήμερα επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

Δύο επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων, οδηγώντας παράλληλα στο κλείσιμο του αεροδρομίου.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας έχει προαναγγείλει «σοβαρή» απάντηση στις φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες εναντίον αεροδρομίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας.

Η έκθεση της Anthropic προσφέρει μέχρι σήμερα μία από τις σαφέστερες ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον Κόλπο και σε άλλες περιοχές, όπως μεταδίδει η Dailymail.

Η τεχνητή νοημοσύνη στα οπλικά προγράμματα των Χούθι

Σε ενότητα με τίτλο «Παρεμπόδιση κυττάρου μηχανικής καθοδηγούμενων όπλων με έδρα την Υεμένη», οι συντάκτες της έκθεσης περιγράφουν τον εντοπισμό μιας ομάδας που συνδεόταν με τρία διαφορετικά προγράμματα ανάπτυξης όπλων, τα οποία χρησιμοποιούσαν το Claude.

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την Anthropic, η τεχνητή νοημοσύνη παρείχε πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία σχετικά με την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων, την οποία στη συνέχεια αξιοποίησαν οι συγκεκριμένοι παράγοντες.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες που αφορούσαν την καθοδήγηση, την πλοήγηση και τον έλεγχο ιπτάμενων οχημάτων, καθώς και για τη βελτίωση των συστημάτων τους.

Δεν είναι σαφές εάν οι Χούθι χρησιμοποίησαν το Claude στις επιθέσεις εναντίον του αεροδρομίου King Khalid. Οι επιθέσεις, πάντως, προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη Σαουδική Αραβία και συζητήσεις στην Ουάσινγκτον σχετικά με πιθανή αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ριάντ.

Οι προσπάθειες παράκαμψης των δικλίδων ασφαλείας

Η Anthropic ανέφερε ότι τα συστήματα ασφαλείας της απέκλεισαν πολλά από τα αιτήματα, αλλά όχι όλα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χρήστες επιχείρησαν να παρακάμψουν τις δικλίδες ασφαλείας χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους και διαχωρίζοντας την εργασία τους σε πολλές ξεχωριστές συνεδρίες.

Η Anthropic υπογράμμισε ότι δεν διαθέτει στοιχεία πως οι συγκεκριμένοι παράγοντες κατάφεραν να θέσουν σε επιχειρησιακή χρήση κάποιο από τα υπό ανάπτυξη συστήματα. Ωστόσο, είχε πραγματοποιηθεί δοκιμαστική εκτόξευση ενός κατευθυνόμενου πυραύλου, η οποία φαίνεται ότι απέτυχε.

Μετά την αποτυχημένη δοκιμή, οι δράστες επέστρεψαν μέσα σε λίγες ώρες στο Claude, αναζητώντας εξηγήσεις για την αποτυχία.

Η εταιρεία διαπίστωσε επίσης ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες είχαν ήδη δημιουργήσει εργαλεία προσομοίωσης που λειτουργούσαν εκτός σύνδεσης, χωρίς να εξαρτώνται από το Claude ή άλλα γνωστά υπολογιστικά περιβάλλοντα μηχανικής.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν η Anthropic εντόπισε τη χρήση των προϊόντων της, οι χρήστες μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που είχαν ήδη αποκτήσει και να συνεχίσουν την ανάπτυξη των συστημάτων τους.

Οι Σαουδάραβες αξιωματούχοι ασφαλείας εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι από την εμβέλεια και την ακρίβεια των όπλων που χρησιμοποιούν οι Χούθι.

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