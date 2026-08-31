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Η Γέφυρα της Φιλίας, ανάμεσα στη Βραζιλία και την Παραγουάη, είναι εδώ και δεκαετίες ένα από τα μεγαλύτερα περάσματα λαθρεμπορίου στη Νότια Αμερική. Από εκεί έχουν περάσει κατά καιρούς εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων, ηλεκτρονικά είδη, ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά.

Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, στις κατασχέσεις των βραζιλιάνικων αρχών εμφανίζεται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα ένα εντελώς διαφορετικό προϊόν: οι ενέσεις για την απώλεια βάρους.

Η έκρηξη της ζήτησης για φάρμακα που βασίζονται στις ουσίες σεμαγλουτίδη και τιρζεπατίδη έχει ανοίξει μία νέα και εξαιρετικά προσοδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κατασχέθηκαν στα σύνορα περισσότερα από 76.000 «στυλό», φιαλίδια και άλλα προϊόντα αυτής της κατηγορίας. Πρόκειται για αριθμό σχεδόν τριπλάσιο από το σύνολο των κατασχέσεων ολόκληρου του προηγούμενου έτους.

Η συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση, σε αξία, μεταξύ των προϊόντων που κατάσχονται στη νότια Βραζιλία, πίσω μόνο από τα κινητά τηλέφωνα. Και αυτή είναι ίσως η πιο καθαρή ένδειξη για το πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η οικονομία του λαθρεμπορίου στην περιοχή.

Μικρότερο φορτίο, πολύ μεγαλύτερο κέρδος

Η στροφή των κυκλωμάτων προς τις ενέσεις αδυνατίσματος δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Η τιρζεπατίδη που κυκλοφορεί νόμιμα στη Βραζιλία μπορεί να κοστίζει περισσότερο από 1.400 ρεάλ (233 ευρώ). Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην Παραγουάη, προϊόν τοπικής παραγωγής που πωλείται ως τιρζεπατίδη κοστίζει περίπου 340 ρεάλ (57 ευρώ). Η διαφορά είναι τεράστια.

Για το οργανωμένο έγκλημα υπάρχει όμως και ένα δεύτερο πλεονέκτημα. Ένα φορτίο τσιγάρων απαιτεί όγκο, αποθήκευση, φορτηγά και ένα ολόκληρο σύστημα μεταφοράς. Μερικά κουτιά ενέσιμων φαρμάκων μπορούν να αποδώσουν αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο κέρδος και να μεταφερθούν μέσα σε μία τσάντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των βραζιλιάνικων αρχών, ένα πακέτο τσιγάρων έχει αξία περίπου 850 φορές μικρότερη από ένα φιαλίδιο τιρζεπατίδης. Αυτό από μόνο του αρκεί για να εξηγήσει γιατί εγκληματικές οργανώσεις που επί χρόνια επένδυαν στο λαθρεμπόριο τσιγάρων μετακινούνται σήμερα σε αυτή την αγορά.

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