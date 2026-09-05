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Όπως ήταν αναμενόμενο -και παρά τη διενέργεια ευρωπαϊκών ελέγχων αυτή την εβδομάδα– η ΕΕ επέβαλε την Πέμπτη απαγόρευση στις εισαγωγές βοδινού κρέατος από τη Βραζιλία, καθώς το κρέας της αξιολογείται ότι δεν πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών και την ασφάλεια των τροφίμων. Βέβαια, στην περίπτωση του Βραζιλιάνου δισεκατομμυριούχου της βιομηχανίας κρέατος, Ζοέσλεϊ Μπατίστα, το ρητό «όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει», επιβεβαιώνεται.

Και οι καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να άνοιξαν αυτή τη νέα πόρτα.

Από το America First στο φτηνό βραζιλιάνικο βοδινό

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μετά από συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο στις 20 Αυγούστου, ο επικεφαλής της JBS, φέρεται να εξασφάλισε για τη χώρα του και κατά συνέπεια για την επιχείρησή του, ευνοϊκότατες συνθήκες για την εξαγωγή φτηνού βοδινού στις ΗΠΑ, κάτι που του δίνει την ευκαιρία να αντισταθμίσει μερικώς τις επιπτώσεις από το μπλόκο της ΕΕ.

Nα σημειωθεί, ότι η Βραζιλία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής βοδινού κρέατος της ΕΕ το 2025, πίσω από τη Γαλλία. Ωστόσο, η διαφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για τα αντιβιοτικά, έφεραν μπλόκο στις βραζιλιάνικες εξαγωγές κρέατος στην ΕΕ από τις 3 Σεπτεμβρίου, αν και υπάρχει ένα παράθυρο για άρση σε κοτόπουλο και μέλι σε δεύτερο χρόνο.

Η εικόνα για τις ΗΠΑ είναι πιο περίπλοκη. Η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη βοοειδών, με χαμηλά 75ετίας, λόγω της πολυετούς ξηρασίας, του υψηλού κόστους στις ζωοτροφές και στις σφαγές, που μείωσαν το διαθέσιμο απόθεμα, προκαλώντας ρεκόρ στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος στα αμερικανικά σούπερ μάρκετ. Και καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν και η ακρίβεια παραμένει κορυφαίο πρόβλημα για τους Αμερικάνους, ”ο Τραμπ πήρε το όπλο του”. Αυτή τη φορά δεν ήταν το ”America First”, αλλά η απόφαση να εισάγει φτηνό βοδινό, με ευνοϊκότερους δασμούς, για να ανακουφίσει την αγορά.

Την περασμένη εβδομάδα, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Μπατίστα, παρουσίασε το σχέδιό του που περιλαμβάνει απαλλαγή από δασμούς για 300.000 τόνους εισαγόμενου κρέατος σε διάστημα 90 ημερών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της WSJ, ο Μπατίστα, η εταιρεία του οποίου, η JBS, ήταν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χρηματοδότης του προεδρικού ταμείου ορκωμοσίας του Τραμπ μέσω μίας θυγατρικής της, συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και τον πίεσε να άρει τον δασμό 26% στις εισαγωγές βραζιλιάνικου βοδινού κρέατος.

Oι ευκαιρίες για Βραζιλία και JBS

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει διευκρινίσει το ποια θα είναι η προέλευση του βοδινού κρέατος που θα εισαχθεί χωρίς δασμούς.

Ωστόσο, η φορολογική απαλλαγή μπορεί να αφορά οποιαδήποτε χώρα εντάσσεται στην κατηγορία «άλλες χώρες ή περιοχές», βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας για τα όρια εισαγωγών, κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Ιαπωνία, η Ιρλανδία και άλλες χώρες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της ποσόστωσης για τις «άλλες χώρες», οι εισαγωγές βραζιλιάνικου βοδινού στις ΗΠΑ περιορίζονται περίπου στους 52.000 μετρικούς τόνους ετησίως και η Βραζιλία συνήθως εξαντλεί το όριο αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες από την έναρξη κάθε νέου έτους.

Μετά την εξάντληση της ποσόστωσης, κάθε επιπλέον ποσότητα βοδινού που αποστέλλεται στις ΗΠΑ επιβαρύνεται με έναν υψηλό δασμό 26,4% εκτός ποσόστωσης. Ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς βοδινού παγκοσμίως, η Βραζιλία είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από τον συγκεκριμένο δασμό και εκείνη που θα επωφελούνταν περισσότερο από την κατάργησή του.

Η αναστολή του δασμού για εισαγωγές πέραν της ποσόστωσης επιτρέπει στις χώρες να εισάγουν έως και 100.000 μετρικούς τόνους άπαχων τεμαχίων βοδινού κρέατος τον μήνα, με βάση τη σειρά προτεραιότητας. Η ρύθμιση αυτή ευνοεί ιδιαίτερα τη Βραζιλία, λόγω της τεράστιας δυναμικότητας των σφαγείων της, της υψηλής εξαγωγικής ικανότητας και των διαθέσιμων προϊόντων προς άμεση αποστολή, αναφέρει το Forbes.

Έτσι, μπορεί ο Τραμπ να μην έδωσε λεπτομέρειες για το ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες θα εισαγάγει φθηνό βοδινό, ωστόσο μεγάλη μερίδα του ξένου τύπου, εκτιμά ότι ο Μπατίστα, υπό την απειλή που δημιουργείται για τη Βραζιλία λόγω ΕΕ, άσκησε λόμπινγκ στον Τραμπ, με τον οποίον εκτιμάται ότι θα κάνει ”χρυσές δουλειές”, λόγω των εξαιρετικά χαμηλών δασμών που ανακοινώθηκαν. Άλλωστε, ο Ζοέσλεϊ Μπατίστα δεν είναι κάποιος άγνωστος στον Τραμπ, αφού τους δένει μια μακρά και στενή σχέση.

Η σχέση Μπατίστα – Τραμπ: Η δωρεά 5 εκατ., ο Λούλα, ο Μαδούρο και το σκάνδαλο με τις δωροδοκίες

Η JBS USA, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής και επεξεργαστής βοδινού κρέατος στις ΗΠΑ με τον Μπατίστα να έχει τοποθετηθεί ως σύμμαχος του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Μάλιστα, η αμερικανική θυγατρική της JBS στον κλάδο των πουλερικών, Pilgrim’s Pride, δώρισε 5 εκατ. δολάρια στην επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο μεμονωμένο δωρητή. Οργανώσεις ελέγχου της εταιρικής διακυβέρνησης σημείωσαν ότι η δωρεά αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας του Μπατίστα να εξασφαλίσει ευνοϊκές ρυθμιστικές αποφάσεις στην Ουάσιγκτον.

Να σημειωθεί, ότι ο Μπατίστα ανέλαβε ρόλο μεσολαβητή μεταξύ της Βραζιλίας και των ΗΠΑ μετά την επιβολή δασμού 50% από τον Τραμπ στις βραζιλιάνικες εισαγωγές και την έκκληση του Αμερικανού προέδρου προς τον Λούλα να παραιτηθεί. Έκτοτε θεωρείται ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Αργότερα, ο Μπατίστα ταξίδεψε στο Καράκας της Βενεζουέλας σε ιδιωτική αποστολή με στόχο να πείσει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να αποχωρήσει από την εξουσία, μετά το τελεσίγραφο που είχε εκδώσει ο Τραμπ, ενεργώντας ως ανεπίσημος απεσταλμένος του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, ο Τραμπ έχει στηρίξει τον Μπατίστα παρά το αμφιλεγόμενο νομικό παρελθόν του. Ο ίδιος και ο αδελφός του Γουέσλεϊ, οι οποίοι ελέγχουν από κοινού τη JBS, συνελήφθησαν το 2017 στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για υπόθεση δωροδοκιών στη Βραζιλία και φέρεται να παρέμειναν υπό κράτηση για έξι μήνες, σύμφωνα με το Forbes.

Αργότερα παραδέχθηκαν ότι είχαν δωροδοκήσει περισσότερους από 1.800 Βραζιλιάνους πολιτικούς προκειμένου να χτίσουν την αυτοκρατορία τους στον κλάδο του κρέατος και συμφώνησαν να καταβάλουν πρόστιμο 3,2 δισ. δολαρίων.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) επέβαλαν στη JBS και στους αδελφούς Μπατίστα πρόστιμα εκατομμυρίων δολαρίων για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί δωροδοκίας στο εξωτερικό, με την SEC να κάνει λόγο για «βαθιά αποτυχία» εταιρικής διακυβέρνησης.

H δυναστεία της οικογένειας Μπατίστα

Οι Ζοέσλεϊ και Γουέσλεϊ Μπατίστα συγκαταλέγονται στους 1.000 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Η περιουσία του καθενός εκτιμάται στα 4,4 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes, μετά την κληρονομιά της επιχείρησης από τον πατέρα τους, ο οποίος ξεκίνησε την εταιρεία με ένα μικρό κρεοπωλείο στην κεντρική Βραζιλία.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας, από τον Ιανουάριο τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της JBS θα αναλάβει ο 34χρονος Γουέσλεϊ Μπατίστα Φίλιο.

Ο Μπατίστα Φίλιο, ο οποίος σήμερα ηγείται της αμερικανικής θυγατρικής της JBS, είναι γιος του Γουέσλεϊ, και εγγονός του ιδρυτή της, Ζοζέ Μπατίστα Σομπρίνιο. Η μονάδα της JBS στις ΗΠΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη δραστηριότητα του ομίλου βάσει πωλήσεων. «Θα είναι μια διοίκηση συνέχειας», είχε δηλώσει τον Αύγουστο στους Financial Times ο Μπατίστα Φίλιο. «Η JBS έχει μια μεγάλη πορεία ανάπτυξης μπροστά της, συνεχίζοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης και προσθέτοντας νέες γεωγραφικές αγορές».

Ο νέος επικεφαλής θα αντικαταστήσει τον Ζιλμπέρτο Τομαζόνι, ο οποίος κατέχει τη θέση από το 2018 και θα μετακινηθεί στη θέση του αντιπροέδρου μετά από μια περίοδο ομαλής μετάβασης. Ο Τομαζόνι ήταν ο πρώτος άνθρωπος εκτός της οικογένειας Μπατίστα που ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας, μετά την εμπλοκή των αδελφών Γουέσλεϊ και Ζοέσλεϊ στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, τα δύο αδέλφια μετέτρεψαν το σφαγείο που είχε ιδρύσει ο πατέρας τους το 1953 σε έναν παγκόσμιο κολοσσό παραγωγής ζωικών πρωτεϊνών. Οι ίδιοι παραμένουν από τους πιο ισχυρούς επιχειρηματίες στη Βραζιλία και εξακολουθούν να ελέγχουν την JBS, η οποία εισήχθη πέρυσι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ο ιδιωτικός όμιλος της οικογένειας Μπατίστα, J&F, διαθέτει επενδύσεις σε κλάδους όπως το fintech, η εξόρυξη, τα καλλυντικά και η ενέργεια.

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