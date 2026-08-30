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Η Βραζιλία μπορεί να βρίσκεται καθ’ οδόν προς μια συγκομιδή-ρεκόρ, ωστόσο η εικόνα δεν είναι το ίδιο θετική για όσους αναζητούν καφέ υψηλής ποιότητας. Οι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τις σημαντικότερες καλλιεργητικές ζώνες της χώρας έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα της arabica, περιορίζοντας τη διαθεσιμότητα των καλύτερων κόκκων που αποτελούν βασικό συστατικό των premium χαρμανιών μεγάλων εταιρειών, όπως οι Starbucks, Lavazza και Illy.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια αγορά, καθώς η Βραζιλία καλύπτει περίπου το 45% της παγκόσμιας παραγωγής arabica. Το νέο πρόβλημα εμφανίζεται μάλιστα έπειτα από διαδοχικές περιόδους περιορισμένης παραγωγής, οι οποίες είχαν συμβάλει ώστε οι διεθνείς τιμές του καφέ να εκτιναχθούν πέρυσι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σε αντίθεση, όμως, με τις προηγούμενες χρονιές, αυτή τη φορά η μεγαλύτερη ανησυχία δεν επικεντρώνεται στον συνολικό όγκο της παραγωγής, αλλά κυρίως στην ποιότητα των κόκκων που φτάνουν στην αγορά.

Στο έδαφος έως και το 20% των ώριμων καρπών

Στην περιοχή Cerrado Mineiro, περίπου 600 χιλιόμετρα βόρεια του Σάο Πάολο και μία από τις σημαντικότερες ζώνες παραγωγής ποιοτικού καφέ της χώρας, οι ισχυρές βροχές του Ιουνίου συνέπεσαν με την έναρξη της περιόδου συγκομιδής.

Μεγάλες ποσότητες ώριμων καρπών αποκολλήθηκαν από τα δέντρα και παρέμειναν επί ημέρες πάνω σε έδαφος που είχε κορεστεί από το νερό. Οι συγκεκριμένες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης αλλά και υπερβολικής ζύμωσης των καρπών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόκκους με ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά, όπως γεύσεις και αρώματα μούχλας ή υγρασίας, καθιστώντας τους ακατάλληλους για χρήση στους υψηλότερης ποιότητας καφέδες.

Ο Σιμάο ντε Λίμα, επικεφαλής του συνεταιρισμού Expocacer, ο οποίος εκπροσωπεί περισσότερους από 800 παραγωγούς, υπολογίζει ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν την πτώση από τα δέντρα περίπου του 20% των ώριμων καρπών κατά μέσο όρο. Πρόκειται για ποσοστό πολλαπλάσιο μιας συνηθισμένης χρονιάς, όταν οι αντίστοιχες απώλειες περιορίζονται περίπου στο 5%-7%.

Οι δυσκολίες για τους παραγωγούς συνεχίστηκαν και τον επόμενο μήνα. Οι νέες βροχοπτώσεις του Ιουλίου έπληξαν ποσότητες καφέ που είχαν ήδη απλωθεί προκειμένου να στεγνώσουν, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να αναγκαστούν να επαναλάβουν από την αρχή τη διαδικασία ξήρανσης.

Τα στοιχεία της μετεωρολογικής εταιρείας Vaisala αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου. Σε τμήματα των καλλιεργητικών περιοχών της Βραζιλίας, οι βροχοπτώσεις Ιουνίου και Ιουλίου διαμορφώθηκαν στο 250%-500% των φυσιολογικών επιπέδων, ενώ σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν ποσότητες ακόμη και οκτώ φορές μεγαλύτερες από το συνηθισμένο.

Ράλι 35% στις τιμές από τον Ιούνιο

Οι ανησυχίες για την ποιότητα της φετινής παραγωγής έχουν ήδη αποτυπωθεί στις διεθνείς αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της arabica έχουν ενισχυθεί περίπου 35% από τον Ιούνιο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των απωλειών που είχαν σημειώσει από τις αρχές του έτους.

Η ποιοτική υποβάθμιση δημιουργεί ταυτόχρονα πρόσθετες δυσκολίες στην προσπάθεια αναπλήρωσης των πιστοποιημένων αποθεμάτων του ICE στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, τα οποία έχουν υποχωρήσει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί μέσα στον αιώνα.

Σε μια κανονική παραγωγική περίοδο, περίπου 30%-35% της παραγωγής της συγκεκριμένης περιοχής μπορεί να ανταποκριθεί στις ποιοτικές προδιαγραφές που θέτει το ICE. Φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Λίμα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι πιθανό να περιοριστεί μόλις στο 10%-15%, γεγονός που περιορίζει αισθητά την ποσότητα καφέ υψηλών προδιαγραφών που θα είναι διαθέσιμη στην αγορά.

Η φετινή κατάσταση δημιουργεί ένα ιδιαίτερο παράδοξο για τη διεθνή αγορά. Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας προβλέπει ότι κατά την περίοδο που ξεκινά τον Οκτώβριο η παγκόσμια προσφορά καφέ θα ξεπεράσει την κατανάλωση κατά περίπου 10 εκατ. σάκους, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πλεόνασμα των τελευταίων έξι ετών. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη αναμένεται να διαδραματίσει η συγκομιδή-ρεκόρ της Βραζιλίας.

Η αυξημένη συνολική παραγωγή, ωστόσο, δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αφθονία στους καλύτερους κόκκους arabica. Οι μεγάλες εταιρείες καφέ έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν ένα μέρος του υψηλότερου κόστους, να μετακυλίσουν τις ανατιμήσεις στους καταναλωτές ή να προσαρμόσουν τα χαρμάνια τους, χρησιμοποιώντας κόκκους διαφορετικής προέλευσης ή χαμηλότερης ποιότητας.

Για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που αναζητούν αποκλειστικά premium arabica, πάντως, η κατάσταση διαγράφεται περισσότερο απαιτητική. Παρά την αυξημένη ποσότητα καφέ που θα φτάσει συνολικά στη διεθνή αγορά, ο διαθέσιμος όγκος υψηλής ποιότητας αναμένεται αισθητά μικρότερος, διατηρώντας την πίεση στις τιμές των καλύτερων ποικιλιών.

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