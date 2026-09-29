Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια επίσκεψη στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ σε κάνει να καταλάβεις εκείνο το παλιό ρητό ότι τα φαινόμενα απατούν. Γιατί αυτό το ταπεινό ψαροχώρι της Υεμένης —ένα ερειπωμένο σύμπλεγμα από ελάχιστες καλύβες και μια επιβλητική οροσειρά— στέκεται φρουρός πάνω από έναν από τους πιο ζωτικούς θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου.

Το χωριό έχει το ίδιο όνομα με το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το στενό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με την Αραβική Θάλασσα και που έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμη σημείο έντασης στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Aυτόν τον μήνα, ο έλεγχος του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ άλλαξε χέρια για άλλη μια φορά, όταν οι Χούθι, αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκδίωξαν τις κυβερνητικές δυνάμεις από τη θαλάσσια οδό σε μια αστραπιαία επίθεση, κατά την οποία κατέλαβαν ολόκληρη την ακτή της Υεμένης στη Ερυθρά Θάλασσα.

Η κίνηση αυτή παρέχει στους Χούθι ένα πολύτιμο ορμητήριο για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μιας λωρίδας της Ερυθράς Θάλασσας — γνωστής ως «Πύλη των Δακρύων» λόγω των κινδύνων που ενέχει η ναυσιπλοΐα σε αυτήν — μεταξύ της ακτής της Υεμένης και του Τζιμπουτί και της Ερυθραίας.

Περίπου το 7% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών και περίπου το 12% έως 15% του συνολικού παγκόσμιου ναυτιλιακού εμπορίου διέρχεται από το στενό. Και με την κατάληψη του νησιού Περίμ, το οποίο βρίσκεται στη μέση της Ερυθράς Θάλασσας στο στενότερο σημείο του στενού, οι Χούθι θα μπορούσαν να παρενοχλούν τα πλοία με ευκολία.

Ο αντίκτυπος οποιασδήποτε διακοπής της κυκλοφορίας μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ δεν θα περιοριζόταν στις ήδη ευερέθιστες αγορές ενέργειας: Για να εισέλθουν στη νότια είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, τα πλοία πρέπει πρώτα να διέλθουν από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόβλημα στο πέρασμα θα ανάγκαζε τα φορτηγά πλοία να περιπλεύσουν την αφρικανική ήπειρο — προσθέτοντας από 12 έως 21 ημέρες στα ταξίδια και εκτινάσσοντας το κόστος των καυσίμων.

Οι Χούθι τρέφουν μακροχρόνια εχθρότητα εναντίον των Σαουδαράβων, η οποία ξεκίνησε το 2015, μήνες μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, από τους Χούθι το 2014. Η Σαουδική Αραβία, τρομαγμένη από την προοπτική ενός Ιρανού συμμάχου στα σύνορά της, ηγήθηκε μιας συμμαχίας — με την υποστήριξη των ΗΠΑ — για να τους εκδιώξει. Ξεκίνησε έναν αποκλεισμό και μια καταστροφική αεροπορική εκστρατεία που συνεχίστηκε μέχρι την εκεχειρία του 2022.

Τον Ιούλιο, όμως, η εκεχειρία παραβιάστηκε, αφού οι Χούθι κατηγόρησαν τους Σαουδάραβες ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο της Σαναά, σε μια ενέργεια που φαινόταν να αποτελεί προσπάθεια να εμποδιστεί η προσγείωση ιρανικών πτήσεων εκεί. Οι Χούθι άρχισαν να επιτίθενται στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας και κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του βασιλείου.

Η κατάληψη εδαφών από τους αντάρτες αυτόν τον μήνα εξέπληξε τη Σαουδική Αραβία, η οποία δεν κατάφερε να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές και να ανακόψει την ήττα των συμμαχικών της δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο Τραμπ για να απωθήσουν τους αντάρτες, αλλά ο ίδιος φαίνεται απρόθυμος να βοηθήσει.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι επιμένουν ότι δεν έχουν σχέδια να επιτεθούν στη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι ο αποκλεισμός τους αφορά μόνο τη Σαουδική Αραβία — μια κίνηση που έχει ως στόχο να αποτρέψει την ανάδυση μιας διεθνούς προσπάθειας για την εκδίωξή τους.

Με την κατάληψη των παράκτιων περιοχών γύρω από το χωριό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, αποκομίζουν τα οφέλη των επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που εκδηλώνονται με χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων αυτοκινητοδρόμων που έρχονται σε έντονη αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου της Υεμένης. Επίσης, αποκτούν τον έλεγχο αρκετών αεροπορικών βάσεων στην περιοχή, με σημαντικότερη αυτή του Περίμ, όπου τα Εμιράτα πέρασαν χρόνια μεταφέροντας υλικά κατασκευής για να χτίσουν έναν διάδρομο προσγείωσης μήκους περίπου 6.000 ποδιών, καθώς και τρία υπόστεγα.

Αν και ένας τέτοιος διάδρομος δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μεγαλύτερα βομβαρδιστικά, μπορεί ωστόσο να φιλοξενήσει αεροσκάφη επίθεσης και επιτήρησης. Σε μια άλλη περιοχή του νησιού, το οποίο βρίσκεται περίπου δύο μίλια ανοικτά των ακτών της Υεμένης, υπάρχει κάτι που μοιάζει με χώρο προσγείωσης ελικοπτέρων.

Ένας κάτοικος του χωριού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ ανέφερε ότι μεγάλο μέρος αυτών των κατασκευών πραγματοποιήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, των οποίων οι εργολάβοι μετέφεραν εργάτες από τη Νοτιοανατολική Ασία στο νησί και τους παρείχαν τρόφιμα. Επίσης, κατασκεύασαν περίπου 100 κτίρια για τους κατοίκους του Περίμ.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν πλέον ξεπεράσει την αρχική τους αναταραχή και έχουν σταματήσει την περαιτέρω προέλαση των Χούθι. Ωστόσο, όπως ανέφεραν οι LA Times προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να εκδιωχθούν οι Χούθι από την ακτή θα είναι δύσκολη, ειδικά με τις προόδους της ομάδας στην κατασκευή και την χρήση drones και βαλλιστικών πυραύλων, για να μην αναφέρουμε τις διαιρέσεις και τις ανταγωνιστικές υποταγές που μαστίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Η Αθήνα γίνεται η νέα «Ιθάκη» των hedge funds – Oι 120 της Alpha Bank που επέστρεψαν από το Λονδίνο

Πρωτεΐνη Whey: Η «χρυσή» σκόνη που εξαφανίζουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας – Το τοπίο στην ελληνική αγορά

Oι Ινδοί θέλουν… Ελλάδα για τις διακοπές τους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ