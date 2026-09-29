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Η Σαουδική Αραβία επαναφέρει σταδιακά στο παιχνίδι μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες της Μέσης Ανατολής, επανεκκινώντας τις φορτώσεις αργού από το Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του στρατηγικού αγωγού East–West.

Οι εξαγωγές από το δυτικό άκρο του σαουδαραβικού πετρελαϊκού συστήματος πραγματοποιούνται πλέον με ρυθμό περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters, ενώ η Saudi Aramco έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για τον προγραμματισμό των φορτώσεων του Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής. Ο East–West Pipeline αποτελεί τη βασική χερσαία δίοδο που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει αργό από τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αγωγός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας μετά τις επιθέσεις με drones της 11ης Σεπτεμβρίου, περιορίζοντας σημαντικά αυτή την εναλλακτική εξαγωγική οδό.

Τα στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι η μεταφορά αργού μέσω του East–West έχει ήδη ανακάμψει περίπου στα 2,65 εκατ. βαρέλια ημερησίως, με την αγορά να αναμένει περαιτέρω αύξηση προς τα 3 έως 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η πλήρης αποκατάσταση, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι άμεση. Η επιστροφή στα επίπεδα των περίπου 5,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως που καταγράφονταν πριν από την επίθεση ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη περίπου έναν μήνα.

Η κινητικότητα είναι ήδη εμφανής στα δυτικά λιμάνια της χώρας. Δορυφορικά δεδομένα που επικαλείται η Kpler δείχνουν ότι σχεδόν 10 εκατ. βαρέλια αργού βρίσκονται σε διαδικασία φόρτωσης στα Yanbu και Al Muajjiz, ενώ περίπου 40 δεξαμενόπλοια καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να αυξήσει γρήγορα τη δυναμικότητα της δυτικής εξαγωγικής της πύλης, δημιουργώντας ξανά σημαντικές ροές tanker προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Η στρατηγική σημασία του East–West Pipeline είναι μεγαλύτερη υπό τις σημερινές συνθήκες. Ο αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από την ανατολική Σαουδική Αραβία στις εγκαταστάσεις της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας στα φορτία να κατευθυνθούν στις διεθνείς αγορές χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από το Ορμούζ. Η επαναλειτουργία του μπορεί επομένως να περιορίσει μέρος της πίεσης που είχε συσσωρευθεί στον Κόλπο του Ομάν και στις έκτακτες επιχειρήσεις μεταφόρτωσης αργού που αναπτύχθηκαν εξαιτίας των προβλημάτων στις διελεύσεις.

Για τη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων η εξέλιξη έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία πλευρά, η ομαλότερη λειτουργία της σαουδαραβικής εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να περιορίσει μέρος της έκτακτης ζήτησης για VLCC που δημιουργήθηκε από τις στρεβλώσεις γύρω από το Ορμούζ. Από την άλλη, η μεταφορά μεγαλύτερων όγκων προς το Yanbu δημιουργεί ξανά αυξημένη δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα και αναδιατάσσει τα σημεία φόρτωσης και τις εμπορικές διαδρομές.

Και εδώ βρίσκεται η νέα παράμετρος κινδύνου: τα βαρέλια που απομακρύνονται από την εξάρτηση του Ορμούζ εισέρχονται σε μια άλλη γεωπολιτικά ευαίσθητη θαλάσσια ζώνη, καθώς η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη δράση των Χούθι.

Η επανεκκίνηση του Yanbu, συνεπώς, δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Σημαίνει ότι το Ριάντ αποκτά ξανά ένα κρίσιμο εργαλείο για να μοιράσει το ενεργειακό και ναυτιλιακό ρίσκο ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς θαλάσσιους διαδρόμους.

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