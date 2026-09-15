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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι στηρίζει το σχέδιο που παρουσίασε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή επιταγών ύψους 5.000 δολαρίων στους ενήλικους Αμερικανούς, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχό τους στο Κογκρέσο, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες σχετικά με το πιθανό κόστος του μέτρου.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι να εφαρμοστεί χωρίς να επηρεαστεί το έλλειμμα», δήλωσε ο Μπέσεντ σε βουλευτές την Τρίτη, απαντώντας σε ερωτήσεις για το σχέδιο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματοπιστωτικές αγορές ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το διογκούμενο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το κόστος των πληρωμών, αν και ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών εργάζεται πάνω στο σχέδιο «εδώ και αρκετό καιρό». Παράλληλα, δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα πιθανότατα θα απαιτούσε έγκριση από το Κογκρέσο.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί νομοθετική έγκριση, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, για την προώθηση της πρότασης.

«Η τοποθέτηση περισσότερων χρημάτων στις τσέπες του αμερικανικού λαού θα πρέπει να αποτελεί στόχο για όλους», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την πρόθεση του Προέδρου Τραμπ «απολύτως πραγματική».

Η κατάθεση του Μπέσεντ στο Κογκρέσο πραγματοποιείται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τις πληρωμές αυτές. Το σχέδιο εκτιμάται ότι θα κοστίσει πάνω από 1 τρισ. δολάρια, ενώ οι ΗΠΑ οδεύουν φέτος σε δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 2 τρισ. δολαρίων, καθώς οι κρατικές δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά τα έσοδα από φόρους και δασμούς.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του ότι «πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως δεν χρειάζομαι καν την έγκριση του Κογκρέσου».

Ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, δήλωσε ξεχωριστά την Τρίτη σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο ότι οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η πορεία του αμερικανικού χρέους είναι «πραγματικά ανησυχητικές».

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε νωρίτερα την Τρίτη στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών, αποτελώντας το τελευταίο ορόσημο σε ένα ισχυρό παγκόσμιο sell-off στην αγορά ομολόγων, το οποίο τροφοδοτείται από τις μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου και την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας που ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Ερωτηθείς για τις επιταγές των 5.000 δολαρίων, ο Θουν δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε πραγματικά προσεκτικοί και συνετοί στις αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανούμε τα χρήματα και, προφανώς, να αναζητούμε τρόπους για να επιβραδύνουμε τον ρυθμό αύξησης των κρατικών δαπανών».

Οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο δεν έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα προχωρήσουν στην αποστολή των επιταγών των 5.000 δολαρίων στους Αμερικανούς πολίτες, εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια τον περασμένο μήνα, εντείνοντας τις ευρύτερες ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

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