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Οι κορυφαίοι αναλυτές της Wall Street επαναφέρουν τις αισιόδοξες προβλέψεις τους για τις αμερικανικές μετοχές, εκτιμώντας ότι η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα των εταιρικών κερδών μπορούν να επιτρέψουν στην αγορά να ξεπεράσει ακόμη και μια νέα αύξηση των επιτοκίων.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, στρατηγικοί αναλυτές μεγάλων τραπεζών, μεταξύ των οποίων η Morgan Stanley, η JPMorgan Chase και η Goldman Sachs, θεωρούν ότι οποιαδήποτε πτώση των μετοχών προκληθεί από την αναμενόμενη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ θα είναι πιθανότατα βραχύβια, καθώς η κερδοφορία των επιχειρήσεων παραμένει ισχυρή.

«Οι μετοχές συνήθως δυσκολεύονται όταν η Fed αρχίζει να αυξάνει τα επιτόκια, ωστόσο περιμένουμε ότι η ανοδική αγορά θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Μπεν Σνάιντερ, επικεφαλής στρατηγικής για τις αμερικανικές μετοχές στην Goldman Sachs. Όπως σημείωσε, «η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει περισσότερες από τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ τόσο τα εταιρικά κέρδη όσο και οι ισολογισμοί παραμένουν ισχυροί».

Οι αποδόσεις των ομολόγων πιέζουν τη Wall Street

Οι αμερικανικές μετοχές εμφανίζουν αυξημένη μεταβλητότητα από τότε που κατέγραψαν ιστορικό υψηλό στα μέσα Αυγούστου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις προοπτικές του πληθωρισμού, με το πετρέλαιο να διαπραγματεύεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού ομολόγου βρίσκεται λίγο κάτω από το 5%, επίπεδο που συχνά θεωρείται απειλή για τη συνέχιση του χρηματιστηριακού ράλι.

Οι traders στην αγορά swaps αποτιμούν πλέον πιθανότητα 87% η Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, στην πρώτη αύξηση του κόστους δανεισμού εδώ και τρία χρόνια.

Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο S&P 500 απέχει λιγότερο από 2% από το ιστορικό υψηλό του, με τις αποτιμήσεις να στηρίζονται σε μία από τις ισχυρότερες περιόδους εταιρικών αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί, κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Μία αύξηση επιτοκίων δεν αρκεί για να «σκοτώσει» το bull market

Ανάλυση του Bloomberg δείχνει ότι για να απειληθεί ουσιαστικά μια ανοδική αγορά απαιτείται συνήθως ένας ολοκληρωμένος κύκλος αυξήσεων επιτοκίων και όχι μία μεμονωμένη κίνηση της Fed.

Από τις 12 περιόδους bear market του S&P 500 από το 1945, στις οποίες οι απώλειες έφτασαν ή ξεπέρασαν το 20%, καθώς και τέσσερις ακόμη περιπτώσεις όπου η πτώση κυμάνθηκε μεταξύ 18% και 20%, οι έξι ακολούθησαν έναν κύκλο αυξήσεων επιτοκίων που οδήγησε απευθείας σε ύφεση. Μόλις δύο μεγάλες διορθώσεις δεν είχαν προηγουμένως συνδεθεί με κάποιον από αυτούς τους δύο παράγοντες.

Ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Μάικλ Γουίλσον, αναγνώρισε ότι υπάρχει κίνδυνος διόρθωσης στις μετοχές –η οποία ορίζεται ως πτώση τουλάχιστον 10% από πρόσφατο υψηλό– εάν το πληθωριστικό σοκ αποδειχθεί ισχυρότερο από ό,τι αναμένουν οι αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν άλλωστε επιστρέψει σε ανοδική τροχιά, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλές.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γουίλσον, καθοριστικός παράγοντας θα είναι η πορεία της οικονομίας. «Οι μετοχές μπορούν να αντέξουν πιο επίμονα υψηλές αποδόσεις στο μακροπρόθεσμο τμήμα της καμπύλης, εφόσον αυτές οφείλονται κυρίως σε ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη», ανέφερε.

«Με άλλα λόγια, οι μετοχές εξακολουθούν να αποτελούν πολύτιμη αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα», πρόσθεσε.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο της JPMorgan

Ανάλογη είναι η εκτίμηση των αναλυτών της JPMorgan, οι οποίοι θεωρούν ότι η βραχυπρόθεσμη πορεία του πετρελαίου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Οι εποχικές τάσεις δείχνουν ότι οι μετοχές συνήθως δυσκολεύονται τον Σεπτέμβριο, σημειώνουν οι αναλυτές, προειδοποιώντας ωστόσο ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να θεωρήσουν πως μια ενδεχόμενη περίοδος αυξημένης μεταβλητότητας θα έχει απαραίτητα μεγάλη διάρκεια.

«Όσο οι αυξήσεις επιτοκίων της Fed είναι μετρημένες και πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον ισχυρής αύξησης των εταιρικών κερδών, χωρίς οι πληθωριστικές προσδοκίες να αποσταθεροποιούνται, οι μετοχές θα πρέπει να μπορέσουν να τις απορροφήσουν», ανέφερε σε σημείωμά της η ομάδα αναλυτών υπό τον Μίσλαβ Ματέικα.

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