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Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις ασφάλειας στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων βρίσκεται η Binance, μετά την κυβερνοεπίθεση που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 6,3 δισ. δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καλύψει το σύνολο των απωλειών, ενώ έχει αναστείλει προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, προκειμένου να διερευνήσει το περιστατικό. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 3 δισ. δολαρίων, με τις έρευνες να στρέφονται σε ομάδα χάκερ που φέρεται να συνδέεται με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Η επίθεση εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το κατά πόσο μπορούν να ανακτηθούν τα κλεμμένα κεφάλαια, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση της Binance και στην ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων.

Παρά το πρωτοφανές μέγεθος της κλοπής, αναλυτές εκτιμούν ότι δεν διαφαίνεται προς το παρόν σοβαρός κίνδυνος για τη φερεγγυότητα της εταιρείας.

Μπορούν να ανακτηθούν τα 3 δισ. δολάρια που έχουν δεσμευτεί;

Η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα για τον περιορισμό των απωλειών, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι τα χρήματα μπορούν να επιστραφούν άμεσα στους νόμιμους κατόχους τους.

Όπως εξηγεί ο Άρι Ρέντμπορντ, επικεφαλής πολιτικής της εταιρείας ανάλυσης blockchain TRM Labs, η διαδικασία δέσμευσης αποτρέπει τη μεταφορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, αλλά η ανάκτησή τους απαιτεί ξεχωριστές νομικές ενέργειες.

Ο Ρέντμπορντ, ο οποίος έχει διατελέσει ομοσπονδιακός εισαγγελέας και αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, επισημαίνει ότι οι διωκτικές αρχές συνήθως εξασφαλίζουν δικαστική εντολή ή ένταλμα κατάσχεσης.

Στη συνέχεια συνεργάζονται με τους εκδότες stablecoins, ώστε να αποδεσμευτούν ή να επανεκδοθούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να επιστραφούν στους πραγματικούς δικαιούχους τους.

«Η δέσμευση εμποδίζει τη μετακίνηση των χρημάτων. Η ανάκτησή τους ακολουθεί μέσω της νομικής διαδικασίας», ανέφερε στο CNBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα stablecoins αποτελούν την κατηγορία κρυπτονομισμάτων με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάκτησης, καθώς οι εκδότες τους ελέγχουν τα αντίστοιχα έξυπνα συμβόλαια.

Εταιρείες όπως η Tether και η Circle έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν, να ακυρώνουν και να επανεκδίδουν ψηφιακά tokens.

Με αυτόν τον μηχανισμό, δεσμευμένα USDT και USDC μπορούν να επιστραφούν στα θύματα μιας κυβερνοεπίθεσης.

Η κατάσταση είναι πιο σύνθετη στην περίπτωση του bitcoin και του ether, καθώς δεν υπάρχει κεντρικός εκδότης που να μπορεί να προχωρήσει απευθείας στη δέσμευσή τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ερευνητές πρέπει να παρακολουθήσουν τις διαδρομές των κεφαλαίων μέσω ανταλλακτηρίων και άλλων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, αναζητώντας σημεία στα οποία θα μπορούσαν να παρέμβουν.

Ο Έρικ Τζαρντίν, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας ανάλυσης blockchain Chainalysis, τονίζει ότι η επιστροφή των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί συντονισμό μεταξύ διωκτικών αρχών, ανταλλακτηρίων και εκδοτών ψηφιακών νομισμάτων.

Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάκτησης.

Η τεχνική δέσμευση μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, αλλά η επιστροφή των κεφαλαίων ενδέχεται να απαιτήσει μήνες ή ακόμη και χρόνια.

Ακόμη και στην περίπτωση bitcoin και ether, πάντως, η ανάκτηση δεν αποκλείεται.

Οι συναλλαγές μπορούν να παρακολουθούνται στα δημόσια δίκτυα blockchain και οι αρχές μπορούν να παρέμβουν όταν τα κλεμμένα κεφάλαια φτάσουν σε συνεργαζόμενο ανταλλακτήριο ή άλλη κεντρικοποιημένη πλατφόρμα.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση

Η TRM Labs αποδίδει με υψηλό βαθμό βεβαιότητας την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, μια μονάδα κυβερνοεπιθέσεων που φέρεται να υποστηρίζεται από το κράτος της Βόρειας Κορέας.

Η εκτίμηση βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται τόσο από συναλλαγές στο blockchain όσο και από στοιχεία εκτός των συγκεκριμένων δικτύων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το FBI είχε συνδέσει την ίδια ομάδα με την κυβερνοεπίθεση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων στο ανταλλακτήριο Bybit τον Φεβρουάριο του 2025.

Οι ερευνητές εντόπισαν σημαντικές ομοιότητες ανάμεσα στην επίθεση κατά της Binance και σε προηγούμενες επιχειρήσεις που έχουν αποδοθεί σε ομάδες συνδεόμενες με τη Βόρεια Κορέα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η προετοιμασία της επίθεσης αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την κλοπή και η εκ των προτέρων απόκτηση υπογραφών συναλλαγών.

Η TRM Labs υπολογίζει ότι από τα ψηφιακά πορτοφόλια της Binance μεταφέρθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 6,36 δισ. δολαρίων, μέσω 10 διαφορετικών δικτύων blockchain.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μετακινήθηκε μέσα σε περίπου 20 λεπτά, στοιχείο που αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την κλοπή.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν την υπηρεσία Tornado Cash, η οποία αναμειγνύει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων με στόχο τη δυσκολότερη ανίχνευση της προέλευσής τους, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τα ψηφιακά πορτοφόλια που θα χρησιμοποιούσαν πριν από την επίθεση.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι επρόκειτο για οργανωμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη επιχείρηση και όχι για μια ευκαιριακή παραβίαση συστημάτων ασφαλείας.

Κινδυνεύει η Binance από την απώλεια των 6,3 δισ. δολαρίων;

Παρά το τεράστιο οικονομικό μέγεθος της κυβερνοεπίθεσης, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν ότι η Binance αντιμετωπίζει άμεσο και ουσιαστικό κίνδυνο αφερεγγυότητας.

Ο Σον Φάρελ, επικεφαλής στρατηγικής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Fundstrat Global Advisors, υποστηρίζει ότι η σημαντικότερη παράμετρος για τις αγορές είναι πως το περιστατικό δεν φαίνεται, στην παρούσα φάση, να απειλεί σοβαρά τη δυνατότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, περίπου 3,3 δισ. δολάρια σε κλεμμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν χωρίς δέσμευση.

Εφόσον τα stablecoins που έχουν ήδη παγώσει επιστραφούν τελικά, το ταμείο έκτακτης ανάγκης της Binance, γνωστό ως SAFU, θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό μέρος των υπόλοιπων απωλειών.

Το συγκεκριμένο αποθεματικό διαθέτει περίπου 1,2 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των ζημιών που απομένουν μετά τη δέσμευση των υπόλοιπων κεφαλαίων.

Το υπόλοιπο ποσό, σύμφωνα με τον αναλυτή, θα μπορούσε να καλυφθεί από τα ίδια διαθέσιμα της Binance.

Η παραπάνω εκτίμηση βασίζεται, ωστόσο, στην παραδοχή ότι τα δεσμευμένα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία θα ανακτηθούν και θα επιστραφούν.

Το μεγάλο τεστ: Πότε θα επανέλθουν οι αναλήψεις

Για τον Φάρελ, οι σημαντικότερες εξελίξεις που πρέπει να παρακολουθούν οι επενδυτές είναι η ταχύτητα επανέναρξης των αναλήψεων από τη Binance και η συμπεριφορά των εκροών κεφαλαίων.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να αποζημιώσει πλήρως όσους επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση, αλλά η επιστροφή στην κανονική λειτουργία θεωρείται κρίσιμη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Ο αναλυτής προειδοποιεί ότι, εάν προκύψει έλλειμμα στα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στις υποχρεώσεις προς τους πελάτες, η Binance ενδέχεται να αναγκαστεί να ρευστοποιήσει μέρος των αποθεματικών της.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ευρύτερες πιέσεις πωλήσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων, επηρεάζοντας τις τιμές και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, ο Φάρελ ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί πως αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τα σημερινά δεδομένα.

Όπως επισημαίνει, ο βασικός δείκτης θα είναι η ταχύτητα με την οποία θα επανέλθουν οι αναλήψεις και το κατά πόσο οι εκροές κεφαλαίων θα πραγματοποιηθούν με ομαλό τρόπο.

Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί, επομένως, τόσο από την πορεία ανάκτησης των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων όσο και από την ικανότητα της Binance να αποκαταστήσει τη λειτουργία των υπηρεσιών της χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών.

Ιδρυτής της Ballet: Τα Bitcoin που έκλεψαν οι χάκερς έχουν χαθεί οριστικά

Από την πλευρά του πάντως, ο ιδρυτής της εταιρείας ψηφιακών πορτοφολιών Ballet που μίλησε στο Bloomberg, θεωρεί δύσκολη έως αδύνατη την ανάκτηση των Bitcoin από την κυβερνοεπίθεση.

«Έχουν χαθεί. Τα Bitcoin που εκλάπησαν βρίσκονται πλέον στα χέρια των χάκερς και δεν πρόκειται να επιστρέψουν», δήλωσε ο Μπομπ Λι σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television.

Ο Λι εκτιμά ότι μόνο τα stablecoins έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες ανάκτησης, καθώς οι εκδότες τους διαθέτουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στις συναλλαγές και να δεσμεύουν τα συγκεκριμένα ψηφιακά νομίσματα.

«Η δέσμευση των κεφαλαίων είναι διαφορετική διαδικασία από την ανάκτησή τους», επισήμανε.

Όπως εξήγησε, η Binance βρίσκεται αντιμέτωπη με μια χρονοβόρα διαδικασία συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές, τόσο για τη διερεύνηση της κυβερνοεπίθεσης όσο και για τη νόμιμη διεκδίκηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί.