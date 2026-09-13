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Τη θετική ανταπόκριση του Βλαντίμιρ Πούτιν στις προτάσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι να συνδράμουν στις προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία μετέφερε το Κρεμλίνο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, τόσο ο Σι όσο και ο Μόντι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για τη διεξαγωγή συνομιλιών με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία, πρόταση την οποία ο Ρώσος πρόεδρος καλωσόρισε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Οι τρεις ηγέτες βρίσκονται στο Νέο Δελχί για τη σύνοδο κορυφής των BRICS, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και τις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές ισορροπίες να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

Ο Σι Τζινπίνγκ αναχώρησε το μεσημέρι από την ινδική πρωτεύουσα, ολοκληρώνοντας μια επίσκεψη με ιδιαίτερη σημασία και για τις σχέσεις Πεκίνου και Νέου Δελχί.

Προσέγγιση Κίνας – Ινδίας

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Κινέζος πρόεδρος και ο Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκαν να επιδιώξουν «έντιμη και λογική» διευθέτηση της συνοριακής διαφοράς που εξακολουθεί να επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο ασιατικών δυνάμεων.

Η επίσκεψη του Σι στην Ινδία αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη σταδιακή εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, έξι χρόνια μετά τη φονική σύγκρουση μεταξύ Ινδών και Κινέζων στρατιωτών στα σύνορα των δύο χωρών στα Ιμαλάια.

Παρότι Πεκίνο και Νέο Δελχί έχουν αποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τους διαύλους επικοινωνίας, η αμοιβαία δυσπιστία παραμένει.

Μετά τη διμερή συνάντησή τους το Σάββατο, Μόντι και Σι επισήμαναν επίσης την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ζητήματα που προκαλούν ανησυχία στις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, με βασικότερο τη μεγάλη ανισορροπία στο μεταξύ τους εμπόριο.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας έναντι της Κίνας έφτασε σε ιστορικό υψηλό 112 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2025-2026, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα αγκάθια στις σχέσεις των δύο οικονομιών.

Το μήνυμα Σι κατά του προστατευτισμού

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη σύνοδο των BRICS για να στείλει μήνυμα και στο μέτωπο του παγκόσμιου εμπορίου.

Κάλεσε τις χώρες του συνασπισμού να «απορρίψουν όλες τις μορφές προστατευτισμού» και να στηρίξουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα, σε μια σαφή αναφορά στην πολιτική των δασμών που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Η σύνοδος των BRICS αποκτά έτσι ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς η πιθανή διαμεσολαβητική εμπλοκή Κίνας και Ινδίας στο ουκρανικό, η σταδιακή προσέγγιση Πεκίνου και Νέου Δελχί και η κοινή αντίδραση στον προστατευτισμό βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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