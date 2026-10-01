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Σε μια σειρά αυστηρών προειδοποιήσεων προς τη Δύση προχώρησε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος πως τα όπλα μαζικής καταστροφής δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ, ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εξετάσει τη χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν απειληθεί το Καλίνινγκραντ.

Μιλώντας στο Φόρουμ Βαλντάι στη Μόσχα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των διεθνών συγκρούσεων και στην ανάγκη να αποτραπούν τα πλέον καταστροφικά σενάρια.

«Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το όπλο δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ; Φυσικά όχι. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αποφύγουμε», δήλωσε, αναφερόμενος στα όπλα μαζικής καταστροφής.

Προειδοποίηση για το Καλίνινγκραντ

Ιδιαίτερα αυστηρό ήταν το μήνυμα του Ρώσου Προέδρου για το Καλίνινγκραντ, τον ρωσικό θύλακα στη Βαλτική, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της, εάν απειληθεί η περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε άλλη χώρα, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας εναντίον της.

Η αναφορά έρχεται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον στη Βαλτική. Το Κρεμλίνο έχει ήδη προειδοποιήσει το ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και σε πυρηνικά όπλα εάν η Συμμαχία επιχειρούσε να αποκόψει ή να επιτεθεί στο Καλίνινγκραντ. Το ΝΑΤΟ έχει απορρίψει τη ρωσική επιχειρηματολογία, επιμένοντας ότι αποτελεί αμυντική συμμαχία και καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει την πυρηνική ρητορική.

Πούτιν: Άμεση εμπλοκή της Δύσης τα πλήγματα βαθιά στη Ρωσία

Ο Ρώσος Πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του και προς τις δυτικές χώρες για τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχουν στην Ουκρανία.

Όπως υποστήριξε, η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας χωρίς τεχνική υποστήριξη από τη Δύση, κάτι που κατά τον ίδιο ισοδυναμεί με άμεση δυτική εμπλοκή στη σύγκρουση.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι εάν κάποιος επιθυμεί να πολεμήσει τη Ρωσία χρησιμοποιώντας την Ουκρανία ως ενδιάμεσο, η Μόσχα το αντιμετωπίζει ως απειλή.

Αναφέρθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων εκτός Ουκρανίας που τροφοδοτούν το Κίεβο. Διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν βρίσκεται στα πρόθυρα επιθέσεων εναντίον ξένων εργοστασίων που κατασκευάζουν όπλα για την Ουκρανία, σημειώνοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο οι ρωσικές στρατιωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να παρακολουθούν στενά.

«Εξαιρετικά πιθανή» η συνέχιση των συγκρούσεων

Στην ευρύτερη αποτίμησή του για τη διεθνή κατάσταση, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι διεθνείς συγκρούσεις είναι εξαιρετικά πιθανό να συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως υποστήριξε, μια θεμελιώδης αλλαγή της παγκόσμιας τάξης.

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, οι αλλαγές που συντελούνται διεθνώς δημιουργούν νέες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτούν φιλοδοξίες και αυξάνουν την προθυμία ανάληψης κινδύνων με στόχο μεγάλα γεωπολιτικά οφέλη.

Ο Ρώσος Πρόεδρος εκτίμησε ότι μακροπρόθεσμα η κατάσταση θα βελτιωθεί καθώς θα υποχωρεί αυτό που χαρακτήρισε «δυτική ηγεμονία», επιμένοντας ωστόσο ότι στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να αποφευχθούν καταστροφικά σενάρια.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ, με το Καλίνινγκραντ, τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και τον κίνδυνο άμεσης αντιπαράθεσης να βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

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